Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Yüz kişiden 1'inde görülüyor! Uzman isimden kritik uyarı: "Yüksek ölüm oranı olan bir hastalık"

Türkiye'de zatürrenin araştırmalarda 1,15 sıklığı ile 15. sırada yer alıyor. Zatürrenin hala yüksek ölüm oranına sahip olduğunu aktaran uzman isim, hastalığa karşı dikkat edilmesi gerekenleri tek tek sıraladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yüz kişiden 1'inde görülüyor! Uzman isimden kritik uyarı:
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.03.2026
saat ikonu 10:23
|
GÜNCELLEME:
12.03.2026
saat ikonu 10:23

Antibiyotik kullanımının artmasına rağmen toplumda gelişen pnömonilerin () hala yüksek hastalık ve ölüm oranına sahip. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Saliha Ercan Bütün, genellikle bakteri, virüs veya mantar gibi çeşitli mikropların sebep olduğu bu hastalık özellikle çocuklar, 65 yaş üstü bireyler ve kronik hastalıklara sahip kişilerde daha sık görüldüğünü kaydetti.

"KANSER GİBİ RİSKLİ HASTALIKLARI İŞARET EDEBİLİR"

Zatürrenin akciğer kanseri gibi ciddi hastalıkları işaret edebileceğini aktaran Bütün, antibiyotik kullanımının artmasına rağmen, toplumda gelişen pnömonilerinin hala yüksek hastalık ve ölüm oranlarına sebep olduğunu söyledi.

Yüz kişiden 1'inde görülüyor! Uzman isimden kritik uyarı: "Yüksek ölüm oranı olan bir hastalık"

Türkiye'de zatürrenin hane halkı araştırmalarına göre; yüzde 1,15 sıklığı ile 15. sırada yer aldığını belirten Bütün, "Risk faktörleri arasında yaş, kronik hastalıklar ve sigara kullanımı bulunmaktadır. Zatürrenin belirtileri arasında ateş, öksürük, balgam çıkarma ve göğüs ağrısı en sık rastlananlar. Nefes darlığı, bilinç kaybı gibi daha ciddi belirtiler de görülebilir" dedi.

Yüz kişiden 1'inde görülüyor! Uzman isimden kritik uyarı: "Yüksek ölüm oranı olan bir hastalık"

Antibiyotikler, sıvı alımı ve istirahat tedavide yaygın olarak kullanıldığını kaydeden Bütün, "Tedavi süresi hastalığın şiddetine ve nedenine bağlı olarak değişebilir" ifadelerini kullandı.

Yüz kişiden 1'inde görülüyor! Uzman isimden kritik uyarı: "Yüksek ölüm oranı olan bir hastalık"

SİGARA KULLANANLAR DİKKAT!

Altta yatan hastalıkların kontrolü, hijyen, aşılar ve sigara kontrolü önemli olduğunu söyleyen Bütün, "Özellikle risk grupları için pnömokok aşısı ve grip aşısı önerilmektedir. Zatürre genellikle hızla iyileşen bir hastalıktır. Tedavi sonrasında hekim tarafından yapılan kontroller önemlidir" diye konuştu.

Yüz kişiden 1'inde görülüyor! Uzman isimden kritik uyarı: "Yüksek ölüm oranı olan bir hastalık"

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Hastalığa karşı dikkat edilmesi gerekenleri de söyleyen Bütün, "Zatürre benzeri belirtiler akciğer kanseri gibi ciddi hastalıklara işaret edebilir. Şüpheli durumlarda göğüs hastalıkları uzmanına başvurulmalıdır. Sağlığımız için erken teşhis ve doğru tedavi büyük önem taşır" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Uzmanı uyardı: "Dünyada her dakika 3 kişi kronik böbrek hastalığı nedeniyle hayatını kaybediyor"
COVID aşılarının neden olduğu kan pıhtılaşmasının sırrı çözüldü
Migren hastaları dikkat! Uzmanı uyardı: Ramazan’da değişen düzen baş ağrısını tetikleyebilir
ETİKETLER
#Zatürre
#solunum yolu enfeksiyonları
#Akciğer Sağlığı
#Antibiyotik Direnci
#Pnömoni
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.