Yüz kişiden 1'inde görülüyor! Uzman isimden kritik uyarı: "Yüksek ölüm oranı olan bir hastalık"

Antibiyotik kullanımının artmasına rağmen toplumda gelişen pnömonilerin (zatürre) hala yüksek hastalık ve ölüm oranına sahip. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Saliha Ercan Bütün, genellikle bakteri, virüs veya mantar gibi çeşitli mikropların sebep olduğu bu hastalık özellikle çocuklar, 65 yaş üstü bireyler ve kronik hastalıklara sahip kişilerde daha sık görüldüğünü kaydetti.

"KANSER GİBİ RİSKLİ HASTALIKLARI İŞARET EDEBİLİR"

Zatürrenin akciğer kanseri gibi ciddi hastalıkları işaret edebileceğini aktaran Bütün, antibiyotik kullanımının artmasına rağmen, toplumda gelişen pnömonilerinin hala yüksek hastalık ve ölüm oranlarına sebep olduğunu söyledi.

Türkiye'de zatürrenin hane halkı araştırmalarına göre; yüzde 1,15 sıklığı ile 15. sırada yer aldığını belirten Bütün, "Risk faktörleri arasında yaş, kronik hastalıklar ve sigara kullanımı bulunmaktadır. Zatürrenin belirtileri arasında ateş, öksürük, balgam çıkarma ve göğüs ağrısı en sık rastlananlar. Nefes darlığı, bilinç kaybı gibi daha ciddi belirtiler de görülebilir" dedi.

Antibiyotikler, sıvı alımı ve istirahat tedavide yaygın olarak kullanıldığını kaydeden Bütün, "Tedavi süresi hastalığın şiddetine ve nedenine bağlı olarak değişebilir" ifadelerini kullandı.

SİGARA KULLANANLAR DİKKAT!

Altta yatan hastalıkların kontrolü, hijyen, aşılar ve sigara kontrolü önemli olduğunu söyleyen Bütün, "Özellikle risk grupları için pnömokok aşısı ve grip aşısı önerilmektedir. Zatürre genellikle hızla iyileşen bir hastalıktır. Tedavi sonrasında hekim tarafından yapılan kontroller önemlidir" diye konuştu.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Hastalığa karşı dikkat edilmesi gerekenleri de söyleyen Bütün, "Zatürre benzeri belirtiler akciğer kanseri gibi ciddi hastalıklara işaret edebilir. Şüpheli durumlarda göğüs hastalıkları uzmanına başvurulmalıdır. Sağlığımız için erken teşhis ve doğru tedavi büyük önem taşır" dedi.