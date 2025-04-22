Uzmanı uyardı:

Medical Park Ordu Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mukadder Korkmaz, yutkunma sırasında hissedilen boğaz ağrısının nedenleri ve hafifletici yöntemler hakkında bilgilendirmede bulundu. "Mevsim geçişlerinde sık karşılaşılır" Boğaz ağrısının özellikle mevsim geçişlerinde ve bağışıklık sisteminin zayıfladığı dönemlerde sık karşılaşılan bir şikayet olduğunun altını çizen Doç. Dr. Mukadder Korkmaz, "Yutkunurken hissedilen boğaz ağrısı, viral enfeksiyonlardan bakteriyel hastalıklara, alerjik reaksiyonlardan reflüye kadar pek çok farklı nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir" diye konuştu. "En yaygın nedeni viral enfeksiyonlar" Doç. Dr. Mukadder Korkmaz, boğaz ağrısının en sık nedenleri arasında üst solunum yolu enfeksiyonlarının olduğunu belirterek, "Boğaz ağrısının en yaygın nedeni viral enfeksiyonlardır. Grip, nezle, Kovid-19 gibi viral hastalıklar genellikle kendiliğinden geçer. Ancak boğazda şiddetli ağrı, ateş, lenf bezlerinde şişme ve bademciklerde iltihap gibi belirtiler varsa, streptokok gibi bakteriyel enfeksiyonlar da söz konusu olabilir ve antibiyotik tedavisi gerekebilir" ifadelerine yer verdi. Doç. Dr. Korkmaz, yutkunma sırasında ağrıya neden olabilecek diğer durumlar arasında alerjik rinit, geniz akıntısı, mide asidinin boğaza geri kaçtığı gastroözofageal reflü (GERD), sigara kullanımı, kuru hava, sesin aşırı kullanılması ve nadiren de tümöral oluşumların yer alabileceğini belirtti.

"Tıbbi destek gerektiren durumlar" Boğaz ağrısının çoğu zaman birkaç gün içinde kendiliğinden iyileşse de, bazı durumlarda altta yatan ciddi bir sağlık sorununun belirtisi olabileceğini işaret eden Doç. Dr. Korkmaz, "Özellikle 38 derecenin üzerinde ateşle seyreden boğaz ağrısı, 5 günden uzun süren ya da giderek şiddetlenen ağrı, yutma güçlüğü ve tükürüğü yutamama, boyunda şişlik veya lenf bezlerinde belirgin büyüme, ses kısıklığı ile birlikte nefes almada zorluk yaşanması, ayrıca tek taraflı boğaz ağrısına kulak ağrısının eşlik etmesi gibi belirtilerin görülmesi durumunda vakit kaybetmeden bir kulak burun boğaz hastalıkları uzmanına başvurulması gerekir" ifadelerini kullandı. "Boğaz ağrısını hafifletici tavsiyeler" Yutkunurken ağrıyı hafifletmek için uygulanabilecek bazı destekleyici yöntemler hakkında bilgi veren Doç. Dr. Korkmaz, şu önerilerde bulundu: "Yutkunurken hissedilen boğaz ağrısını hafifletmek için çeşitli destekleyici yöntemler uygulanabilir. Bol sıvı tüketimi, özellikle ılık su, bitki çayları ve tuzlu su ile yapılan gargara, boğaz mukozasının nemlenmesine yardımcı olarak tahrişi azaltır. Yeterli uyku ve dinlenme, bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlayarak iyileşme sürecini hızlandırır. Kuru hava şartlarında ortamın nemli tutulması boğazı rahatlatırken, lokal etkili boğaz pastilleri ve antiseptik ya da anestezik içerikli spreyler semptomların hafiflemesine katkı sağlayabilir. Aynı zamanda sigara, alkol ve aşırı baharatlı gıdalar gibi boğazı tahriş edici maddelerden uzak durulması da önemlidir. Günde birkaç kez yapılan ılık tuzlu su gargarası ise boğazdaki inflamasyon (iltihap) ve ödemi azaltarak yutkunmayı kolaylaştırabilir." "Ağrı geçmiyorsa doktora başvurmak için gecikmeyin" Son olarak boğaz ağrısı çoğu zaman basit nedenlerle ortaya çıksa da bazı durumlarda ciddi hastalıkların da habercisi olabileceğini sözlerine ekleyen Doç. Dr. Mukadder Korkmaz, "Özellikle yutkunmayı engelleyecek kadar şiddetli ağrı, uzun süren şikâyetler veya beraberinde ateş, halsizlik gibi sistemik belirtiler varsa mutlaka tıbbi değerlendirme yapılmalıdır" ifadelerine yer verdi.