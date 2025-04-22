Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Emir Yücel

Uzmanı uyardı: "Yutkunurken acı hissediyorsanız dikkat"

Boğaz ağrısının en yaygın nedeninin viral enfeksiyonlar olduğunu belirten Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mukadder Korkmaz, "Grip, nezle, Kovid-19 gibi viral hastalıklar genellikle kendiliğinden geçer. Ancak boğazda şiddetli ağrı, ateş, lenf bezlerinde şişme ve bademciklerde iltihap gibi belirtiler varsa, streptokok gibi bakteriyel enfeksiyonlar da söz konusu olabilir ve antibiyotik tedavisi gerekebilir" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Uzmanı uyardı:
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.04.2025
saat ikonu 09:40
|
GÜNCELLEME:
22.04.2025
saat ikonu 09:40

Medical Park Ordu Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mukadder Korkmaz, yutkunma sırasında hissedilen boğaz ağrısının nedenleri ve hafifletici yöntemler hakkında bilgilendirmede bulundu. "Mevsim geçişlerinde sık karşılaşılır" Boğaz ağrısının özellikle mevsim geçişlerinde ve bağışıklık sisteminin zayıfladığı dönemlerde sık karşılaşılan bir şikayet olduğunun altını çizen Doç. Dr. Mukadder Korkmaz, "Yutkunurken hissedilen boğaz ağrısı, viral enfeksiyonlardan bakteriyel hastalıklara, alerjik reaksiyonlardan reflüye kadar pek çok farklı nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir" diye konuştu. "En yaygın nedeni viral enfeksiyonlar" Doç. Dr. Mukadder Korkmaz, boğaz ağrısının en sık nedenleri arasında üst solunum yolu enfeksiyonlarının olduğunu belirterek, "Boğaz ağrısının en yaygın nedeni viral enfeksiyonlardır. Grip, nezle, Kovid-19 gibi viral hastalıklar genellikle kendiliğinden geçer. Ancak boğazda şiddetli ağrı, ateş, lenf bezlerinde şişme ve bademciklerde iltihap gibi belirtiler varsa, streptokok gibi bakteriyel enfeksiyonlar da söz konusu olabilir ve antibiyotik tedavisi gerekebilir" ifadelerine yer verdi. Doç. Dr. Korkmaz, yutkunma sırasında ağrıya neden olabilecek diğer durumlar arasında alerjik rinit, geniz akıntısı, mide asidinin boğaza geri kaçtığı gastroözofageal reflü (GERD), sigara kullanımı, kuru hava, sesin aşırı kullanılması ve nadiren de tümöral oluşumların yer alabileceğini belirtti.

"Tıbbi destek gerektiren durumlar" Boğaz ağrısının çoğu zaman birkaç gün içinde kendiliğinden iyileşse de, bazı durumlarda altta yatan ciddi bir sağlık sorununun belirtisi olabileceğini işaret eden Doç. Dr. Korkmaz, "Özellikle 38 derecenin üzerinde ateşle seyreden boğaz ağrısı, 5 günden uzun süren ya da giderek şiddetlenen ağrı, yutma güçlüğü ve tükürüğü yutamama, boyunda şişlik veya lenf bezlerinde belirgin büyüme, ses kısıklığı ile birlikte nefes almada zorluk yaşanması, ayrıca tek taraflı boğaz ağrısına kulak ağrısının eşlik etmesi gibi belirtilerin görülmesi durumunda vakit kaybetmeden bir kulak burun boğaz hastalıkları uzmanına başvurulması gerekir" ifadelerini kullandı. "Boğaz ağrısını hafifletici tavsiyeler" Yutkunurken ağrıyı hafifletmek için uygulanabilecek bazı destekleyici yöntemler hakkında bilgi veren Doç. Dr. Korkmaz, şu önerilerde bulundu: "Yutkunurken hissedilen boğaz ağrısını hafifletmek için çeşitli destekleyici yöntemler uygulanabilir. Bol sıvı tüketimi, özellikle ılık su, bitki çayları ve tuzlu su ile yapılan gargara, boğaz mukozasının nemlenmesine yardımcı olarak tahrişi azaltır. Yeterli uyku ve dinlenme, bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlayarak iyileşme sürecini hızlandırır. Kuru hava şartlarında ortamın nemli tutulması boğazı rahatlatırken, lokal etkili boğaz pastilleri ve antiseptik ya da anestezik içerikli spreyler semptomların hafiflemesine katkı sağlayabilir. Aynı zamanda sigara, alkol ve aşırı baharatlı gıdalar gibi boğazı tahriş edici maddelerden uzak durulması da önemlidir. Günde birkaç kez yapılan ılık tuzlu su gargarası ise boğazdaki inflamasyon (iltihap) ve ödemi azaltarak yutkunmayı kolaylaştırabilir." "Ağrı geçmiyorsa doktora başvurmak için gecikmeyin" Son olarak boğaz ağrısı çoğu zaman basit nedenlerle ortaya çıksa da bazı durumlarda ciddi hastalıkların da habercisi olabileceğini sözlerine ekleyen Doç. Dr. Mukadder Korkmaz, "Özellikle yutkunmayı engelleyecek kadar şiddetli ağrı, uzun süren şikâyetler veya beraberinde ateş, halsizlik gibi sistemik belirtiler varsa mutlaka tıbbi değerlendirme yapılmalıdır" ifadelerine yer verdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çocuğunuz ateşlenince hemen ateş düşürücü vermeyin
ETİKETLER
#kovid-19
#antibiyotik
#viral enfeksiyon
#bakteriyel enfeksiyon
#boğaz ağrısı
#grip
#Yutkunma Ağrısı
#Alerjik Reaksiyon
#Reflü
#Nezle
#Tuzlu Su Gargarası
#Boğaz Pastilleri
#Sıcak Içecekler
#İyileşme
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.