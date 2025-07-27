Uzman isimden ailelere kritik uyarı: Çocuklarda artışta geçti

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte çocuklarda ani başlayan kırmızı, kabarık ve kaşıntılı döküntüler gibi çeşitli alerjik reaksiyonlar artış göstereye başladı. Alerjik döküntülerin çocuklarda özellikle kırmızı renkte, vücutta kabarık ve kaşıntılı olan lezyonlar şeklinde oluştuğunu aktaran Medicana Konya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hikmet Akbulut, "Bunların en sık sebebi gıdalar, ilaçlar, polen, ev tozu akarı, sıcak veya soğuğa maruziyet ya da hiç bilmediğimiz etkenlere bağlı olarak gelişebiliyor. Bazen ilk defa aldığı bir mama, antibiyotik, çamaşır deterjanı, havaların çok soğuk ya da sıcak olması maalesef çocuklarda alerjik döküntüleri tetikleyebilmektedir" ifadelelerini kullandı.

"HER DÖKÜNTÜ ALERJİK DÖKÜNTÜ OLARAK GEÇMİYOR"

Döküntülerin genellikle ani başlangıçlı şekilde olduğunu ve kaşıntılı lezyonlar halinde ortaya çıktığını ifade eden Dr. Hikmet Akbulut, "Eğer bu döküntülere nefes almada zorluk, halsizlik, dudaklarda, gözlerde ya da yüzde şişlik meydana gelmesi eşlik ediyorsa mutlaka hızlı şekilde acil servislere başvurmak gerekiyor. Özellikle etkenin ortaya koyulması ve etkenin ortadan uzaklaştırılması tedavinin temel prensibini oluştursa da antihistaminik dediğimiz alerji ilaçları tedavide bir basamak olarak kullanılabilmektedir. Her döküntü alerjik döküntü olarak geçmiyor. Ama eğer döküntü uzuyorsa, tekrarlıyorsa ve süren bir hal alıyorsa mutlaka bir çocuk uzmanına başvurmak gerekiyor. Çocuk uzmanına başvurduktan sonra çocuk uzmanının önerisiyle çocuk alerji hekimlerine, çocuk alerji uzmanlarına da başvuru yapmak gerekiyor" şeklinde konuştu.

"ALERJİ YATKINLIĞI OLAN BİR ÇOCUK DAHA SIK HASTALANIR"

Bu durumların genetik bir alt yapısı olduğunu ifade eden Dr. Hikmet Akbulut, "Yani annede, babada ya da akrabalarında herhangi bir köken varsa astım gibi, mevsimsel alerjik rinit, besin ya da gıda alerjileri, ilaç alerjileri gibi durumları varsa maalesef çocuklarda olma ihtimali biraz daha artıyor. Özellikle beyaz tenli, renkli gözlü, sarışın çocuklarda bir miktar daha fazla alerjik durumlarını görüyoruz. Alerji yatkınlığı olan bir çocuk daha sık hastalanır. Vücudunda daha fazla döküntü olur. Bazen kilo ya da boy ile ilgili sıkıntıları daha fazla olabilir. Genelde mevsimsel alerjik rinit dediğimiz hastalıkta burunda akıntı, gözlerinde yaşarma, sürekli hapşırma, sürekli burnu temizleme gibi durumlar ortaya çıkar. Çocuklarda ilk başta besin alerjileriyle bu durum başlarken devamında astım gibi durumlar ya da mevsimsel alerjik rinit dediğimiz durumlar ortaya çıkmaktadır" diye konuştu.