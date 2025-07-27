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 | Baran Aksoy

Uzman isimden ailelere kritik uyarı: Çocuklarda artışta geçti

Besinlerden ilaçlara, hava şartlarından deterjanlara kadar birçok nedene bağlı olarak çocuklarda ani başlayan kırmızı, kabarık ve kaşıntılı döküntü vakalarında çok sayıda artış var. Ailelere uzmanlar konuya ilişkin uyarılar gelmeye başladı. Özellikle nefes darlığı ve şişlik gibi belirtilerle birlikte görülen durumlarda çocukların hızlı şekilde acil servislere götürülmesi gerektiğinin altı çizildi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.07.2025
saat ikonu 10:02
|
GÜNCELLEME:
27.07.2025
saat ikonu 10:05

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte çocuklarda ani başlayan kırmızı, kabarık ve kaşıntılı döküntüler gibi çeşitli alerjik reaksiyonlar artış göstereye başladı. Alerjik döküntülerin çocuklarda özellikle kırmızı renkte, vücutta kabarık ve kaşıntılı olan lezyonlar şeklinde oluştuğunu aktaran Medicana Konya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hikmet Akbulut, "Bunların en sık sebebi gıdalar, ilaçlar, polen, ev tozu akarı, sıcak veya soğuğa maruziyet ya da hiç bilmediğimiz etkenlere bağlı olarak gelişebiliyor. Bazen ilk defa aldığı bir mama, antibiyotik, çamaşır deterjanı, havaların çok soğuk ya da sıcak olması maalesef çocuklarda alerjik döküntüleri tetikleyebilmektedir" ifadelelerini kullandı.

Uzman isimden ailelere kritik uyarı: Çocuklarda artışta geçti

"HER DÖKÜNTÜ ALERJİK DÖKÜNTÜ OLARAK GEÇMİYOR"

Döküntülerin genellikle ani başlangıçlı şekilde olduğunu ve kaşıntılı lezyonlar halinde ortaya çıktığını ifade eden Dr. Hikmet Akbulut, "Eğer bu döküntülere nefes almada zorluk, halsizlik, dudaklarda, gözlerde ya da yüzde şişlik meydana gelmesi eşlik ediyorsa mutlaka hızlı şekilde acil servislere başvurmak gerekiyor. Özellikle etkenin ortaya koyulması ve etkenin ortadan uzaklaştırılması tedavinin temel prensibini oluştursa da antihistaminik dediğimiz ilaçları tedavide bir basamak olarak kullanılabilmektedir. Her döküntü alerjik döküntü olarak geçmiyor. Ama eğer döküntü uzuyorsa, tekrarlıyorsa ve süren bir hal alıyorsa mutlaka bir çocuk uzmanına başvurmak gerekiyor. Çocuk uzmanına başvurduktan sonra çocuk uzmanının önerisiyle çocuk alerji hekimlerine, çocuk alerji uzmanlarına da başvuru yapmak gerekiyor" şeklinde konuştu.

Uzman isimden ailelere kritik uyarı: Çocuklarda artışta geçti

"ALERJİ YATKINLIĞI OLAN BİR ÇOCUK DAHA SIK HASTALANIR"

Bu durumların genetik bir alt yapısı olduğunu ifade eden Dr. Hikmet Akbulut, "Yani annede, babada ya da akrabalarında herhangi bir köken varsa astım gibi, mevsimsel alerjik rinit, besin ya da gıda alerjileri, ilaç alerjileri gibi durumları varsa maalesef çocuklarda olma ihtimali biraz daha artıyor. Özellikle beyaz tenli, renkli gözlü, sarışın çocuklarda bir miktar daha fazla alerjik durumlarını görüyoruz. Alerji yatkınlığı olan bir çocuk daha sık hastalanır. Vücudunda daha fazla döküntü olur. Bazen kilo ya da boy ile ilgili sıkıntıları daha fazla olabilir. Genelde mevsimsel alerjik rinit dediğimiz hastalıkta burunda akıntı, gözlerinde yaşarma, sürekli hapşırma, sürekli burnu temizleme gibi durumlar ortaya çıkar. Çocuklarda ilk başta besin alerjileriyle bu durum başlarken devamında astım gibi durumlar ya da mevsimsel alerjik rinit dediğimiz durumlar ortaya çıkmaktadır" diye konuştu.

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ETİKETLER
#alerji
#kaşıntı
#Çocuk Alerjisi
#Döküntü
#Yaz Alerjileri
#Sağlık
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