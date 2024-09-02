Uzmanından ailelere kritik uyarı! Okul alışverişi yaparken dikkat: Sağlık sorunlarına yol açabilir

02 Eylül 2024 09:11 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 09:13

Okullarda uyum haftası bugün başladı. Ailelerin de bu süreçte çocukları için gerekli kırtasiye alışverişi sürüyor. Ancak uzmanlar, bu alışveriş sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar dikkat çekiyor.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mine Başıbüyük, kırtasiye ürünleri seçerken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusundan aileleri uyardu.

"CİDDİ OLUMSUZ ETKİLERİ OLABİLİR"

Kırtasiye malzemelerinde bulunan fitalat, benzen ve kurşun gibi zararlı maddelerin çocukların sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkileri olabileceğini vurgulayan Dr. Başıbüyük, "Bu toksik maddeler, hormonal bozukluklara, kanserojen etkilere ve sinir sisteminde ciddi hasarlara neden olabilir. Özellikle kalemler, boya kalemleri, yapıştırıcılar, silgi ve kaplamalı ürünler için CE işareti veya EN71 güvenlik standartlarına sahip ürünlerin tercih edilmesi riskleri azaltır. Ayrıca, suluk ve kalem kutusu gibi plastik ürünlerde fitalat ve BisfenolA (BPA) gibi kimyasalların bulunmaması önemlidir, çünkü bu maddeler de hormon bozukluklarına ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilir" ifadelerini kullandı.

"ALERJİK REAKSİYONLARA NEDEN OLABİLİR..."

Bazı kırtasiye malzemelerinin parfüm ve renkli boyalar gibi alerjik reaksiyonlara neden olabilecek maddeler içerebileceğine dikkat çeken Dr. Başıbüyük, "Çocukların cilt sağlığını korumak için hipoalerjenik ve dermatolojik olarak test edilmiş ürünler tercih edilmelidir" ifadeleriyle aileleri uyardı.

"OMURGA VE İSKELET SİSTEMİ SORUNLARINA YOL AÇABİLİR"

Küçük çocuklar için kırtasiye ürünleri seçerken yaşa uygun olmasına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Başıbüyük, "Küçük parçalar içeren kırtasiye malzemeleri, küçük çocuklar için boğulma riski taşıyabilir. Bu nedenle, yaş grubuna uygun ürünler tercih edilmeli ve ürün ambalajlarındaki yaş grubu önerilerine özen gösterilmelidir. Çocukların kullanacağı sırt çantaları, kalemlikler ve çalışma masalarının ergonomik olması, özellikle omurga sağlığı açısından son derece önemlidir. Çantanın ağırlığı, çocuğun kilosunun yüzde 10’undan fazla olmamalı ve sırtına tam oturmalıdır. Aksi takdirde, ağır çantalar, yanlış taşınan sırt çantaları veya ergonomik olmayan çalışma ortamları, çocuklarda duruş bozukluklarına ve uzun vadede omurga ve iskelet sistemi sorunlarına yol açabilir” diye konuştu.

"MALZEMELER ERGONOMİK TASARIMA SAHİP OLMALI"

Özellikle el ve bilek sağlığı için kırtasiye malzemelerinin ergonomik tasarıma sahip olmasının önemli olduğunu söyleyen Dr. Başıbüyük, "Kalemlerin kalınlığı, silgilerin yumuşaklığı ve diğer malzemelerin kolay taşınabilir olması gibi özellikler, dikkat edilmesi gereken unsurlar arasındadır" ifadelerini kullandı.