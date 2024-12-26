Uzmanından annelere kritik uyarı: Çocukların ciddi hastalıklara yakalanma ihtimalini azaltıyor

26 Aralık 2024 14:10 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 14:11

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gökçen Ulualan'dan annelere kritik bir uyarı geldi. Bebeklerin sağlıklı bir şekilde büyümesi ve gelişmesi için en uygun beslenme yönteminin emzirme olduğunu belirten Ulualan, "Anne sütüyle beslenen bebeklerin ilerleyen yaşlarda diyabet, kalp ve damar hastalıkları, obezite, bazı ruhsal rahatsızlıklar, astım, alerjik hastalıklar ve çeşitli kanser türlerine yakalanma riski daha düşüktür" diye konuştu.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gökçen Ulualan, emzirmeye ne kadar erken başlanırsa süt​ üretiminin o kadar arttığını ve toplam emzirme süresinin uzadığını söyledi.

"ANNE SÜTÜ, BEBEĞİN İLK AŞISIDIR"

Sütün bol ve uzun süre devam edebilmesi için bebeğin sık sık ve her istediğinde emzirilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Ulualan, şunları söyledi:

"Anne sütü, bebeğin ilk aşısıdır. Anne sütü ile beslenen bebeklerde ilerleyen dönemlerde diyabet, kalp ve damar hastalıkları, obezite, bazı ruhsal rahatsızlıklar, astım, alerjik hastalıklar ve çeşitli kanser türlerine yakalanma riski azalır. Anne sütü, her zaman hijyenik, ideal sıcaklıkta ve kullanıma hazırdır. Emzirme, anne ve bebek arasındaki bağı güçlendirirken, bebekte mutluluk ve güven duygusunu artırır. Bebeklerin doğumdan hemen sonra emzirilmeye başlanmasını, ilk 6 ay yalnızca anne sütüyle beslenmesini ve 6. aydan itibaren uygun ek gıdalarla birlikte emzirmenin 2 yaş ve sonrasına kadar sürdürülmesini öneriyoruz"