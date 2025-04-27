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 | Murat Makas

Uzmanından güneş gözlüğü uyarısı: Ciddi riski var! Sadece stile bakılmamalı

Havaların ısınması ve yaz mevsiminin gelişiyle güneş gözlüğü ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar çeşitli markalara yöneliyor ancak uzmanlar ucuz gözlük konusunda vatandaşları uyarıyor. Ciddi göz sağlığı sorunlarının oluşabileceğini aktaran Op. Dr. Ömer Faruk Tabar ''sadece stil meselesi olmamalı'' dedi.

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Uzmanından güneş gözlüğü uyarısı: Ciddi riski var! Sadece stile bakılmamalı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.04.2025
saat ikonu 09:51
|
GÜNCELLEME:
27.04.2025
saat ikonu 09:51

Yaz mevsimine doğru genelde birçok insan güneş gözlüğü ihtiyacı için alışveriş yapıyor ancak uzmanlar bazı risklere karşı uyarıyor. Özellikle kalitesiz ve ucuz güneş gözlüklerinin göz sağlığına verebileceği kalıcı hasarlar ortaya çıkıyor. Op. Dr. Ömer Faruk Tabar, güneş gözlüklerinin seçiminin sadece bir stil meselesi olmadığını, aynı zamanda ciddi bir sağlık önlemi olduğunu belirtti.

Uzmanından güneş gözlüğü uyarısı: Ciddi riski var! Sadece stile bakılmamalı

POLARİZE LENS ÖNEMİ

Güneş gözlüklerinin, ultraviyole (UV) ışınlarını filtreleme kapasitesi göz sağlığı için kritik önem taşıdığını ve UV ışınlarının retina üzerindeki zararlı etkileri, katarakt başta olmak üzere çeşitli göz hastalıklarının erken yaşlarda ortaya çıkmasına neden olabildiğini belirten Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ömer Faruk Tabar, "Kaliteli bir güneş gözlüğü, hem UV 400 koruması sağlaması hem de polarize lenslere sahip olması gerekiyor. UV 400 etiketi, gözlüğün, UV ışınlarının yüzde 99 ila yüzde 100'ünü bloke ettiğini gösteriyor. Ayrıca, gözlüğün CE işareti taşıması, Avrupa Birliği sağlık ve güvenlik standartlarına uygun olduğunu ifade ediyor.'' dedi.

Uzmanından güneş gözlüğü uyarısı: Ciddi riski var! Sadece stile bakılmamalı

UCUZ GÖZLÜKLERE DİKKAT!

Ucuza alınan, kalitesiz cam veya plastikten yapılmış gözlüklerin kesinlikle kullanılmamasını söyleyen Op. Dr. Ömer Faruk Tabar, ‘’Daha çok estetik amaçlı, çeşitli renklerde ve büyüklükte üretilen gözlüklerin seçiminde öncelikle göz sağlığının düşünülmesi gerekiyor. Uygun güneş gözlüğü seçilmemesi uzun dönemde ciddi problemlere yol açıyor. Ozon tabakasının delinmesi sonucunda, zararlı olduğu bilinen ultraviyole ışınlarının göze olumsuz etkilerinden korunmak için gözlük kullanmak gerekiyor. Koyu renkli camlar, gözbebeğimizin büyümesine sebep olur. Ultraviyole ışınlarını kesmezse, göze daha çok zarar verir" diye konuştu.

Uzmanından güneş gözlüğü uyarısı: Ciddi riski var! Sadece stile bakılmamalı
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