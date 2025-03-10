Uzmanından oruç tutanlara tatlı uyarısı!

Ramazan ayında oruç tutan vatandaşlara uzmanlardan yeni uyarılar gelmeye devam ediyor. İftarda aşırı şerbetli ve yağda kızartılan hamur tatlılarından uzak durulması gerektiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Seda Nasuhbeyoğlu, tatlının iftardan en az 2 saat sonra tüketilmesinin daha doğru olacağını söyledi.

Ramazan’da oruç tutan vatandaşların sağlıklı beslenmsi için yemek seçimi ve yemek süresi oldukça önemli. Vücudun iftara kadar uzun süre aç kalması nedeniyle, kan şekerinde düşme yaşanmasının doğurabileceği risklere ve tatlı tüketiminde dikkat edilmesi gerekenlere dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Seda Nasuhbeyoğlu, "Şeker hastalığınız yoksa haftada 2 porsiyonla sınırlı kalacak şekilde sütlü tatlılar tercih edilebilir. Ramazan ayında tatlı tüketmek istiyorsanız, diyet programınızdan 1 su bardağı süt, 1 dilim ekmek, 1 orta boy meyve hakkınızı eksilterek; haftada bir gün, 1 porsiyon sütlü bir tatlı, 1 porsiyon meyve tatlısı veya 1 porsiyon güllaç tüketebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

İFTARDAN EN AZ 2 SAAT SONRA TÜKETİN!

Tatlıları hazır satın almaktansa evde yapılması, içeriği bilinen sütlü tatlıların tercih edilmesinin öneli olduğunu söyleyen Nasuhbeyoğlu, "İftarda aşırı şerbetli, yağda kızartılan hamur tatlılarından uzak durulmalıdır. İftar sırasında veya hemen sonrasında tatlı tüketimi, sindirim problemlerine ve kan şekeri bozulmasına neden olabilir. Bu nedenle iftardan en az 2 saat sonra tüketilmesi daha doğru olacaktır" dedi.

"MEYVELİ TATLILAR POSA İHTİYACINI GİDERİR"

Ramazan’da hangi tatlıların tüketilmesinin uygun olacağı hakkında açıklamalarda bulunan Dyt. Nasuhbeyoğlu, şunları söyledi:

"Ramazan’da sütlaç, güllaç, muhallebi ve dondurma gibi sütlü tatlılar tercih edilmelidir. Böylece enerjisi düşük, protein, kalsiyum ve fosfor içeriği yüksek beslenilmiş olur. Meyve ve sütün birleştiği tatlılar, taze mevsim meyveleriyle hazırlanan kompostolar ve kuru incir, kayısı, hurma, üzüm gibi kuru meyvelerle yapılan hoşaflar tatlı tüketiminde en doğru seçenek olacaktır. Meyvelerle hazırlanan tatlıların tercih edilmesi ayrıca günlük posa ihtiyacına da katkı sağlayacaktır"