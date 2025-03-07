Oruç tutarken mide rahatsızlıklarından korunmanın yolları: Reflü gibi sorunlar yaşamamak için bu önerilere dikkat

Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Keskin, Ramazan ayında oruç tutarken sindirim sorunlarından korunmak için sahur ve iftarda sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekti. Reflü, hazımsızlık ve mide rahatsızlıklarını önlemek için ağır, yağlı ve baharatlı yiyeceklerden kaçınılmasını öneren Keskin, iftardan sonra hafif yürüyüşler yapmanın sindirimi kolaylaştıracağını belirtti.

11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayı bu yıl da geldi çattı ve oruç tutma düzenine geçişle birlikte beslenme düzeninde yaşanan değişiklikler, sindirim sistemi üzerinde çeşitli etkiler yapabiliyor. Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Keskin, oruç tutarken sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekerek, sindirim sorunlarından korunmak için bazı önemli tavsiyelerde bulundu.

SAĞLIKLI BESLENME ALIŞKANLIKLARINA DEVAM EDİLMELİ

Murat Keskin, Ramazan'da sağlıklı beslenme alışkanlıklarına devam edilmesinin, sindirim sistemi sorunlarından korunmak için önemli olduğunu belirtti. Uzun süreli açlıktan korunmak için mutlaka sahur yapılmalı tavsiyesinde bulundu. Vatandaşlara ağır yağlı, baharatlı, acılı gıdalar yerine daha hafif olan çorbayı tercih etmelerini önerdi.

Sahur ve iftarda süt ürünleri, sebze ve zeytinyağlı yemekler tüketilmesi ve her iki vakitte de alınan gıda miktarının azaltılması gerektiğini vurgulayan Keskin, "İftardan sonra yaklaşık bir buçuk saat aralıklarla iki ara öğün alarak yeme düzeni oluşturulmalıdır" ifadesini kullandı.

ORUÇ TUTARKEN MİDE SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

Oruç tutarken mide sağlığını korumak için sahur ve iftarda sağlıklı beslenmek, ara öğünleri ihmal etmemek ve bol sıvı tüketmek gerekiyor. Ramazan'da sık görülen sindirim sistemi sorunlarını pratik tedbirler önleyebiliyor.

Medicana Bursa Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Keskin, Ramazan'da reflü ve mide problemlerinden korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Uzun süren açlık ve ardından kontrolsüzce yenilen yemeklerin midede ağrı, yanma, gaz, şişlik, hazımsızlık, kramplar ve reflüyü tetikleyebileceğini belirten Keskin, vatandaşların tüm öğünlerde gıdaları iyice çiğneyerek ve yavaş yavaş yemeleri ve hızlı yemekten kaçınmaları gerektiğini söyledi. "Bunun yanında şerbetli tatlılardan uzak durulup; sütlü veya meyveli tatlılar tercih edilmelidir" dedi.

Keskin, kızartılmış ve kavrulmuş besinlerin mide ve bağırsaklarda rahatsızlığa neden olabilmesi nedeniyle haşlanmış, fırında ve ızgarada yapılmış yemeklerin tüketilmesi gerektiğini belirtirken, "İftara hafif yemeklerle başlanmalı, ardından az yağlı sebze veya et yemeğine salata eşlik etmeli" diye konuştu.

GÜNDE EN AZ 2,5 LİTRE SU

Öğünlerde alınan sıvı miktarının artırılması önerisini yapan Keskin, vatandaşlara günde en az 2-2,5 litre su ile beraber taze sıkılmış meyve suları, sebze suları, ayran gibi içecekler tüketerek vücudun sıvı ihtiyacını karşılamaları çağrısında bulundu.

Sahur ve iftarda büyük porsiyonlar yerine, küçük porsiyonlar tüketilmesi gerektiğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Murat Keskin, sözlerine şöyle devam etti:

"Ramazan'da az az, sık sık yeme şekli tercih edilmelidir. Hareketsizlikten özellikle kaçınılmalı, öğünlerden sonra kısa süreli yürüyüşler, hafif egzersizler yapılmalıdır. Özellikle reflüden korunmak için, sahurda yemekten hemen sonra değil en az yarım saat sonra yatılmalıdır. Mide ve karındaki gaz ve şişkinliğini, aynı zamanda kabızlığı engellemek için sebze, meyve, kepekli ekmek, kuru baklagiller gibi yüksek lifli gıdaların alınmasına özen gösterilmelidir."