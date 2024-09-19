Uzmanlar tehlikeli güzellik trendine karşı uyardı: İyi senaryo 90 yaşında gözler!

19 Eylül 2024 12:00 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 12:20

Özellikle Avrupa ve ABD'de popüler hale gelen göz rengi değiştirme operasyonları gözlerin görme yeteneğini 90 yaşında biriyle eş değer hale getiriyor. Ancak bu iyi ihtimal! Daha korkunç senaryo ise kalıcı körlük!

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Son araştırmalar korkuttu: Banyo yaparken bu hatayı yapmak körlüğe neden oluyor!

Kusursuz görünüme ulaşmak isteyen insanlar sınır tanımıyor. Yeni trend ise göz rengini değişitirmek. Depigmentasyon, iris implantı ve dövme gibi çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilen bu işlemi yaptıranlar istediği görünüme kavuşsalar bile bunu asla görememe riskiyle karşı karşıya!

RİSKLERİN EN BÜYÜĞÜ KALICI KÖRLÜK

İngiltere'nin Lancaster Üniversitesi'nden Profesör ve Klinik Anatomi Öğrenme Merkezi Müdürü Prof. Dr. Adam Taylor. göz rengi değiştirme operasyonlarının içerdiği riskler konusunda önemil uyarılarda bulunurken, bu risklerin en büyüğünün ise kalıcı körlük olduğunu söyledi.

İşte Sciencealert'te yer alan Adam Prof. Dr. Taylor'un o yazısı:

İrislerin görünümünü değiştirmek için implant yaptırmak, irislere dövme yaptırmak veya lazerle renk giderme yaptırmak gibi çeşitli yollarla yapılabilir. Bu işlemler insanlara istedikleri görünümü kazandırsa da, bir dizi risk ve komplikasyonu da beraberinde getiriyor; bunlardan biri de kalıcı körlük.

İris, göz bebeğini çevreleyen renkli halkadır. Güzel olduğu kadar karmaşıktır da. İki düz kas katmanından oluşur (bunları kontrol edemeyiz). Bu kaslar, göze giren ışık miktarını kontrol etmek için göz bebeğinin ve irisin boyutunu küçültmek ve genişletmekten sorumludur. Bu kaslar ayrıca gözdeki hassas reseptör hücrelerini kalıcı hasardan korur. İris ayrıca göz renginizi belirleyen melanin içeren iki pigmentli katmana sahiptir. Altı ana tanınmış renk vardır: Kahverengi, kehribar, ela, yeşil, mavi ve gri.

PİGMENT AZALDIKÇA GÖZ RENKLENİYOR

Her iki katmanda da çok fazla pigment varsa, gözleriniz daha koyu bir renk olur; örneğin, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 80'inde görülen en yaygın göz rengi olan kahverengi. Ön tabakada daha az pigment varsa, ela veya yeşil gözlere sahip olursunuz (en nadir renkler, nüfusun sadece yüzde 2'sinde bulunur ). Ön tabakada az veya hiç melanin olmayanların gözleri mavi veya gri olur.

ARTIK LAZER DE KULLANILIYOR

Göz ameliyatları, özellikle iris ameliyatları yeni bir şey değil. Katarakt için yapılan göz ameliyatları MÖ 5. yüzyıla kadar uzanır ve gözdeki yara izlerini renklendirmek 2.000 yıldan uzun bir süredir yapılmaktadır . Yakın yıllara kadar, irisi yeniden yapılandırmak veya bir kusuru onarmak için ameliyatlar yapılıyordu. Ancak irisin rengini kalıcı olarak değiştirmek için kozmetik prosedürler artık daha yaygın hale gelmeye başlıyor.Keratopigmentasyon bu prosedürlerden birine örnektir. Korneaya (göz küresinin şeffaf koruyucu tabakası) bir iğne ile

bir dizi küçük kesi yapılır. Pigmentler, tabakayı kalıcı olarak değiştirmek için tabakaya yerleştirilir. Bu teknik binlerce yıl öncesine dayanır.

Benzer şekilde, irisin dış tabakasından pigmenti çıkarmak için lazer kullanımı kahverengi gözleri açık maviye veya griye dönüştürebilir.

KOYULAŞTIRMAK MÜMKÜN DEĞİL

Depigmentasyon prosedürleri bunu, pigmenti ve pigmenti oluşturan hücreleri lazer kullanarak yakarak yapar. Bu teknik yalnızca koyu gözlerden açık gözlere geçmek için kullanılabilir ve diğer yöne gitmek isteyen kişilerde işe yaramaz. Bunun nedeni, halihazırda yoksa veya çok fazla yoksa irise daha fazla melanin eklemenin veya biriktirmenin şu anda mümkün olmamasıdır.

Depigmentasyon , başlangıçta pigment hücrelerinin olması gereken yere göç etmemesi ve gözün diğer kısımlarının (örneğin beyazların) koyulaşmasına neden olan bir durum olan oküler dermal melanozisi tedavi etmek için geliştirilmiştir.

ENFEKSİYON RİSKİ ÇOK YÜKSEK

Bu durum birkaç tedavi seansı gerektirebilir ancak genellikle kalıcıdır ve kozmetik bir değişiklik de söz konusudur. Hem keratopigmentasyon hem de lazer depigmentasyonu , gözün en dış katmanlarını etkilediği için önemli enfeksiyon riski taşır.

Bu prosedürler ayrıca ışık hassasiyetine ve görme değişikliklerine de neden olabilir - körlük , korneanın incelmesi ve delinmesi , glokom ve katarakt dahil. Keratopigmentasyon prosedürleri geçiren bazı hastalar, MRI prosedürleri sırasında göz ağrısı yaşadıklarından bile şikayetçi olmuştur.

GENÇ YAŞTA 90 YAŞINDA GÖZLERE SAHİP OLMAK İSTER MİSİNİZ?

Bazı kişilerin göz rengini değiştirmek için başvurduğu bir diğer yöntem ise gözlerine silikon implant yerleştirilmesidir. Bu prosedürü yaptıran bir Instagram modeli, 90 yaşında birinin görme yeteneğine sahip olmasına neden olan önemli komplikasyonlar yaşadı - bir gözünde %50, diğerinde ise %80 görme kaybı yaşadı. Başkaları da benzer komplikasyonlar bildirdi.

Bu implantlar enfeksiyon ve diğer komplikasyonlar açısından yüksek risk taşır. Örneğin gözün şeklinin ve göz içindeki sıvının optik sinire uyguladığı baskının değişmesi gibi. Bu sinir görmeyi kontrol ettiğinden, sıkıştırılırsa körlük meydana gelebilir.

"KÖR OLMAYA DEĞER Mİ?"

Kozmetik nedenlerle yapılan birçok şeyde olduğu gibi, kısa vadeli bir kazanç sizi potansiyel olarak uzun vadeli sağlık sorunlarına hazırlar. Nitekim bu prosedürler güzelleşmek için değil, tıbbi rahatsızlıkları tedavi etmek için kullanıldığında bile komplikasyonlar bildirilmektedir. Bu işlemlerden birini yaptırmayı düşünüyorsanız, gözlerinizin renginden hoşlanmadığınız için kör olmaya değer mi diye kendinize sorun.

Göz renginizi değiştirmenin uzun zamandır uygulanan güvenli bir yolu, bunun yerine reçeteli renkli kontakt lensler kullanmaktır.