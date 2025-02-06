Uzmanlar uyarıyor aman dikkat! Soğuk hava felç riskini artırıyor

06 Şubat 2025 09:23 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 09:51

Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası yurdu etkisi altına aldı. Başta Marmara Bölgesi olmak üzere hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü. Megakentin bazı bölgelerinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Uzmanlar soğuk havanın özellikle yaşlılar ve kalp-damar hastalıkları gibi sağlık sorunları olan kişiler için felç riskini artırabildiği konusunda uyarıyor. İşte yapılması gerekenler...

Yurdun birçok kentinde kar yağışı etkili oluyor. Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası hava sıcaklığını hissedilir derecede düşürdü. Uzmanlar, dondurucu soğuklara karşı önemli yarılarda bulunuyor. Soğuk, damarları daraltarak kan akışını zorlaştırabilir ve bu da kan basıncının yükselmesine yol açabilir. Ayrıca, soğuk havada vücut ısısını korumaya yönelik aşırı enerji harcanması, kalp üzerinde ek bir stres oluşturabilir. Bu durumlar, felç gibi ciddi sağlık sorunlarının riskini artırabilir. Soğuk hava koşullarında dışarıda vakit geçirecek olan kişilerin dikkatli olmaları, kalp sağlığını korumaları ve vücutlarını ısınmaya yönelik tedbirler almaları önerilir. Soğuk havalarda felçten korunmak için alabileceğiniz bazı önemli önlemler şunlardır: VÜCUT ISISINI KORUYUN Kat kat giyinmek, sıcaklığın korunmasına yardımcı olur. Kalın mont, bere, atkı ve eldiven kullanın. Nemli veya ıslak kıyafetleri hemen değiştirin. KAN BASINCINIZI KONTROL EDİN Soğuk hava tansiyon yükselmesine neden olabilir. Tansiyon ölçümlerinizi düzenli yapın. Doktorunuzun önerdiği ilaçları aksatmadan kullanın. FİZİKSEL AKTİVİTEYİ DİKKATLE YAPIN Soğuk havada ağır egzersizlerden kaçının. Bu, kalp üzerinde ek yük oluşturabilir. Isınma hareketleriyle başlayıp, hafif tempolu yürüyüşler tercih edin. SAĞLIKLI BESLENİN Antioksidan bakımından zengin yiyecekler (sebze ve meyveler) tüketin. Omega-3 açısından zengin besinler (somon, ceviz) damar sağlığını destekler. SIVI TÜKETİMİNE DİKKAT EDİN Kış aylarında su içme isteği azalabilir, ancak susuz kalmak kan yoğunluğunu artırabilir. STRES YÖNETİMİ Stres felç riskini artırabilir. Yoga, meditasyon gibi yöntemlerle rahatlamayı deneyin. ALKOL VE SİGARA KULLANIMINDAN KAÇININ Sigara ve alkol, damar sağlığını olumsuz etkileyerek felç riskini artırır. DOKTORA DÜZENLİ KONTROLE GİDİN Kalp ve damar sağlığınızı izlemek için doktor kontrollerinizi ihmal etmeyin. İlgili Haberler Kartalkaya'daki yangın faciasında İl Özel İdaresi’nden iki isim tutuklandı! İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı! Meteoroloji'den sürücülere uyarı: Sakın çıkmayın! İstanbul güne yoğun kar yağışı ile uyandı! Meteoroloji karın en fazla görüleceği ilçeleri açıkladı Yoğun kar yağışı Marmara'yı esir aldı! BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi