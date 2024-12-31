Uzmanlardan kritik yılbaşı uyarısı: Hastalık yayılabilir!

31 Aralık 2024 05:42 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 05:03

Bayram, yılbaşı, tatil gibi insanların bir araya geldiği dönemlerin ardından solunum yoluyla bulaşan enfeksiyon vakalarının arttığına dikkat çeken Prof. Dr. İsmail Balık “Özellikle yaşlıları, kanser hastalarını ve kronik hastaları koruyalım” dedi.

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Çoklu viral solunum yolu enfeksiyonlarının bir arada yaşandığı şu günlerde kalabalık ortamlarda bulunurken daha dikkatli olmak gerektiğini söyleyen uzmanlar​ “Yılbaşı gecesi hastalıklara davetiye çıkarabilir. Sağlıklı kişilerin yanında özellikle yaşlılar, bağışıklık sistemi düşük olanlar ve kronik hastalıkları bulunanların daha fazla dikkatli olması gerekiyor. Çünkü son dönemde Covid-19​, grip, RSV ve nezle vakalarında artış yaşanıyor” uyarısında bulunuyor.

VİRÜS FIRTINASI YAŞANIYOR

Şu anda mevsimsel grip belirtileriyle seyreden farklı virüslerin yol açtığı virüs fırtınası yaşandığına işaret eden Prof. Dr. İsmail Balık “Influenza (A ve B), RSV, Covid-19 ve rinovirüs gibi hastalıklar bir arada görülüyor. Bütün bu hastalıklar solunum yoluyla bulaştığı için kalabalık ortamlarda bir araya gelirken kişisel korunma tedbirlerine önem vermek gerekir. Covid-19 salgını sırasında kişisel koruma tedbirlerinin etkisiyle, solunum yolu ile bulaşan diğer enfeksiyonlarda da azalma yaşandığı düşünülürse bu tedbirlerin ne kadar etkili olduğu görülebilir” dedi.

Özellikle 65 yaş üstündekiler, hamileler ile diyabet, kalp hastalığı, kanser, bağışıklık yetmezliği gibi hastalıkları sebebiyle risk grubunda yer alan kişilerin, gribi de Covid-19 gibi ağır geçirebileceğine dikkati çeken Prof. Dr. Balık “Yılbaşı aile bireylerinin ve dostların bir arada toplandığı, birlikte yemek yediği günlerden biri. Özellikle yılbaşı​ gecesi yaşlılarımızla birlikte olup mutlu etmeye çalışırken onları hastalık kâbusuna sokmayalım” diye açıkladı.

SARILMAYIN, ÖPÜŞMEYİN

Yılbaşı buluşmalarında solunum yoluyla bulaşan enfeksiyon hastalıklarına karşı uyarılarda bulunan Prof. Dr. Balık “Bu enfeksiyonların tamamı damlacık yoluyla bulaşmaktadır. Bu gecenin aşırı kalabalığa girilmeden mümkünse çekirdek aile ile geçirilmesi uygun olacaktır. Öte yandan bu günlerde fazla öpüşme ve sarılma hareketlerinin de yapılmaması kişisel korunma açısından önemlidir” ifadelerini kullandı.

3-5 GÜN KENDİNİZİ KARANTİNAYA ALIN

Hastalık belirtilerinin ortaya çıkışından itibaren 3-5 gün boyunca kişinin kendini diğerlerinden soyutlaması gerektiğini belirten Prof. Dr. Balık “Yılbaşı gecesi de buna çok dikkat edin. Aksırığınız, öksürüğünüz, burun akıntınız ve ateşiniz varsa yemeklere, toplantılara katılmayın. En çok aynı evde yaşayanlar arasında bulaşma olur. Bu yüzden hasta kişinin aile bireyleriyle birlikte yemek yememesi gerekir. Hasta müsaitse kendi odasında yemeli, değilse de sıra ile yemek yenmelidir. Hasta kişi dışarı çıkıp topluluk içine karışacaksa da mutlaka maske takmalıdır” diye açıkladı.

GEREKSİZ ANTİBİYOTİK KULLANMAYIN

Hastaların antibiyotik reçete edilmesi konusunda ısrarcı olmaması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. İsmail Balık “Ayakta geçirilen enfeksiyonlarda mümkün olduğunca antibiyotik kullanılmamalı. Solunum yoluyla bulaşan enfeksiyonların yüzde 90’ından fazlası virüslere bağlıdır. Antibiyotikler virüslerde kesinlikle etkili değildir. Bu sebeple gereksiz yere antibiyotik kullanılmamalı. Kişiler düzenli uyur, beslenmesine dikkat eder ve sigara içmezse vücudu zaten hızlı bir şekilde hastalığı atlatır” diye konuştu.