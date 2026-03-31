Sağlık
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Varis'te yeni nesil dönem: "Ameliyatsız ve iz bırakmayan tedaviler"

Memorial Bodrum Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanları Doç. Dr. İbrahim Uyar ve Op. Dr. Filiz Bakkal, varis tedavisindeki güncel yaklaşımları ve hastaların en çok merak ettiği konular hakkında bilgi verdi.

Varis'te yeni nesil dönem:
GİRİŞ:
31.03.2026
saat ikonu 13:06
GÜNCELLEME:
31.03.2026
saat ikonu 13:06

Uzman doktorlar Uyar ve Bakkal tarafından yapılan açıklamada, "Varis tedavisi artık yalnızca bir müdahale değil; kişinin kendini iyi hissetmesini sağlayan estetik bir iyileşme sürecidir. Varis yalnızca bir damar problemi değildir. Bacaklarda oluşan ağırlık, şişlik ve yorgunluk hissinin yanı sıra estetik açıdan da kişilerin kendilerini nasıl hissettiklerini etkileyen bir durumdur. Bu nedenle tedavi planı oluşturulurken hem sağlık hem de estetik beklentiler birlikte değerlendirilir. Günümüzde hastalar tedavi sonrası doğal ve izsiz bir görünüm beklemektedir. Bu nedenle her hasta için damar yapısı, hastalığın derecesi ve estetik beklentiler birlikte değerlendirilerek kişiye özel bir tedavi planı hazırlanır. Doğal görünen bacaklar, doğru planlanmış tedavilerin sonucudur.

Estetik açıdan rahatsızlık oluşturan kılcal damarlar için lazer ve skleroterapi yöntemleri uygulanabilmektedir. Bu işlemler bacaklarda daha homojen ve pürüzsüz bir görünüm elde edilmesine yardımcı olur. Varis tedavisindeki en önemli gelişme, yöntemlerin ameliyatsız ve çok daha konforlu hale gelmesidir.
Günümüzde; Endovenöz lazer, Radyofrekans, Köpük skleroterapisi, Biyolojik yapıştırıcı gibi yöntemlerle hastalar uzun iyileşme süreçleri yaşamadan etkili sonuçlar elde edebilmektedir. Ciltten kabarık diz altı veya diz üstü varisler mevcutsa ve Doppler ultrason incelemesinde toplardamarlarda reflü (kanın geriye kaçması) tespit ediliyorsa tedavi planlanması gerekir. Ancak birçok hasta bu belirtileri görmezden gelerek tedaviyi erteleyebilmektedir. Oysa erken teşhis ve erken tedavi, hastalığın ilerlemesini önlemede büyük önem taşır.

HABERİN ÖZETİ

Varis'te yeni nesil dönem: "Ameliyatsız ve iz bırakmayan tedaviler"

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Uzman doktorlar Uyar ve Bakkal, varis tedavisinin artık sadece bir müdahale değil, kişinin kendini iyi hissetmesini sağlayan estetik bir iyileşme süreci olduğunu belirtiyor.
Varis tedavisi hem sağlık hem de estetik beklentiler göz önünde bulundurularak kişiye özel planlanır.
Estetik kaygılar için kılcal damarlara lazer ve skleroterapi uygulanabilir.
Güncel tedavi yöntemleri ameliyatsız ve daha konforludur; uzun iyileşme süreçleri gerektirmez.
Bacaklarda belirgin varis damarları, artan ağrı ve ödem gibi belirtiler görüldüğünde kalp ve damar cerrahına başvurulmalıdır.
Genetik yatkınlık varis oluşumunda önemli bir rol oynar, ancak yaşam tarzı ve gebelik gibi faktörler de hastalığın şiddetini etkiler.
Tedavi edilmeyen varisler; kronik venöz yetmezlik, cilt değişiklikleri, venöz ülser ve pıhtı oluşumu gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Varis'te yeni nesil dönem: "Ameliyatsız ve iz bırakmayan tedaviler"


Aşağıdaki belirtiler görüldüğünde bir kalp ve damar cerrahına başvurulması önerilir" dedi.

Uzmanlar, doktora başvurulmasını gerektiren belirtileri şöyle sıraladı: Bacaklarda belirgin varis damarları, Akşama doğru artan bacak ağrısı, Akşam saatlerinde artan bilek ödemi, Kas krampları, Ciltte kalınlaşma, Ciltte koyu kahverengi renk değişiklikleri.

"Varis oluşumunda genetik yatkınlığın önemli bir rol oynadığını ifade eden uzman doktorlar Uyar ve Bakkal, "Ancak yaşam tarzı, meslek ve özellikle kadınlarda gebelik sayısı hastalığın ortaya çıkma zamanını ve şiddetini belirleyen faktörler arasındadır. Araştırmalar; anne veya babada varis varsa riskin 2-4 kat arttığını, her iki ebeveynde varsa riskin %70-80’e kadar çıkabildiğini göstermektedir. Bunun başlıca nedenleri damar duvarındaki yapısal zayıflık ve kapakçıkların doğuştan daha dayanıksız olmasıdır. Ailesinde varis bulunan bireylerin erken tanı ve korunma amacıyla düzenli kontrol yaptırmaları önerilir. Varis yalnızca estetik bir problem değildir; tedavi edilmediğinde ilerleyerek; Kronik venöz yetmezlik, Ciltte değişiklikler (kahverengi veya mor renk değişimleri, ciltte incelme, hassasiyet, sürekli kaşıntı, egzama benzeri lezyonlar), Venöz ülser (varis yarası), Pıhtı oluşumu (tromboflebit) gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir" açıklamasında bulundu.

ETİKETLER
#Damar Sağlığı
#Varis Tedavisi
#Bacak Sağlığı
#Estetik Görünüm
#Sağlık Gelişmeleri
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
