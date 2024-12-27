Vildan Küçükmustafa, Dijital Sağlığın Geleceği Nasıl Şekillendireceğini Anlattı

27 Aralık 2024 11:06 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 11:10

Sağlık sektörü, teknolojinin hızlı gelişimiyle dijitalleşme yolunda büyük adımlar atıyor.

Eczacı Vildan Küçükmustafa, dijital sağlık kavramını şu sözlerle açıklıyor: “Dijital sağlık, teknolojinin sağlık hizmetlerine entegre edilmesiyle bireylerin sağlık takibinin kolaylaşmasını ve sağlık sistemlerinin daha verimli çalışmasını sağlayan bir dönüşüm sürecidir. Mobil uygulamalardan giyilebilir cihazlara, yapay zekâ destekli teşhis sistemlerinden tele-sağlık hizmetlerine kadar geniş bir alanı kapsar.”

Küçükmustafa, dijital sağlığın yalnızca bireysel kullanımla sınırlı olmadığını, sağlık çalışanları ve kurumlar için de büyük bir fırsat sunduğunu belirtiyor. “Günümüzde sağlık hizmetlerinde zaman ve kaynak yönetimi çok önemli. Dijital sağlık, hasta takibini hızlandırıyor, veri analizini kolaylaştırıyor ve tedavi süreçlerini daha etkili hale getiriyor. Örneğin, uzaktan hasta izleme sistemleri sayesinde doktorlar, hastalarını fiziksel olarak görmeden sağlık durumlarını takip edebiliyor” dedi.

GELECEĞİN SAĞLIK DÜNYASI

Dijital sağlığın gelecekte yaratacağı etkiler ise oldukça çarpıcı. Küçükmustafa, yapay zekânın ve büyük veri analizinin sağlık hizmetlerini kökten değiştireceğini söylüyor. “Gelecekte, kişiselleştirilmiş tıp uygulamaları yaygınlaşacak. Genetik bilgiler ve yaşam tarzı verileri birleştirilerek hastalar için özel tedavi planları oluşturulabilecek. Ayrıca, giyilebilir teknolojiler sayesinde bireyler kendi sağlık durumlarını gerçek zamanlı olarak izleyip önleyici adımlar atabilecek” ifadelerini kullandı.

Küçükmustafa’ya göre dijital sağlık, sağlık hizmetlerini daha ulaşılabilir, hızlı ve etkili hale getirecek. “Gelecekte sağlık, yalnızca tedavi odaklı olmaktan çıkıp, koruyucu sağlığa öncelik veren bir yapıya dönüşecek. Hastalıklar ortaya çıkmadan önce riskler tespit edilip gerekli önlemler alınabilecek. Bu da toplum sağlığında büyük bir devrim yaratacak” dedi.

Son olarak, teknolojiyi doğru kullanmanın önemine dikkat çeken Küçükmustafa, “Dijital sağlık, yalnızca teknolojik araçlardan ibaret değil; bu araçların doğru kullanımıyla yaratılan bir farkındalık. Teknolojiyi bir araç olarak değil, sağlığımızın geleceğini şekillendiren bir rehber olarak görmeliyiz” diyerek dijitalleşmenin hayatımıza etkisini özetledi.