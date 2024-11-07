Vücutta çoğu organı zehirliyor! En zararlı gıda belli oldu: Her yemeğin içinde var

07 Kasım 2024 15:48 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 15:48

Yemeklerde kullanılan zararsız sanılan bazı besinlerin kalp ve damarı etkilediği şeker, kanser gibi riskleri ortaya çıkardığı belirtiliyor. Özellikle ana yemeklerde çok sık kullanılan bir besinin ciddi zararlara yol açabileceği söyleniyor. Araştırmalara göre çorbalarda da kullanılan bu besin vücuttaki çoğu organı adeta zehirliyor. İşte detaylar...

Her gün tüketiyoruz ama zararları saymakla bitmiyor! İşte en zararlı besinler

Her gün tüketiyoruz ama zararları saymakla bitmiyor! İşte en zararlı besinler

Düzenli yaşam, sağlıklı beslenmeyle ilgili araştırmalar sürerken zararsız olduğu düşünülen bazı besinlerin riski ortaya çıktı. Yapılan araştırmalara göre çorbada ve ana yemeklerde kullanılan bir besinin vücudumuzdaki birçok organı olumsuz etkilediği belirtiliyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde yaklaşık 5 milyar kişinin bu besin nedeniyle risk altında olduğunu söylüyor. Bu besinlerin kalp hastalıkları, şeker, kanser gibi önemli hastalıklara neden olabileceğinin altı çiziliyor.

EN SAĞLIKSIZ GIDA OLARAK TANIMLANIYOR

Bulyon (veya bulyon küpleri), özellikle pratiklikleri nedeniyle yaygın olarak kullanılan hazır çorbaların temel bileşenlerindendir. Çorbalarda, ana yemeklerde sıklıkla kullanılan bulyonların çok tehlikeli olabileceği belirtiliyor. Bulyon kullanımı, önerilen tuz kullanımını aşmasıyla birlikte aynı zamanda kalp-damar sağlığını olumsuz etkiliyor. Sebze karışımları, tavuk veya et bulyonları gibi farklı çeşitlerle sunulan bu minik küpler, yemeklere yalnızca lezzet değil tuz da ekliyor.

BULYON VE TUZUN ZARARLARI

Yüksek tansiyonun en büyük nedeni olarak kabul edilen tuz da yemeklerde ciddi risk oluşturuyor. Bulyonlar ise; yüzde %50 oranında tuzdan yapılıyor ve bu neredeyse bir çay kaşığına denk geliyor. Uzmanlar, ise yetişkinlerin günde altı gramdan daha fazla tuz almaması gerektiğine dair önemli uyarılarda bulunuyor.

İngiltere'de yapılan bir araştırma sonucunda 103 üründen yalnızca 13'ünde "makul seviyede" tuz bulunduğu tespit edildi. Bulgulara göre birçok önde gelen marka, bu minik küplere beş gram kadar tuz ekliyor.

Tuz ve Sağlık Konsensüs Eylemi (CASH) Başkanı Graham MacGregor; bu ürünlerin çok daha az tuz içerebilecekken daha fazlasının kullanılmasının tam bir "skandal" olduğunu belirtti. MacGregor, tuz alımında yapılan her "bir gram azaltma" eyleminin, ölümcül olan 12.000 kalp krizini, inmeyi ve kalp yetmezliğini önleyebileceğini gösterdiğini vurguladı.

ÇOĞU İNSAN MSG'DEN KAÇIYOR

Bulyon kullanımında tek tehlike tuz değil! Bakır ve selenyum da dahil olmak üzere vitamin ve mineral oranı oldukça düşüktür. Ayrıca bazı çeşitlerinde kullanılan ve lezzet artırmanın bir formülü olan MSG içeriyor. MSG (monosodyum glutamat) veya çin tuzu, yaygın bir tat artırıcı ve çoğu insan uzun vadeli sağlık etkileri nedeniyle bu üründen kaçınıyor.

BAŞ DÖNMESİ VE BAŞ AĞRISI

MSG'nin etkilerine bildirilen hassasiyet ise; bazı insanlarda baş dönmesi, baş ağrısı, nefes almada zorluk, halsizlik gibi zorluklara sebep olabiliyor. MSG'nin aynı zamanda kişinin sinir sistemini etkileyerek ilerleyen dönemlerde Parkinson, Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların ortaya çıkmasını tetikleyici bir unsur olabileceği düşünülüyor.

Bazı bulyonlar, yapay tatlandırıcılar, renklendiriciler ve koruyucular gibi katkı maddeleri içerebilir.