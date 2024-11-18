Yağlı yemeklerin olumsuz etkisinden koruyan içecek açıklandı: Bir fincan yetiyor

18 Kasım 2024 17:43 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 17:48

Stres sırasında yaptığınız yemek tercihleri, sağlığınızı olumsuz anlamda etkileyebilir. Birmingham Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada ise, yüksek flavanol içeren kakao tüketmek, yağlı yiyeceklerin kalp ve damar sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletebileceği ortaya çıktı.

Stres​ altındayken birçok insanın yağlı ve kalorili yiyeceklere yöneldiği biliniyor. Ancak Birmingham Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma, stresli anlarda yüksek flavanol içeren bir fincan kakao​ tüketmenin, bu yiyeceklerin vücut üzerindeki olumsuz etkilerini azaltabileceğini gösterdi.

"BİR FİNCAN KAKAO İÇİN"

Uzmanlar, insanların stres altındayken yaptıkları yiyecek seçimlerinin, bu gerginliğin kalp sağlığı​ üzerindeki etkisini şekillendirebileceğine inanıyor. Ancak çalışmaya göre, yağlı bir yemekle birlikte flavanol bakımından yüksek kakao (çikolatanın ana maddesi) içerek yiyeceğin vücudunuz üzerindeki etkisini hafifletebilirsiniz.

Flavanoller, elma ve çay gibi bazı yiyecek ve içeceklerde bulunan bileşiklerdir ve kan basıncını düzenlemek ve kardiyovasküler sağlığı korumak da dahil olmak üzere bir dizi farklı faydaya sahip oldukları düşünülür.

Bununla birlikte, stresli olduğunuzda ya da hızlı ve pratik olduğu için yağ açısından zengin yemekler tüketme eğilimindeyseniz, bir fincan az işlenmiş kakao veya yeşil çay içmek sağlığınız için gerçekten faydalı olabilir.

Birmingham Üniversitesi'nde beslenme bilimleri alanında yardımcı doçent ve araştırmanın başyazarı olan Dr. Catarina Rendeiro, araştırma ile ilgili yaptığı açıklamada, insanların stresli olduklarında yüksek yağlı yiyeceklere yönelme eğiliminde olduklarını belirtti ve ekledi:

"Daha önce yağlı yiyeceklerin vücudun stresten kaynaklanan vasküler iyileşmesini bozabileceğini göstermiştik. Bu çalışmada, yağlı yemeğe yüksek flavanollü bir gıda eklemenin stresin vücuttaki olumsuz etkisini hafifletip hafifletmeyeceğini görmek istedik."

Birmingham araştırmacıları daha önce yaptıkları bir çalışmada, yüksek yağlı yiyeceklerin kan damarlarının işlevini ve beyne oksijen iletimini olumsuz etkileyebileceğini, kakao ve yeşil çayda bol miktarda bulunan flavanollerin ise günlük stres dönemlerinde bu işlevi koruyabileceğini bulmuşlardı.