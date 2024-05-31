Yaşlanmaya son: Uzman isim süreci yavaşlatabilecek tek egzersizi açıklandı

31 May 2024 09:21 - Güncelleme : 31 May 2024 09:33

Yaşlanmak her insanın korkusu. Bunun için estetik yaptırmak ya da çeşitli yüz kremlerine tonlarca para vermek yerine doğal yöntemlerle de bu süreci yavaşlatmak mümkün. ABD'li Dr. Mosley, kökleri 15. yüzyıl Hindistan'ına kadar giden bir "fiziksel duruş ve nefes talimi" çalışmasını anlattı. Hatha yogası hakkında konuşan Dr. Mosley, 'bugün Batı'da öğretilen en yaygın yoga biçimlerinin çoğunu tanımlayan bir şemsiye terim' olarak tanımlıyor ve katılımcıların vücutlarını 'yavaş' ama 'kasıtlı' bir şekilde 'güç ve esnekliğe meydan okuyan' pozlarla hareket ettirirken aynı zamanda 'kontrollü nefes alma ve duruş' yoluyla 'rahatlama ve farkındalığa' odaklandıklarını belirtiyor.



HATHA YOGA YAŞLANMAYI NASIL YAVAŞLATIR

Dr. Mosley, çoğu yoga türünün 'fiziksel pozlar, nefes kontrolü ve meditasyon içerdiğini' ve 'düzenli olarak' yapıldığında 'kronik enflamasyonu azalttığını, depresyon ve anksiyeteyi azaltmaya yardımcı olabileceğini ve bazı heyecan verici yeni araştırmaların hücresel düzeyde bile size fayda sağlayabileceğini gösterdiğini' belirterek şunları söyledi: "Düzenli yoga yapmanın kalp hastalığı ve kanserle bağlantılı olan kronik enflamasyonu azaltabileceğini ve ayrıca yoga yapmanın ruh halinizi iyileştirebileceğini, bunun da motivasyonunuza yardımcı olabileceğini ve sizi diğer faaliyet alanlarına yönlendirebileceğini gösteren gerçekten ilginç bazı araştırmalar var."