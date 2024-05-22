Bakliyatlarla gelen sağlık: Obezite ile mücadelede anahtar rol oynuyor

22 May 2024 09:18 - Güncelleme : 22 May 2024 09:21

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, obezite aşırı yağ birikimiyle karakterize edilir ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. 22 Mayıs Avrupa Obezite Günü vesilesiyle, Reis Gıda olarak obeziteyle mücadelede kritik bir rol oynayan bakliyatların sağlık avantajlarını ve sürdürülebilir beslenme çözümleri üzerinde farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz.

Dünya Sağlık Örgütü 2022 yılında açıkladığı verilere göre, dünya genelinde şu anda 1 milyardan fazla yetişkin ve çocuk obezite ile mücadele ediyor. Türkiye'de, yetişkinlerin yaklaşık yüzde 30'u, çocukların ise yüzde 10’ nu civarı obezite ile mücadele ettiği görülmektedir. Obezite görülme oranı son 40 yılda tüm dünyada önemli ölçüde artmıştır. Avrupa Birliği artık durumu ciddi bir halk sağlığı sorunu olarak tanımlamış ve Dünya Sağlık Örgütü’nün rakamlarına göre dünyada her 8 kişiden biri obezite ile karşı karşıya kaldığı ortaya çıkmıştır. Dünya genelinde artan sağlık sorunlarına bir alternatif olarak görülen bakliyatlar bitkisel protein trendinin artmasıyla birlikte önemini bir kez daha göstermiştir. Fasulye, nohut, mercimek gibi besin değeri yüksek bakliyatlar; sadece tokluk hissi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda sağlıklı kilo yönetimi ve uzun vadeli sağlık kazanımları için dengeli besin kaynağı oluşturur. Reis Gıda olarak, bu önemli günde, toplumu daha sağlıklı bir geleceğe taşıyacak bilincin ve alışkanlıkların yaygınlaştırılması için farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz.

Reis Gıda, sürdürülebilir ve sağlıklı bir gelecek için 2009 yılından itibaren, yapılan araştırmaların ışığında Türkiye’de obezite ile mücadelede aktif bir rol almayı kendine misyon edinmiştir. Reis Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Işılay Reis Yorgun “Obezite kampanyasıyla ilgili olarak "Obezite Önlenebilir" projemizle başlayan bu yolculuk, dönemin Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile yaptığımız görüşmeler sonucu resmi olarak hayata geçirilmiştir. "Geleneksel Lezzetler, Sağlıklı Nesiller" sloganımızla, geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimiz arasında obezitenin ne kadar yaygın olduğuna dikkat çekmek istedik. Yıllar içinde "Abur Cubur Olacağı Budur", "Abur Cubura Karnımız Tok", "Anne Yemeği", "Ev Yemeği Sofrada Hesap Ortada" ve "Evde Yemek Var" gibi kampanyalarımızla sağlıklı beslenme mesajlarımızı genişlettik. Bilim insanlarının da desteklediği gibi, işlenmiş gıdalar ve fast food ürünlerinin çocuklarda ve yetişkinlerde oluşturduğu sağlık sorunlarına yönelik önlemler almak sadece bireylerin değil, sivil toplum örgütleri ve bütün kurumsal yapıların sorumluluğundadır. Reis Gıda olarak, obeziteyle mücadele kampanyamızı devam ettireceğimizi ve sağlıklı bir toplum için bilinçlendirme çalışmalarımızı sürdüreceğimizin sözünü veriyoruz. Sağlıklı gıdaya erişim bütün insanlığın en temel hakkıdır.” dedi.

2030 yılına kadar dünya genelinde obezite oranlarını önemli ölçüde azaltmak amacıyla uluslararası sağlık örgütleri, sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında çeşitli stratejiler geliştirmektedir. Bu hedefler arasında, özellikle çocukluk çağı obezitesinin önlenmesi ve tedavisi için etkili politikaların uygulanması, toplumun sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite konusunda bilinçlendirilmesi yer almaktadır. Reis Gıda olarak, bu küresel hedeflere katkıda bulunmak için sosyal sorumluluk projelerimiz ve kampanyalarımızla toplumun her kesiminde bakliyatların tüketimi ve kullanımıyla ilgili farkındalık oluşturmaya ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarını teşvik etmeyi sürdüreceğiz.

Obezitenin küresel bir sağlık krizi olarak önlenmesi ve tedavisinde dengeli bir diyet ve düzenli fiziksel aktivite temel stratejilerdir. Reis Gıda olarak, sağlıklı bir toplum için üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle hareket ediyor ve herkes için erişilebilir, besleyici gıdalar sunarak daha sağlıklı bir geleceğe katkıda bulunmayı sürdürüyoruz. Sağlıklı beslenme, obeziteyle mücadelede en güçlü silahımızdır ve bu mücadelede kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz.