Sağlık
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Yaşlılarda kötü ağız sağlığı Alzheimer riskini 4 kat artırıyor

Trakya Üniversitesi (TÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Altuğ Çilingir, yaşlılarda kötü ağız sağlığının Alzheimer'a yakalanma riskini 4 kat artırdığını belirtti.

Yaşlılarda kötü ağız sağlığı Alzheimer riskini 4 kat artırıyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.03.2026
saat ikonu 16:25
|
GÜNCELLEME:
23.03.2026
saat ikonu 16:25

Çilingir, TÜ Millet Kıraathanesi'nde düzenlenen Yaşlılar Haftası etkinliğinde "Yaşlılıkta ağız bakımı ve protez temizliği"ne ilişkin bir sunum yaptı.

döneminde en çok diş çürükleri ve diş eti hastalıklarının görüldüğünü belirten Çilingir, bunlara bağlı olarak ağız kuruluğunun arttığını dile getirdi.

Diş eti hastalıklarının vücuttaki çeşitli organlara ciddi sorunlar verdiğini ifade eden Çilingir, "Kalp ve damar sağlığı bunlardan en önemlisi. Diş eti iltihabına neden olan bakteriler bulunduğunda, fırçalarken ve yemek yerken diş etleri kanayabilir. Bu bölgelerden bakteriler kan dolaşımına geçerek kalp kapağı ve kalp zarına ulaşabilir. Bunun sonucunda da ciddi enfeksiyonlara neden olabilir." dedi.

Çilingir, yurt dışında yapılan araştırmalara göre diş eti sağlığı kötü olan hastalarda ağır kalp hastalıklarının daha sık görüldüğünü, diş ipi kullanan ve ağız bakımını düzenli yapan yaşlılarda inme riskinin yüzde 20 oranında azaldığını söyledi.

Diş sağlığının vücutta oluşabilecek hastalıklarla ilişkili olduğunu belirten Çilingir, "Kalp zarı iltihabına neden olan üç çeşit bakteri var. Bu bakterilerin yüzde 90’ı ağzımızdaki diş taşında bulunuyor. Eğer bu bakterileri ağızdan uzaklaştırmazsak, kanayan diş etlerinden kan dolaşımına girerek kalbe ulaşabiliyor. Bu nedenle özellikle ileri yaşlarda diş taşlarının temizliğine dikkat edilmesi gerekiyor." diye konuştu.

- Alzheimer riskine dikkat çekti

Prof. Dr. Çilingir, 'ın ağız ve diş sağlığıyla doğru orantılı seyrettiğini belirtti.

Yaşlılarda Alzheimer riskine dikkati çeken Çilingir, şöyle devam etti:

"Dünya genelinde 30 milyon insan üzerinde yapılan çalışmada ağız ve kötü olan hastaların Alzheimer’a yakalanma riski 4 kat daha fazla oluyor. Bu yüzden mutlaka ağız sağlığına dikkat edilmesi gerekiyor.

Günde bir kez, özellikle akşam yatmadan önce, varsa protezler ve dişler macunla fırçalanmalı ve sonrasında bir şey yenmemelidir."

Çilingir, devletin yaşlılara diş tedavisi ve protez konusunda imkanlar sunduğunu, her bireyin doktorunun önerdiği periyotlarda kontrollerini yaptırması gerektiğini belirtti.

Diş Hekimliği Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Berkay Peker ise "İleri yaşta ağız sağlığı ve ağızda görülen lezyonlar" hakkında sunum yaptı.

