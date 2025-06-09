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 | Murat Makas

Yattığınızda bu belirtiler varsa dikkat! Yastığınız zarar veriyor olabilir, uzmandan kritik öneri geldi

Uzmanlar yatarken yanlış yastık seçimine karşı uyarıyor. Yanlış yastık seçimi boyun fıtığı, baş ağrısı ve uykusuzluğa sebebiyet veriyor. Doç. Dr. Çiğdem Çınar, yaşam kalitesini etkileyen yastık seçimi ve uyku pozisyonuna göre altın kurallar verdi.

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Yattığınızda bu belirtiler varsa dikkat! Yastığınız zarar veriyor olabilir, uzmandan kritik öneri geldi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.06.2025
saat ikonu 13:14
|
GÜNCELLEME:
09.06.2025
saat ikonu 13:14

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. Çiğdem Çınar, yanlış yastık kullanımına ilişkin uyarı yaptı. Uzman isim yanlış yastık seçimi sonucu boyun fıtığı, baş ağrısı ve uykusuzluk gibi belirtilerin ortaya çıkabileceğini söyledi.

YANLIŞ YASTIK HEM UYKU HEM SAĞLIK BOZUYOR

Yastık seçimi, pek çok kişi tarafından önemsiz bir detay gibi görülse de, uzmanlara göre bu küçük tercih, uzun vadede sağlık üzerinde ciddi etkilere neden olabiliyor. Doğru yastık seçilmediğinde yalnızca uyku kalitesinin değil, omurga sağlığının da olumsuz etkilendiğini belirten Doç. Dr. Çiğdem Çınar, yastığın yalnızca başı değil, boyun ve omurgayı da desteklemesi gerektiğini söyledi. Çınar, "Yastığınız size gerekli desteği sağlamıyorsa, sabah dinlenmiş değil; yorgun, ağrılı ve gergin uyanırsınız. Bu sadece konfor değil, doğrudan sağlık meselesidir" ifadelerini kullandı.

Yattığınızda bu belirtiler varsa dikkat! Yastığınız zarar veriyor olabilir, uzmandan kritik öneri geldi

BU BELİRTİLER VARSA YASTIĞINIZ SİZE ZARAR VERİYOR OLABİLİR

Doç. Dr. Çiğdem Çınar, sabahları boyun ve ense ağrısıyla uyanan, gün içinde baş ağrısı veya migren şikâyetleri artan, gece horlayan ya da ağzı açık uyuyan, uyandıktan sonra baş dönmesi veya denge problemi yaşayan ve gün boyu yorgunluk ya da odaklanma zorluğu çeken kişilerin kullandıkları yastığı mutlaka gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.

UZUN VADEDE BAZI HASTALIKLARA YOL AÇABİLİR

Yastığın yanlış seçilmesi yalnızca geçici rahatsızlıklara değil, uzun vadede kalıcı sağlık problemlerine de neden olabiliyor. Doç. Dr. Çiğdem Çınar'a göre bu sorunlar arasında boyun fıtığı, kas spazmları ve duruş (postür) bozuklukları, kronik baş ağrıları, uyku apnesi ve horlama gibi solunum problemleri ile sinir sıkışmalarına bağlı olarak gelişen kol ağrısı ve uyuşmalar yer alıyor.

Yattığınızda bu belirtiler varsa dikkat! Yastığınız zarar veriyor olabilir, uzmandan kritik öneri geldi

UYKU POZİSYONUNA GÖRE ALTIN KURALLAR

Her bireyin uyku pozisyonu farklı olduğu için, kullanılan yastığın da buna uygun olması gerektiğini belirten Doç. Dr. Çiğdem Çınar, doğru yastık seçiminde ilk kriterin kişinin uyuma şekli olduğunu belirtti. Yan yatan kişilerin omuz genişliğini destekleyecek, yüksek ve sert yastıklar tercih etmesi gerektiğini ifade eden Çınar, sırtüstü uyuyanlar için ise orta kalınlıkta ve boyun desteği sağlayan ergonomik yastıkların uygun olduğunu söyledi. Çınar, yüzüstü uyuyanlar için ince ve yumuşak yastıkları önerirken, bu pozisyonun boyun sağlığı açısından riskli olduğunu ve mümkünse tercih edilmemesi gerektiğini belirtti. Alerjik bünyeye sahip bireylerin ise hipoalerjenik ve yıkanabilir özellikteki yastıkları tercih etmesini tavsiye etti.

YASTIK 2-3 YILDA BİR DEĞİŞTİRİLMELİ

Yastıkların ortalama iki ila üç yılda bir değiştirilmesi gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Çiğdem Çınar, "Zamanla yastığın iç dolgusu formunu kaybediyor, içinde bakteri, toz akarları ve nem birikiyor. Bu durum, hem yastığın destek özelliğini azaltıyor hem de sağlığı tehdit eden unsurları beraberinde getiriyor" dedi.

Yattığınızda bu belirtiler varsa dikkat! Yastığınız zarar veriyor olabilir, uzmandan kritik öneri geldi

Yastık kullanımında sağlıklı bir yaklaşım için önemli önerilerde bulunan Çınar, özellikle sabah uyanıldığında ağrı hissediliyorsa yastığın değiştirilmesinin şart olduğunu vurguladı. Uyku pozisyonuna uygun yastık seçiminin önemine dikkat çeken Çınar, yastığın formunun bozulmuş olması durumunda zaman kaybetmeden yenilenmesi gerektiğini ifade ederken, malzeme tercihlerinde ise lateks ya da hafızalı sünger gibi destekleyici ürünlerin tercih edilmesini önerdi. Çınar, alerjiye yatkın bireyler içinse yıkanabilir, pamuklu kılıflarla kullanılan hipoalerjenikyastıkların daha sağlıklı bir seçim olacağı belirtti.

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YAŞAM KALİTESİNDE ETKİLİ

Doç. Dr. Çınar, "Uyku, vücudun kendini onardığı en önemli süreçtir. Bu süreci doğru bir yastıkla desteklemek, yaşam kalitesini belirleyen en temel adımlardan biridir" diyerek bilinçli alışveriş yapılması ve yastıkların düzenli kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Uyku kalitesini artırmak, omurga sağlığını korumak ve uzun vadeli sorunları önlemek için yastık seçimini şansa bırakmamak gerektiğinin altını çizdi.

Pek çok kişi yumuşak yastıkların daha konforlu olduğunu düşünse de uzmanlar bu noktada önemli bir hatırlatma yapıyor: Yumuşaklık her zaman destek anlamına gelmiyor. Vücudu yeterince desteklemeyen yastıklar, kısa vadede rahat hissettirse de uzun vadede omurgada ciddi sorunlara neden olabiliyor. Doç. Dr. Çınar, "Yastık seçiminde asıl önemli olan şey, rahatlık değil, boyun ve omurga için doğru desteği sağlamasıdır" dedi.

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#Sağlık
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