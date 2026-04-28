Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Yeni doğum yapmış anneleri hedef alıyor! Dikkat edilmezse sonuçları çok acı olabiliyor

Geçtiğimiz günlerde Bolu’da bir anne, henüz 2 aylık bebeğinin canına kıydıktan sonra evinden çıktı. D-100 karayolunda kilometrelerce yürüyen anne, polis ekipleri tarafından bulunduktan sonra yaşananlardan haberi olmadığını söyledi. Acı olayın kriminal tarafı henüz aydınlatılmaya muhtaçken, akıllara “Lohusa depresyonu” ihtimali geldi. Zira tıp dünyasında kendine geniş bir yer bulan bu durum, yeni doğum yapmış anneleri derinden etkiliyor ve dikkat edilmediği takdirde geri dönüşü imkânsız sonuçlara yol açabiliyor. Tgrthaber.com editörü Şenay Yurtalan lohusa depresyonu konusunu Klinik Psikolog Ayşe Burcu Durak ile konuştu. Çok önemli detaylar aktaran uzman isim her kadının aynı durumu yaşamadığına dikkat çekerken risk altında olan anneleri uyardı…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Şenay Yurtalan
|
GİRİŞ:
28.04.2026
saat ikonu 10:14
|
GÜNCELLEME:
28.04.2026
saat ikonu 10:31

Yeni bir bebek sahibi olmak, aylarca beklediği yavrusunu kucağına almak, anne babaların mutluluk seviyesini arşa çıkarıyor. Ancak lohusa depresyonu, bu durumun yaşanmasına engel olurken, ebeveynlerin hayatını cehenneme çevirebiliyor. Peki, lohusa depresyonu nedir, neden olur? Kimler risk altında ve korunmak için neler yapmak gerekiyor? Klinik Psikolog Ayşe Burcu Durak, Tgrthaber.com editörü Şenay Yurtalan’a yaptığı açıklamada bebek bekleyen ve yeni doğan bebek sahibi olan ailelerin akıllarındaki sorulara birer birer cevap verdi. Belirtilerin genellikle doğumdan sonraki 4-6 haftadan sonra başladığına dikkat çeken Durak, bu süreçte yapılması gerekenleri aktardı. İşte ayrıntılar…

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 51 saniyeye düşürüldü.
Klinik Psikolog Ayşe Burcu Durak, lohusa depresyonunun doğum sonrası ortaya çıkabilen, tedavi gerektirebilen klinik bir depresyon türü olduğunu ve hem annenin hem de bebeğin hayatını olumsuz etkileyebileceğini belirtti.
Lohusa depresyonu, doğum sonrası ilk haftalar ile ilk yıl arasında ortaya çıkabilen, annenin duygu durumunu, düşüncelerini ve işlevselliğini etkileyen klinik bir depresyon türüdür ve tedavi gerektirebilir.
Bu durum, biyolojik (hormonal değişimler), psikolojik (kimlik değişimi, annelik rolü) ve sosyal (destek eksikliği) faktörlerin etkileşimiyle ortaya çıkar.
Belirtiler genellikle doğumdan sonraki ilk 4-6 hafta içinde başlar ancak daha geç de görülebilir; sürekli üzgün hissetme, ilgi kaybı, suçluluk duyguları, uyku ve iştah değişiklikleri gibi belirtiler sık görülür.
Önceden depresyon veya anksiyete öyküsü olanlar, sosyal destek eksikliği yaşayanlar ve uyku yoksunluğu çeken anneler daha yüksek risk altındadır.
Gebelik döneminde psikoeğitim, sosyal destek, uyku düzeni, gerçekçi beklentiler, duygusal ifade ve profesyonel destek lohusa depresyonu riskini azaltmada önemlidir.
Belirtilerin 2 haftadan uzun sürmesi, günlük işlevsellikte belirgin bozulma, bebekle bağ kurmada zorlanma, yoğun suçluluk veya değersizlik duyguları, sürekli kaygı veya kendine ya da bebeğe zarar verme düşünceleri görüldüğünde uzman desteği alınmalıdır.
LOHUSALIK DEPRESYONU NEDİR?

Lohusalık depresyonunun geçici duygusal dalgalanmadan farklı olduğunun altını çizen Klinik Psikolog Ayşe Burcu Durak “Lohusalık depresyonu, doğumdan sonraki ilk haftalar ile ilk yıl arasında ortaya çıkabilen, annenin duygu durumunu, düşüncelerini ve işlevselliğini etkileyen klinik bir depresyon türüdür ve tedavi gerektirebilir.” ifadelerini kullandı.

Lohusa depresyonunun doğum yapan kadınların yaklaşık yüzde 10–15inde görüldüğünü belirten uzman isim, bu durumun

  • Biyolojik (hormonal değişimler),
  • Psikolojik (kimlik değişimi, annelik rolü) ve
  • Sosyal (destek eksikliği) gibi faktörlerin etkileşimiyle ortaya çıktığını belirtti.
LOHUSALIK DEPRESYONUNUN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Lohusa depresyonu belirtilerinin genellikle doğumdan sonraki ilk 4–6 hafta içinde başladığını ancak daha geç dönemde de görülebildiğini belirten Durak, annelerde sık görülen belirtileri ise şu şekilde sıraladı:

  • Sürekli üzgün, çökkün ya da boşlukta hissetme
  • İlgi ve zevk kaybı (özellikle bebekle bağ kurmada zorlanma)
  • Yoğun suçluluk ve yetersizlik duyguları
  • Uyku ve iştah değişiklikleri
  • Aşırı yorgunluk, enerji kaybı
  • Kaygı, huzursuzluk, panik hissi
  • Konsantrasyon güçlüğü
  • Nadiren kendine ya da bebeğe zarar verme düşünceleri

Klinik Psikolog Ayşe Burcu Durak, bu belirtilerin iki haftadan uzun sürmesi durumunda ise klinik değerlendirme gerektiğine dikkat çekti.

KİMLER RİSK ALTINDA?

Lohusa depresyonu, başta da belirtildiği gibi 100 anneden, 10 ila 15’inde görülüyor. Genel olarak bakıldığında aşırı sık görülen bir durum değil. Ancak bu, bazı annelerin risk grubunda yer aldığını gösteriyor. Durak, yaptığı açıklamada;

  • Önceden depresyon veya anksiyete öyküsü olanların
  • Hormonal duyarlılığa sahip olan annelerin
  • Sosyal destek eksikliği yaşayanların,
  • Evlilik/ilişki sorunları bulunanların,
  • Zor doğum deneyimi veya prematüre bebek sahibi olan kadınların,
  • Uyku yoksunluğu çeken annelerin,
  • Ekonomik stres yaşayanların

daha yüksek risk altında olduğunu belirtti.

LOHUSALIK DEPRESYONUNDAN KORUNMAK MÜMKÜN MÜ? NELER YAPILABİLİR?

Lohusa depresyonunu tamamen önlemenin her zaman mümkün olmadığını ancak riskin azaltılabildiğini belirten uzman isim, korunma amaçlı yapılabilecekleri ise şu şekilde sıraladı:

Gebelik döneminde psikoeğitim: Annenin sürece hazırlanması

Sosyal destek: Eş, aile ve yakın çevrenin aktif katılımı

Uyku düzeni: Gece bakımının paylaşılması

Gerçekçi beklentiler: “Mükemmel anne” baskısından uzaklaşmak

Duygusal ifade: Annenin hislerini açıkça paylaşabilmesi

Profesyonel destek: Riskli gruplarda erken psikolojik danışmanlık

LOHUSAYA NASIL DAVRANMAK GEREKİR?

Lohusa döneminin biyolojik iyileşmenin yanında psikolojik olarak da hassas bir süreç olduğuna dikkat çeken Durak bu nedenle;

  • “Yargılamadan dinleyin
  • Duygularını küçümsemeyin
  • Bebek bakımı, ev işleri gibi konularda pratik destek sağlayın
  • Dinlenmesine fırsat tanıyın,
  • Gerekirse profesyonel destek alması için teşvik edin”

diyerek ailelere tavsiyelerde bulundu.

LOHUSA YAKINLARI NELERE DİKKAT ETMELİ?

Yakın çevre, özellikle eş ve aile üyelerinin, lohusa depresyonunu erken fark etme ve destek açısından kritik rol oynadığına dikkat çeken Durak, dikkat edilmesi gereken noktaları ise şu şekilde sıraladı:

Duygusal değişimleri gözlemlemek: Sürekli mutsuzluk, umutsuzluk hali var mı?

Anne-bebek etkileşimi: Anne bebeğe karşı ilgisiz mi yoksa aşırı kaygılı mı?

Uyku ve iştah: Sadece bebek nedeniyle mi bozulmuş, yoksa genel bir düzensizlik mi var?

Kendilik algısı: “Yetersizim” ve “iyi anne değilim” gibi ifadeleri sık kullanıyor mu?

Sosyal geri çekilme: Konuşmak istememe, yalnız kalma isteği var mı?

LOHUSADA HANGİ FARKLILIKLAR NORMALDİR?

Her duygusal değişimin patolojik olmadığının altını çizen uzman isim, Bilimsel olarak baby blues” olarak adlandırılan durum oldukça yaygındır ve genellikle doğumdan sonraki ilk 10–14 gün içinde kendiliğinden düzelir.” İfadelerini kullandı.

Lohusalıkta normal kabul edilen durumları ise şu şekilde sıraladı:

  • Kolay ağlama
  • Duygusal hassasiyet
  • Geçici kaygı

  • Yorgunluk ve uykusuzluk

NE ZAMAN UZMAN DESTEĞİ ALINMALI?

Belirtilerin 2 haftadan uzun sürmesi durumunda uzman desteği alınması gerektiğini belirten Klinik Psikolog Ayşe Burcu Durak, aynı zamanda

  • "Günlük işlevselliğin belirgin şekilde bozulması durumunda,
  • Bebekle bağ kurmakta ciddi zorlanma yaşandığında,
  • Yoğun suçluluk ve değersizlik duyguları görüldüğünde,
  • Sürekli kaygı veya panik hali olduğunda,
  • Kendine ya da bebeğe zarar verme düşünceleri fark edildiğinde Lohusalık depresyonu açısından değerlendirilmelidir." şeklinde konuştu.
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.