Yeni bir bebek sahibi olmak, aylarca beklediği yavrusunu kucağına almak, anne babaların mutluluk seviyesini arşa çıkarıyor. Ancak lohusa depresyonu, bu durumun yaşanmasına engel olurken, ebeveynlerin hayatını cehenneme çevirebiliyor. Peki, lohusa depresyonu nedir, neden olur? Kimler risk altında ve korunmak için neler yapmak gerekiyor? Klinik Psikolog Ayşe Burcu Durak, Tgrthaber.com editörü Şenay Yurtalan’a yaptığı açıklamada bebek bekleyen ve yeni doğan bebek sahibi olan ailelerin akıllarındaki sorulara birer birer cevap verdi. Belirtilerin genellikle doğumdan sonraki 4-6 haftadan sonra başladığına dikkat çeken Durak, bu süreçte yapılması gerekenleri aktardı. İşte ayrıntılar…

Özetle

HABERİN ÖZETİ Yeni doğum yapmış anneleri hedef alıyor! Dikkat edilmezse sonuçları çok acı olabiliyor Klinik Psikolog Ayşe Burcu Durak, lohusa depresyonunun doğum sonrası ortaya çıkabilen, tedavi gerektirebilen klinik bir depresyon türü olduğunu ve hem annenin hem de bebeğin hayatını olumsuz etkileyebileceğini belirtti. Lohusa depresyonu, doğum sonrası ilk haftalar ile ilk yıl arasında ortaya çıkabilen, annenin duygu durumunu, düşüncelerini ve işlevselliğini etkileyen klinik bir depresyon türüdür ve tedavi gerektirebilir. Bu durum, biyolojik (hormonal değişimler), psikolojik (kimlik değişimi, annelik rolü) ve sosyal (destek eksikliği) faktörlerin etkileşimiyle ortaya çıkar. Belirtiler genellikle doğumdan sonraki ilk 4-6 hafta içinde başlar ancak daha geç de görülebilir; sürekli üzgün hissetme, ilgi kaybı, suçluluk duyguları, uyku ve iştah değişiklikleri gibi belirtiler sık görülür. Önceden depresyon veya anksiyete öyküsü olanlar, sosyal destek eksikliği yaşayanlar ve uyku yoksunluğu çeken anneler daha yüksek risk altındadır. Gebelik döneminde psikoeğitim, sosyal destek, uyku düzeni, gerçekçi beklentiler, duygusal ifade ve profesyonel destek lohusa depresyonu riskini azaltmada önemlidir. Belirtilerin 2 haftadan uzun sürmesi, günlük işlevsellikte belirgin bozulma, bebekle bağ kurmada zorlanma, yoğun suçluluk veya değersizlik duyguları, sürekli kaygı veya kendine ya da bebeğe zarar verme düşünceleri görüldüğünde uzman desteği alınmalıdır.

LOHUSALIK DEPRESYONU NEDİR?

Lohusalık depresyonunun geçici duygusal dalgalanmadan farklı olduğunun altını çizen Klinik Psikolog Ayşe Burcu Durak “Lohusalık depresyonu, doğumdan sonraki ilk haftalar ile ilk yıl arasında ortaya çıkabilen, annenin duygu durumunu, düşüncelerini ve işlevselliğini etkileyen klinik bir depresyon türüdür ve tedavi gerektirebilir.” ifadelerini kullandı.

Lohusa depresyonunun doğum yapan kadınların yaklaşık yüzde 10–15’inde görüldüğünü belirten uzman isim, bu durumun

Biyolojik (hormonal değişimler),

Psikolojik (kimlik değişimi, annelik rolü) ve

Sosyal (destek eksikliği) gibi faktörlerin etkileşimiyle ortaya çıktığını belirtti.

LOHUSALIK DEPRESYONUNUN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Lohusa depresyonu belirtilerinin genellikle doğumdan sonraki ilk 4–6 hafta içinde başladığını ancak daha geç dönemde de görülebildiğini belirten Durak, annelerde sık görülen belirtileri ise şu şekilde sıraladı:

Sürekli üzgün, çökkün ya da boşlukta hissetme

İlgi ve zevk kaybı (özellikle bebekle bağ kurmada zorlanma)

Yoğun suçluluk ve yetersizlik duyguları

Uyku ve iştah değişiklikleri

Aşırı yorgunluk, enerji kaybı

Kaygı, huzursuzluk, panik hissi

Konsantrasyon güçlüğü

Nadiren kendine ya da bebeğe zarar verme düşünceleri

Klinik Psikolog Ayşe Burcu Durak, bu belirtilerin iki haftadan uzun sürmesi durumunda ise klinik değerlendirme gerektiğine dikkat çekti.

KİMLER RİSK ALTINDA?

Lohusa depresyonu, başta da belirtildiği gibi 100 anneden, 10 ila 15’inde görülüyor. Genel olarak bakıldığında aşırı sık görülen bir durum değil. Ancak bu, bazı annelerin risk grubunda yer aldığını gösteriyor. Durak, yaptığı açıklamada;

Önceden depresyon veya anksiyete öyküsü olanların

Hormonal duyarlılığa sahip olan annelerin

Sosyal destek eksikliği yaşayanların,

Evlilik/ilişki sorunları bulunanların,

Zor doğum deneyimi veya prematüre bebek sahibi olan kadınların,

Uyku yoksunluğu çeken annelerin,

Ekonomik stres yaşayanların

daha yüksek risk altında olduğunu belirtti.

LOHUSALIK DEPRESYONUNDAN KORUNMAK MÜMKÜN MÜ? NELER YAPILABİLİR?

Lohusa depresyonunu tamamen önlemenin her zaman mümkün olmadığını ancak riskin azaltılabildiğini belirten uzman isim, korunma amaçlı yapılabilecekleri ise şu şekilde sıraladı:

Gebelik döneminde psikoeğitim: Annenin sürece hazırlanması

Sosyal destek: Eş, aile ve yakın çevrenin aktif katılımı

Uyku düzeni: Gece bakımının paylaşılması

Gerçekçi beklentiler: “Mükemmel anne” baskısından uzaklaşmak

Duygusal ifade: Annenin hislerini açıkça paylaşabilmesi

Profesyonel destek: Riskli gruplarda erken psikolojik danışmanlık

LOHUSAYA NASIL DAVRANMAK GEREKİR?

Lohusa döneminin biyolojik iyileşmenin yanında psikolojik olarak da hassas bir süreç olduğuna dikkat çeken Durak bu nedenle;

“Yargılamadan dinleyin

Duygularını küçümsemeyin

Bebek bakımı, ev işleri gibi konularda pratik destek sağlayın

Dinlenmesine fırsat tanıyın,

Gerekirse profesyonel destek alması için teşvik edin”

diyerek ailelere tavsiyelerde bulundu.

LOHUSA YAKINLARI NELERE DİKKAT ETMELİ?

Yakın çevre, özellikle eş ve aile üyelerinin, lohusa depresyonunu erken fark etme ve destek açısından kritik rol oynadığına dikkat çeken Durak, dikkat edilmesi gereken noktaları ise şu şekilde sıraladı:

Duygusal değişimleri gözlemlemek: Sürekli mutsuzluk, umutsuzluk hali var mı?

Anne-bebek etkileşimi: Anne bebeğe karşı ilgisiz mi yoksa aşırı kaygılı mı?

Uyku ve iştah: Sadece bebek nedeniyle mi bozulmuş, yoksa genel bir düzensizlik mi var?

Kendilik algısı: “Yetersizim” ve “iyi anne değilim” gibi ifadeleri sık kullanıyor mu?

Sosyal geri çekilme: Konuşmak istememe, yalnız kalma isteği var mı?

LOHUSADA HANGİ FARKLILIKLAR NORMALDİR?

Her duygusal değişimin patolojik olmadığının altını çizen uzman isim, Bilimsel olarak “baby blues” olarak adlandırılan durum oldukça yaygındır ve genellikle doğumdan sonraki ilk 10–14 gün içinde kendiliğinden düzelir.” İfadelerini kullandı.

Lohusalıkta normal kabul edilen durumları ise şu şekilde sıraladı:

Kolay ağlama

Duygusal hassasiyet

Geçici kaygı

Yorgunluk ve uykusuzluk



NE ZAMAN UZMAN DESTEĞİ ALINMALI?

Belirtilerin 2 haftadan uzun sürmesi durumunda uzman desteği alınması gerektiğini belirten Klinik Psikolog Ayşe Burcu Durak, aynı zamanda