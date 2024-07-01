Yeni salgın kapıda! Uzman isim 'dünya hazır olmalı' diyerek uyardı

01 Temmuz 2024 16:35 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 17:39

Gün geçtikçe dünya üzerindeki etkilerini hissettiren ve canlı yaşamını tehdit eden küresel ısınmayla ilgili kritik bir uyarı geldi.

Halk Sağlığı ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Emin Dinççağ, son yılların en sıcak aylarının yaşandığına dikkat çekti. Küresel ısınmanın fark edilir ve insan yaşamını daha çok etkiler hale geldiğini belirten Dinççağ, "Gökova Körfezi'nde deniz koruma alanlarında rutin yapılan deniz suyu sıcaklığı ölçümleri deniz suyunun sürekli ısındığını ortaya koyuldu. Denizdeki bitki örtüsü ve ekosistem bu ısınmadan olumsuz etkileniyor. Biyoçeşitlilik istilacı tür baskısı altında" dedi.

İklim değişikliğinin insanların beslenmesini de dolaylı olarak etkilediğini ve sağlığı tehdit ettiğini vurgulayan Emin Dinççağ, "Erken doğum artıyor, yaşlıların ve bebeklerin ölümleri artıyor. İklim değişikliği mikroorganizmaları da etkileyerek değişik olumsuzlukların ortaya çıkmasına neden oluyor. Belki gelecekte salgın yapabilecek mikrop yapısı ortaya çıkabilecek. Onun için dünya yeni salgınlara hazır olmalıdır" diye konuştu.

"KÜRESEL ISINMA FLORAYI BOZUYOR"

Küresel ısınmanın günlük yaşamda hissedilir hale geldiğini ifade eden Dr. Emin Dinççağ sözlerine şöyle devam etti:

"2024 yılı Ocak ayı, 20. yüzyılın en sıcak Ocak ayı olarak tarihe geçti. Şimdiye değin Ocak ayı sıcaklığı 12 derece iken, Ocak 2024 13 - 14 derece olarak gerçekleşti. Küresel ısınma, ekosistemleri değiştirerek mevcut florayı bozarak, hastalık yapan mikropları da etkilemektedir. Bu bakımdan dünya yaşadığı pandemi gibi gelecekte de birçok salgın hastalığa uğraması sürpriz olmayacaktır.

"SICAKLIĞA BAĞLI ÖLÜMLER DAHA DA ARTACAK"

Sıcaklığın oluşturduğu yaşlı ölümleri, çocuklarda ortaya çıkabilecek ölümler, ishal hastalığı gelecekte daha çok görülecektir. Bilim adamları, iklim kaynaklı bir çok felaketin gelecekte insanlığın karşılaşabileceği sorunlar arasında görmektedirler. Uzun sıcak hava dalgaları, daha yoğun yağışlar, artan kuraklık insan ömrünü ve sağlığını gelecekte daha çok etkileyecektir. Artan yangınlar bunun faturası da gelecekte daha çok hissedilecektir. Artan sera gazlarının insan sağlığına direk etkisi, küresel ısınmadan kaynaklanan aşırı ısının çoğunu emen okyanuslara, okyanuslardaki ekosisteme oluşturacağı etkilerle insan sağlığına yansıması da ne olacağı bilinmemektedir."

"GELECEKTE YENİ SALGIN İHTİMALİ ARTIYOR"

Teknoloji ve ulaşım imkanlarının kolaylaşmasıyla dünyanın küçüldüğünü kaydeden Dinççağ, "Bir enfeksiyonun hızla dünyanın bir başka köşesine yayıldığı düşünülürse, gelecekte salgıların olasılığı hiç de az olmasa gerek. Küresel ısınmanın yanında artan manyetik kirlilik ve bunun insan bağışıklık sisteminde oluşturacağı olumsuzluklar da dikkate alınırsa gelecekte salgınların ihtimali daha da artmakta. Kimyasallar, katkı maddeleri, endüstrinin kullandığı ağır metaller, suyun, havanın ve toprağın kirlenmesi insan sağlığını aynı şekilde olumsuz olarak etkileyecektir" ifadelerini kullandı.