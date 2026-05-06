Yorgunluk belirtisi olduğu sanılıyordu: Esnemenin gerçek sebebi ortaya çıktı

Genellikle uykumuz geldiğinde yapmış olduğumuz esneme eylemi, bilim dünyasında yepyeni bir keşfe konu oldu. The Independent sitesinin aktardığı bir araştırmaya göre esnemek, beyindeki omurilik sıvısının akışını düzenleyerek hayati bir işlev görüyor.
Respiratory Physiology & Neurobiology dergisinde yayımlanan çalışma, esnemenin beyin sağlığına etkilerini gözler önüne serdi. Uzmanlar, beyin omurilik sıvısının atıkları uzaklaştırmadaki ve temel kimyasalları taşımasındaki kilit rolüne dikkat çekti. Esnemek de sıvı akışını hızlandırarak basınç dengesini koruyor ve organın genel sağlığını destekliyor.
Araştırmacılar, 22 sağlıklı katılımcı üzerinde MR taramaları gerçekleştirdi. Çıkan sonuçlar, esnemenin normal nefes almaya kıyasla beyin omurilik sıvısı akışını belirgin şekilde artırdığını kanıtladı. Derin nefes alma denemelerinde sıvı akışının ters yönde hareket ettiği gözlemlendi. Bulaşıcı esneme durumlarında bile dışarıya doğru güçlü bir akış tespit edildi.
Her insanın esneme şeklinin birbirinden biraz farklı olduğu da raporda paylaşılan detaylar arasında yer alıyor.
Çene, baş ve boyun kaslarının eşgüdümlü hareketinden oluşan esneme refleksi, beyin sapı tarafından kontrol edilen istemsiz bir mekanizma olarak tanımlanıyor. Çalışma, insanların esnemeyi durdurmaya çalışsa bile sürecin temel işleyişinin etkilenmediğini gösteriyor.
Uzmanlara göre, esneme sırasında beyin omurilik ve venöz kan akışının hizalanması, beyne giren atardamar kanındaki artışla birleşerek ısı alışverişi sağlıyor. Sonuç olarak beynin soğumasına doğrudan katkıda bulunuluyor.
Gelecekte yapılacak daha kapsamlı beyin araştırmalarıyla doğrulanması halinde, elde edilen bulguların migren gibi omurilik sıvısı akışının bozulduğu rahatsızlıkların tedavisine yepyeni bir bakış açısı kazandırması bekleniyor.