 | Ömer Faruk Dogan

Yorgunluk belirtisi olduğu sanılıyordu: Esnemenin gerçek sebebi ortaya çıktı

Esnemek genellikle yorgunluk belirtisi zannediliyor. Ancak 22 katılımcı ile gerçekleştirilen bir araştırmayla birlikte esnemenin gerçek sebebi ilk defa ortaya çıktı.

GİRİŞ:
06.05.2026
saat ikonu 13:54
|
GÜNCELLEME:
06.05.2026
saat ikonu 14:00

Genellikle uykumuz geldiğinde yapmış olduğumuz esneme eylemi, bilim dünyasında yepyeni bir keşfe konu oldu. The Independent sitesinin aktardığı bir araştırmaya göre esnemek, beyindeki omurilik sıvısının akışını düzenleyerek hayati bir işlev görüyor.

Yorgunluk belirtisi olduğu sanılıyordu: Esnemenin gerçek sebebi ortaya çıktı

Yorgunluk belirtisi olduğu sanılıyordu: Esnemenin gerçek sebebi ortaya çıktı

Yapılan bir araştırmaya göre esnemek, beyindeki omurilik sıvısının akışını düzenleyerek beyin sağlığına katkıda bulunan hayati bir işlev görüyor.
Esneme, beyin omurilik sıvısının atıkları uzaklaştırmasını ve temel kimyasalları taşımasını sağlayarak beyin sağlığı için bir temizlik mekanizması görevi görüyor.
MR taramaları, esnemenin normal nefes almaya kıyasla beyin omurilik sıvısı akışını belirgin şekilde artırdığını gösterdi.
Esneme refleksi, beyin sapı tarafından kontrol edilen istemsiz bir mekanizma olup, insanları esnemeyi durdurmaya çalışsa bile temel işleyişi etkilenmiyor.
Esneme sırasında beyin omurilik ve venöz kan akışının hizalanması, beyne giren atardamar kanındaki artışla birleşerek beynin soğumasına yardımcı oluyor.
Elde edilen bulgular, migren gibi omurilik sıvısı akışının bozulduğu rahatsızlıkların tedavisinde yeni bir bakış açısı sunabilir.
BEYİN SAĞLIĞI İÇİN ADETA BİR TEMİZLİK MEKANİZMASI

Respiratory Physiology & Neurobiology dergisinde yayımlanan çalışma, esnemenin beyin sağlığına etkilerini gözler önüne serdi. Uzmanlar, beyin omurilik sıvısının atıkları uzaklaştırmadaki ve temel kimyasalları taşımasındaki kilit rolüne dikkat çekti. Esnemek de sıvı akışını hızlandırarak basınç dengesini koruyor ve organın genel sağlığını destekliyor.

Yorgunluk belirtisi olduğu sanılıyordu: Esnemenin gerçek sebebi ortaya çıktı

Araştırmacılar, 22 sağlıklı katılımcı üzerinde MR taramaları gerçekleştirdi. Çıkan sonuçlar, esnemenin normal nefes almaya kıyasla beyin omurilik sıvısı akışını belirgin şekilde artırdığını kanıtladı. Derin nefes alma denemelerinde sıvı akışının ters yönde hareket ettiği gözlemlendi. Bulaşıcı esneme durumlarında bile dışarıya doğru güçlü bir akış tespit edildi.

Her insanın esneme şeklinin birbirinden biraz farklı olduğu da raporda paylaşılan detaylar arasında yer alıyor.

Yorgunluk belirtisi olduğu sanılıyordu: Esnemenin gerçek sebebi ortaya çıktı

ESNEMEYİ BASTIRMAYA ÇALIŞMAK İŞE YARAMIYOR

Çene, baş ve boyun kaslarının eşgüdümlü hareketinden oluşan esneme refleksi, beyin sapı tarafından kontrol edilen istemsiz bir mekanizma olarak tanımlanıyor. Çalışma, insanların esnemeyi durdurmaya çalışsa bile sürecin temel işleyişinin etkilenmediğini gösteriyor.

Yorgunluk belirtisi olduğu sanılıyordu: Esnemenin gerçek sebebi ortaya çıktı

MİGREN TEDAVİSİNDE YENİ BİR UMUT IŞIĞI OLABİLİR

Uzmanlara göre, esneme sırasında beyin omurilik ve venöz kan akışının hizalanması, beyne giren atardamar kanındaki artışla birleşerek ısı alışverişi sağlıyor. Sonuç olarak beynin soğumasına doğrudan katkıda bulunuluyor.

Gelecekte yapılacak daha kapsamlı beyin araştırmalarıyla doğrulanması halinde, elde edilen bulguların migren gibi omurilik sıvısı akışının bozulduğu rahatsızlıkların tedavisine yepyeni bir bakış açısı kazandırması bekleniyor.

