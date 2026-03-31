Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Yurt dışına gidecek ailelere ‘menenjit’ uyarısı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülsenem Aracı, İngiltere’de yeniden gündeme gelen menenjit vakalarına dikkat çekerek, özellikle yurt dışına gidecek çocuklar için erken tanı ve aşının hayati önem taşıdığını vurguladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.03.2026
saat ikonu 12:01
|
GÜNCELLEME:
31.03.2026
saat ikonu 12:01

Liv Hospital Samsun ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülsenem Aracı, İngiltere’de son dönemde artış gösteren menenjit vakalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Son dönemde özellikle gençler arasında görülen menenjit vakalarının yeniden gündeme geldiğini belirten Uzm. Dr. Aracı, bu durumun hem İngiltere’de yaşayanları hem de çocuklarını dil eğitimi için yurt dışına göndermeyi planlayan aileleri tedirgin ettiğini ifade etti. Uzm. Dr. Aracı, "Sağlıklı bireylerde bile saatler içinde ağır tabloya ilerleyebilen bu hastalık, maalesef geç kalındığında ölümcül olabilmektedir" dedi.

Menenjitin beyin ve omuriliği saran zarların iltihabı olduğunu belirten Aracı, hastalığın özellikle meningokok kaynaklı formlarının daha ağır seyredebildiğini vurguladı. Hastalığın kısa sürede ilerleyebilmesi nedeniyle erken fark edilmesinin kritik olduğunu dile getiren Aracı, belirtilerin çoğu zaman ani başladığını söyledi. Menenjit belirtilerinin hızlı gelişebileceğine dikkat çeken Aracı, özellikle yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, kusma, ense sertliği, ışığa hassasiyet, bilinç değişikliği ve ciltte mor döküntüler gibi belirtilerin göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti. Bu belirtilerin bir arada ya da kısa sürede artarak görülmesinin ciddi bir tabloya işaret edebileceğini belirten Uzm. Dr. Aracı, "Özellikle ciltte görülen mor döküntüler, hastalığın ilerlediğini gösteren önemli bir uyarı bulgusudur" diye konuştu.

Hastalıkta zaman kaybının ciddi sonuçlara yol açabileceğini vurgulayan Uzm. Dr. Aracı, "Bu hastalıkta ‘bekle-gör’ yaklaşımı doğru değildir. Şüpheli belirtiler ortaya çıktığında zaman kaybetmeden bir kuruluşuna başvurulmalıdır. Erken tanı hayat kurtarır" şeklinde konuştu.

Menenjit aşılarının hastalığa karşı en etkili korunma yöntemi olduğunu belirten Uzm. Dr. Aracı, özellikle meningokok aşılarının önemine dikkat çekti. Türkiye’de Hib ve pnömokok aşılarının rutin olarak uygulandığını hatırlatan Uzm. Dr. Aracı, meningokok aşısının ise henüz ulusal takviminde yer almadığını ifade etti. Bu yüzden ailelerin bilinçli hareket etmesi gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Aracı, "Ergenler, çocuklar ve riskli gruplar mutlaka aşılanmalıdır. Aşılama planı için hekime başvurulmalı ve çocuğa uygun takvim oluşturulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Özellikle yurt dışına çıkacak çocuklar için önceden sağlık değerlendirmesi yapılmasının önemine değinen Aracı, farklı ülkelerde görülen enfeksiyon risklerine karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Dil eğitimi ya da farklı nedenlerle yurt dışına gidecek çocukların, gitmeden önce aşı durumlarının gözden geçirilmesi ve gerekli koruyucu önlemlerin alınması büyük önem taşır."

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 38 saniyeye düşürüldü.
Liv Hospital Samsun Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülsenem Aracı, İngiltere'de artan menenjit vakalarına dikkat çekerek, hastalığın ciddiyeti, belirtileri, korunma yöntemleri ve yurt dışına gidecek çocuklar için alınması gereken önlemler hakkında önemli bilgiler paylaştı.
Menenjit, beyin ve omuriliği saran zarların iltihabıdır ve meningokok kaynaklı formları daha ağır seyredebilir.
Hastalığın belirtileri arasında yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, kusma, ense sertliği, ışığa hassasiyet, bilinç değişikliği ve ciltte mor döküntüler bulunabilir.
Hastalıkta 'bekle-gör' yaklaşımı yerine şüpheli belirtilerde zaman kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.
Menenjit aşıları, özellikle meningokok aşıları, hastalığa karşı en etkili korunma yöntemidir.
Türkiye'de Hib ve pnömokok aşıları rutin olarak uygulanırken, meningokok aşısı ulusal aşı takviminde yer almamaktadır.
Dil eğitimi ya da farklı nedenlerle yurt dışına gidecek çocukların aşı durumlarının gözden geçirilmesi ve gerekli koruyucu önlemlerin alınması büyük önem taşır.
ETİKETLER
#Sağlık
#Aşı
#Çocuk Sağlığı
#Menenjit
#Yurt Dışı Seyahat
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.