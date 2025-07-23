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ASELSAN IDEF 2025'te ilk kez tanıttı! Çelik Kubbe'ye 5 yeni kalkan

Türk savunma sanayinde önemli bir aşamaya geçiliyor. Dünyanın sayılı fuarları içinde yer alan IDEF’2025 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda yeni bir döneme geçildi. Etkinlikte savunma sanayisinin öncü firmalarından ASELSAN 5 yeni ürününü görücüye çıkardı. Göktan, Ejderha, Koral 200, Gürz ve Turan ilk kez IDEF 2025’te tanıtıldı. İşte detaylar...

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 16:47
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 16:47

Dünyanın sayılı fuarları içinde yer alan IDEF’2025 17. Uluslararası Fuarı, dün kapılarını açtı. 6 gün sürecek fuarın açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile gerçekleşti.

ASELSAN IDEF 2025'te ilk kez tanıttı! Çelik Kubbe'ye 5 yeni kalkan

IDEF 2025’te dikkat çeken tanıtım ’dan geldi. 5 yeni savunma sistemi olan GÖKTAN, EJDERHA, KORAL 200, GÜRZ ve TURAN ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, geliştirilen sistemlerin Türkiye’nin savunma kabiliyetine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

ASELSAN IDEF 2025'te ilk kez tanıttı! Çelik Kubbe'ye 5 yeni kalkan

"GURUR DOLU BİR GÜN"

Akyol "Bizim için gurur dolu bir gün. Aslında muharebe sahasındaki değişiklikler çerçevesinde biz de yeni konseptler geliştiriyoruz. Bugün Çelik Kubbe'nin yeni bir katmanını sizlerle paylaşmak istiyoruz." diye konuştu.

ASELSAN IDEF 2025'te ilk kez tanıttı! Çelik Kubbe'ye 5 yeni kalkan

Akyol, Ejderha sisteminin elektromanyetik tehditleri, kamikaze drone'ları geleneksel yöntemlerle değil yeni bir anlayışla bertaraf ettiğini vurguladı.

Yeni sistemler hakkında konuşan Ahmet Akyol 5 yeni sistemi kısaca tanıttı.

ASELSAN IDEF 2025'te ilk kez tanıttı! Çelik Kubbe'ye 5 yeni kalkan

GÖKTAN

Karadan karaya atılan, yüksek hassasiyete sahip güdümlü mühimmat sistemi. Hedefleri nokta atışıyla vurmak üzere geliştirildi.

EJDERHA

Yüksek teknolojiye sahip elektromanyetik dron önleyici. Özellikle mini ve mikro dron tehditlerine karşı etkili bir savunma sağlıyor.

ASELSAN IDEF 2025'te ilk kez tanıttı! Çelik Kubbe'ye 5 yeni kalkan

KORAL 200

Elektronik harp sistemi. Düşman radarlarını kör ederek, hava araçlarının güvenli biçimde görev yapmasını sağlıyor. Türkiye’nin elektronik savaş kabiliyetini ileri seviyeye taşıyor.

Düşman hava savunma sistemlerinin radarlarını kör ediyor. Yaşanan saha deneyimleri sonrası geliştirilmiş bir yeni sistem.

ASELSAN IDEF 2025'te ilk kez tanıttı! Çelik Kubbe'ye 5 yeni kalkan

GÜRZ

İnsansız hava savunma sistemi. Otonom yapısıyla hava tehditlerine karşı hızlı ve etkin müdahale imkanı sunuyor.

TURAN

Yüksek hızlı ve kesintisiz iletişim sağlayan gelişmiş bir haberleşme omurgası. “Çelik kubbe” konseptinin temel yapı taşlarından biri olarak gösteriliyor.

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