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Savunma Teknolojileri
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 18:49
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 18:49

ASELSAN ile nefes kesen taktik ağı: AKINCI vurdu, Çelik Kubbe korudu

Ankara’da düzenlenen Ateş Serbest-2026’ya damga vuran ASELSAN, katmanlı hava savunma mimarisi ÇELİKKUBBE’nin kritik bileşenlerini sahaya sürerken yenilikçi teknolojileriyle gövde gösterisi yaptı.

Avatar
Editor
 Murat Makas
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 18:49
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 18:49

Türkiye savunma sanayideki gücünü her geçen gün katlarken silah sistemlerinin kabiliyetini arttırmak için Ateş Serbest-2026 faaliyeti düzenlendi. 

’daki etkinlikte ’ın geliştirdiği Çok Katmanlı Hava Savunma Sistemi ÇELİKKUBBE’nin kritik bileşenleri dikkati çekti. KORKUT Hava Savunma Sistemi, alçak irtifadaki tehditlere karşı sunduğu kabiliyetlerle öne çıkarken, GÖKBERK Lazer Silah Sistemi yönlendirilmiş enerji teknolojilerinin savunma alanındaki kullanımını temsil etti.

ASELSAN ile nefes kesen taktik ağı: AKINCI vurdu, Çelik Kubbe korudu

İHA TEHDİTLERİNE EJDERHA’LI ÖNLEM

EJDERHA Yüksek Güçlü Elektromanyetik Sistemi ise insansız hava aracı tehditlerine karşı elektromanyetik enerji temelli yaklaşımıyla öne çıkan sistemler arasında yer aldı. Farklı teknolojileri bir araya getiren bu çözümler, değişen hava tehditlerine karşı geliştirilen savunma kabiliyetlerinin önemini ortaya koydu.

ASELSAN’ın radar teknolojileri kapsamında MURAD AESA Radarı ve KALKAN-2 Hava Savunma Radarı da faaliyette yer aldı. Elektronik harp alanında da MİLKAR ve MİLKED sistem aileleri öne çıktı. ANTIDOT Elektronik Harp Podu da bu alandaki çözümler arasında sergilendi.

"GÖK VATANDA" MİLLİ TEKNOLOJİLER

Ateş Serbest-2026 kapsamında ASELSAN'ın elektro-optik, elektronik harp ve radar sistemleri sahadaki etkinlikleriyle dikkati çekti.

ASELSAN tarafından geliştirilen MURAD-100 AESA Radarı, Bayraktar AKINCI TİHA üzerinde görev yaptı. AKINCI'nın gerçekleştirdiği gösteri uçuşunda ASELSAN’ın TOLUN-P mühimmatları kullanıldı.

ASELSAN ile nefes kesen taktik ağı: AKINCI vurdu, Çelik Kubbe korudu

AKINCI TİHA’DAN ÇOKLU ATIŞ

AKINCI TİHA, kanatları altında taşıdığı ASELSAN TOLUN-P ile belirlenen hedeflere yönelik çoklu atış gerçekleştirdi. Salvo atışı, birden fazla mühimmatın aynı anda ve yüksek hassasiyetle hedeflere yönlendirilmesiyle Türk savunma sanayisinin akıllı mühimmat ve mühimmat yönetimi kabiliyetini ortaya koydu.

AKINCI TİHA üzerinde bulunan ASELSAN ANTIDOT sistemi, tatbikat senaryosu kapsamında hasım hava savunma sistemlerine ait radarların tespit edilmesi ve konumlarının belirlenmesinde görev yaptı.

ÇELİKKUBBE'NİN SAHADAKİ GÜCÜ

Faaliyette ASELSAN'ın milli haberleşme ve komuta kontrol çözümleri de görev yaptı. Tatbikata katılan tüm unsurların koordinasyonu ASELSAN KOCATEPE Muharebe Sahası Yönetim Sistemi tarafından gerçekleştirildi. Tabur ve üstü taktik/operasyonel komuta yerleri ve stratejik seviyedeki karargahlar için bir muharebe sahası yönetim sistemi olarak görev yapan KOCATEPE, ortak çalışma uygulamaları ile komutanlar ve komuta yeri personeli için her seviyede harekat alanının kapsamlı bir resmini sunuyor.

ASELSAN ile nefes kesen taktik ağı: AKINCI vurdu, Çelik Kubbe korudu

ARTNET, karargah ile cephe unsurları arasındaki yüksek hacimli taktik verilerin, canlı görüntülerin ve radar bilgilerinin yüksek hızda aktarılmasını sağlayarak, taktik haberleşme altyapısının önemli unsurlarından birini oluşturdu.

TAKTİK AĞI

ARTSOFT MAESTRO ise farklı sensör ve sistemlerden gelen verileri ortak bir taktik resimde birleştirerek komuta kontrol süreçlerine katkı sağladı. Taktik ağın güvenliği için IDENTA Güvenli Kimlik ve Erişim Yönetimi çözümü kullanılırken, haberleşme güvenliğinde ileri kriptografik teknolojilere yönelik QCRYPT öne çıktı.

Ateş Serbest-2026'nın dikkati çeken başlıklarından biri de Türkiye'nin katmanlı hava savunma yaklaşımının sahadaki unsurlarının sergilenmesi oldu.

ASELSAN ile nefes kesen taktik ağı: AKINCI vurdu, Çelik Kubbe korudu

ASELSAN'ın ÇELİKKUBBE kapsamında geliştirdiği sistemler, farklı tehditlere karşı çok katmanlı ve entegre hava savunma mimarisinin unsurları olarak faaliyette görev aldı.

Bu kapsamda EJDERHA YGEM Anti-İHA Karşı Tedbir Sistemi, GÖKBERK Lazer Silah Sistemi, İHTAR, GÖKALP, Silah Tespit Radarı, ASELFLIR-410, AURA Radarı ve ANTIDOT gibi ASELSAN çözümleri sahadaki yerini aldı.

KARADA DA ASELSAN SİSTEMLERİ

Faaliyet alanındaki ASELSAN çözümlerine Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki farklı kara ve ateş destek sistemleri eşlik etti. Bu kapsamda ALKAR Havan Tevcih Sistemi, SARP 25 Entegreli Zırhlı Muharebe Aracı, KORKUT Hava Savunma Sistemi, KOCATEPE Muharebe Sahası Yönetim Sistemi, ADOP Ateş Destek Komuta Kontrol Sistemi ve KALKAN-II Mobil Arama Radarı tatbikatın farklı unsurları arasında yer aldı.

ASELSAN ile nefes kesen taktik ağı: AKINCI vurdu, Çelik Kubbe korudu

Ateş Serbest-2026 kapsamında oluşturulan ASELSAN ÇELİKKUBBE Deneyim Alanı, ziyaretçilere Türkiye'nin katmanlı hava savunma, mühimmat ve ateş destek kabiliyetlerini yakından görme imkanı sundu. Deneyim alanında topçu sistemlerinin yanı sıra ATOM Parçacıklı Mühimmat Ailesi, güdüm kitleri ve haberleşme sistemleri gibi farklı teknolojiler de sergilendi.

Ateş Serbest-2026, ASELSAN'ın radar, elektronik harp, elektro-optik, haberleşme, komuta kontrol ve hava savunma alanlarındaki geniş teknoloji ekosistemini de sahaya yansıttı.

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#ankara
#aselsan
#Çelİkkubbe
#Ateş Serbest-2026
#Korkut Hava Savunma Sistemi
#Savunma Teknolojileri
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