SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Savunma Teknolojileri
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Bakan Kacır'dan Baykar K2 açıklaması: İstanbul’un fethinden beri en büyük askeri kabiliyet

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Baykar’ın yeni K2 Kamikaze İHA’sını 'İstanbul'un fethinden bu yana en büyük yenilikçi askeri kabiliyet' olarak anlattı. İşte detaylar..

tarafından geliştirilen K2 Kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile ilgili, "Türk tarihine, İstanbul'un fethinden bu yana en büyük yenilikçi askeri kabiliyet inşası olarak geçecek bu adımlar, dünyada da çok şeyi değiştirdi, değiştirecek." ifadesini kullandı.

Bakan Kacır'dan Baykar K2 açıklaması: İstanbul’un fethinden beri en büyük askeri kabiliyet

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Yüksek teknoloji geliştirme kabiliyetinin birikimle ilerlediğini belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Her aşama, sizi yenilerine taşır. Hele ki paradigma değişimini yakalamışsanız, adeta çığır açıcı bir zincirleme reaksiyonu tetiklemişsiniz demektir. İşte insansız havacılıkta dünya lideri Baykar bunu başardı. Türk tarihine İstanbul'un fethinden bu yana en büyük yenilikçi askeri kabiliyet inşası olarak geçecek bu adımlar, dünyada da çok şeyi değiştirdi, değiştirecek. İnançlarıyla, azimleriyle, gayretleriyle Türk milletine kazandırdıkları eserler için, Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar başta olmak üzere tüm Baykar ekibini yürekten kutluyoruz. Türkiye'miz güçleniyor."

