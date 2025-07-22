Bayraktar AKINCI'nın gözü artık daha keskin! Önemli bir eşik daha aşıldı

Baykar tarafından geliştirilen, yüksek irtifa uzun dayanıklılık sınıfı silahlı insansız hava aracı Bayraktar AKINCI, AF-600 Gimbal sistemiyle birlikte test uçuşunu başarıyla tamamladı.

"GÖZÜMÜZ ARTIK DAHA KESKİN"

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Baykar ve ASELSAN iş birliğiyle geliştirilen AF-600 Gimbal'ın Akıncı üzerindeki uçuş testine dair paylaşım yaptı. Bayraktar, paylaşımında "Gözümüz artık daha kesin" ifadelerine yer verdi.

BAYRAKTAR AKINCI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Bayraktar TB2'den daha uzun ve geniş olan AKINCI TİHA'nın temel özellikleri şu şekilde:

Temel uçuş performans kriterleri:

SATCOM BLOS + 3 Yedekli LOS Haberleşme Sistemi

Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması

Tam Otonom Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi

Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği

Katlanabilir İniş Takımı ve Gimbal Kamera Sistemi

Gelişmiş özellikler:

Gelişmiş Otonomi ve Yapay Zeka

Hataya Dayanıklı Sistem Mimarisi

Yedekli Servo Aktüatör Birimleri

Çapraz Yedekli YKİ Sistemi

Dahili Sensör Füzyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Desteği

Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik Kalkış ve İniş

Farklı Görev Tanımlarına Uygunluk

Teknik özellikler: