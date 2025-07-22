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 | Ömer Faruk Dogan

Bayraktar AKINCI'nın gözü artık daha keskin! Önemli bir eşik daha aşıldı

Bayraktar AKINCI, ASELSAN iş birliğiyle geliştirilen AF-600 Gimbal elektro-optik keşif ve hedefleme sistemiyle gerçekleştirdiği uçuş testini başarıyla tamamladı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 14:37
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 14:37

Baykar tarafından geliştirilen, yüksek irtifa uzun dayanıklılık sınıfı silahlı Bayraktar AKINCI, AF-600 Gimbal sistemiyle birlikte test uçuşunu başarıyla tamamladı.

"GÖZÜMÜZ ARTIK DAHA KESKİN"

Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Baykar ve ASELSAN iş birliğiyle geliştirilen AF-600 Gimbal'ın Akıncı üzerindeki uçuş testine dair paylaşım yaptı. Bayraktar, paylaşımında "Gözümüz artık daha kesin" ifadelerine yer verdi.

Bayraktar AKINCI'nın gözü artık daha keskin! Önemli bir eşik daha aşıldı

BAYRAKTAR AKINCI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Bayraktar TB2'den daha uzun ve geniş olan AKINCI TİHA'nın temel özellikleri şu şekilde:

Temel uçuş performans kriterleri:

  • SATCOM BLOS + 3 Yedekli LOS Haberleşme Sistemi
  • Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması
  • Tam Otonom Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi
  • Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği
  • Katlanabilir İniş Takımı ve Gimbal Kamera Sistemi
Bayraktar AKINCI'nın gözü artık daha keskin! Önemli bir eşik daha aşıldı

Gelişmiş özellikler:

  • Gelişmiş Otonomi ve Yapay Zeka
  • Hataya Dayanıklı Sistem Mimarisi
  • Yedekli Servo Aktüatör Birimleri
  • Çapraz Yedekli YKİ Sistemi
  • Dahili Sensör Füzyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Desteği
  • Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik Kalkış ve İniş
  • Farklı Görev Tanımlarına Uygunluk
Bayraktar AKINCI'nın gözü artık daha keskin! Önemli bir eşik daha aşıldı

Teknik özellikler:

  • Servis Tavanı: 40.000 feet
  • Operasyonel İrtifa: 30.000 feet
  • Haberleşme: LOS & BLOS
  • Operasyonel Menzil: 6.000 km
  • Havada Kalış: 24+ saat
  • Seyir - Azami Hız: 150 - 240 KTAS
  • Azami Kalkış Ağırlığı: 6.000 kg
  • Faydalı Yük Kapasitesi: 1.500 kg
  • Kalkış/İniş/Seyir/Taksi: Otonom
  • Güç Sistemi: 2 x 450 hp / 2 x 750 hp / 2 x 850 hp Turboprop Motor
  • Faydalı Yük - İGK: Simultane EO / IR / LD/ LRF Gimbal Kamera Sistemi, Çok Amaçlı AESA Radar, SIGINT
  • Faydalı Yük - Mühimmatlar: Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmatlar, INS/GPS, IR Güdümlü Mühimmatlar, Seyir Füzeleri, Füzeler & Standoff Füzeleri ve Havadan Havaya Füzeler
  • Varyasyon: AKINCI-A, AKINCI-B ve AKINCI-C
  • Kanat Açıklığı: 20 mt.
  • Uzunluk: 12.3 mt.
  • Yükseklik: 4.1 mt.
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ETİKETLER
#baykar
#insansız hava aracı
#bayraktar akıncı
#Af-600 Gimbal
#Silahlı İha
#Test Uçuşu
#Savunma Teknolojileri
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