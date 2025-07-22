Bayraktar AKINCI'nın gözü artık daha keskin! Önemli bir eşik daha aşıldı

Baykar tarafından geliştirilen, yüksek irtifa uzun dayanıklılık sınıfı silahlı insansız hava aracıBayraktar AKINCI, AF-600 Gimbal sistemiyle birlikte test uçuşunu başarıyla tamamladı.
"GÖZÜMÜZ ARTIK DAHA KESKİN"
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Baykar ve ASELSAN iş birliğiyle geliştirilen AF-600 Gimbal'ın Akıncı üzerindeki uçuş testine dair paylaşım yaptı. Bayraktar, paylaşımında "Gözümüz artık daha kesin" ifadelerine yer verdi.
BAYRAKTAR AKINCI TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Bayraktar TB2'den daha uzun ve geniş olan AKINCI TİHA'nın temel özellikleri şu şekilde:
Temel uçuş performans kriterleri:
SATCOM BLOS + 3 Yedekli LOS Haberleşme Sistemi
Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması
Tam Otonom Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi
Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği
Katlanabilir İniş Takımı ve Gimbal Kamera Sistemi
Gelişmiş özellikler:
Gelişmiş Otonomi ve Yapay Zeka
Hataya Dayanıklı Sistem Mimarisi
Yedekli Servo Aktüatör Birimleri
Çapraz Yedekli YKİ Sistemi
Dahili Sensör Füzyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Desteği
Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik Kalkış ve İniş
Farklı Görev Tanımlarına Uygunluk
Teknik özellikler:
Servis Tavanı: 40.000 feet
Operasyonel İrtifa: 30.000 feet
Haberleşme: LOS & BLOS
Operasyonel Menzil: 6.000 km
Havada Kalış: 24+ saat
Seyir - Azami Hız: 150 - 240 KTAS
Azami Kalkış Ağırlığı: 6.000 kg
Faydalı Yük Kapasitesi: 1.500 kg
Kalkış/İniş/Seyir/Taksi: Otonom
Güç Sistemi: 2 x 450 hp / 2 x 750 hp / 2 x 850 hp Turboprop Motor
Faydalı Yük - İGK: Simultane EO / IR / LD/ LRF Gimbal Kamera Sistemi, Çok Amaçlı AESA Radar, SIGINT
Faydalı Yük - Mühimmatlar: Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmatlar, INS/GPS, IR Güdümlü Mühimmatlar, Seyir Füzeleri, Füzeler & Standoff Füzeleri ve Havadan Havaya Füzeler