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Savunma Teknolojileri
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Editor
 | Emir Yücel

BAYRAKTAR TB2 bir ülkenin daha envanterine girdi!

Türkiye savunma sanayii alanında her geçen gün bir adım daha atıyor. İnsansız hava araçlarının ihracatı konusunda rekor üstüne rekor kıran Türkiye, Kuveyt ile yaptığı 367 milyon dolarlık anlaşmanın ardından Bayraktar TB2 SİHA’ları teslim etti.

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BAYRAKTAR TB2 bir ülkenin daha envanterine girdi!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 12:03
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 12:03

Hava üstünlüğünü ve operasyonel kabiliyetini sahada kanıtlayan silahlı insansız hava araçlarını (), bir ülke daha envanterine ekledi. Bayraktar TB2 SİHA'lar, ordusunun hava gücüne resmen katıldı. Kuveyt’in başkenti Kuveyt City yakınlarındaki Salem El-Sabah Hava Üssü’nde perşembe günü düzenlenen törenle, Türk yapımı insansız hava araçları ülkenin aktif envanterine alındı.

BAYRAKTAR TB2 bir ülkenin daha envanterine girdi!

TÜRKİYE'DEN 367 MİLYON DOLARLIK ALIM

Kuveyt, geçtiğimiz yıl Türk firması Baykar ile imzaladığı 367 milyon dolarlık anlaşma kapsamında Bayraktar TB2’leri tedarik etmişti. Bu anlaşma, Körfez ülkesinin savunma alanındaki modernizasyon sürecinin önemli bir parçası olarak görülüyor.

BAYRAKTAR TB2 bir ülkenin daha envanterine girdi!

Törende yapılan teknik sunumda Bayraktar TB2’nin keşif, gözetleme ve hava desteği sağlama gibi kabiliyetleri detaylı şekilde tanıtıldı.

Şeyh Abdullah Al-Sabah, törende yaptığı konuşmada, "İnsansız hava araçlarının entegrasyonu, askeri hazırlığı artırmak ve modern teknolojilere ayak uydurmak isteyen Kuveyt liderliğinin vizyonuna uygundur." dedi.

BAYRAKTAR TB2 bir ülkenin daha envanterine girdi!

EĞİTİMLER TÜRKİYE'DE YAPILDI

Kuveyt Hava Kuvvetleri’ne bağlı pilotlar ve sistem operatörleri, Şubat ayında Türkiye’de Baykar’ın Kısa bölgesindeki eğitim merkezinde Bayraktar TB2 üzerinde kapsamlı bir eğitimden geçirildi. Bu eğitimlerin ardından TB2’lerin Kuveyt hava sahasında aktif görev almasına resmen başlanmış oldu.

ETİKETLER
#Teknoloji
#savunma sanayi
#insansız hava aracı
#kuveyt
#türk savunma sanayii
#siha
#bayraktar tb2
#Hava Gücü
#Savunma Teknolojileri
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