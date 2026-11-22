Türkiye'ye gelen Bolivya Cumhurbaşkanı Rodrigo Paz Pereira, Ankara'daki 13 Kasım 2026 programı kapsamında savunma sanayiinin öncü kuruluşu ASELSAN'ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Paz, Türkiye ile teknoloji transferi ve ortak üretim odaklı yeni bir dönem başlatmak istediklerini vurguladı.

ASELSAN’I YAKINDAN İNCELEDİ

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Paz ve beraberindeki heyet, şirketin geliştirdiği ileri teknoloji sistemleri yerinde inceledi.

ASELSAN’DAN TÜM ÜLKESİNE HİTAP EDEN BİR YAYIN YAPTI

Ziyarette kendi çektiği videoda ASELSAN'ın teknolojik altyapısından övgüyle bahseden Bolivya Cumhurbaşkanı Paz, ülkesinin geçmiş dönemdeki dışa kapalı politikalarına atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"ASELSAN, ileri teknolojiye sahip bir şirket. Yirmi yılı aşkın süre Bolivya'nın dünyayla bağlantı kurma seçeneği olmadı, buna izin verilmedi. Türkiye gibi dost ülkelerle birlikte büyüyeceğimiz umuduyla buradayız."

HEDEF: TEKNOLOJİ TRANSFERİ VE KATMA DEĞER

50 yıllık süreçte ulusal bir projeden 97 ülkeye ihracat gerçekleştiren küresel bir savunma devine dönüşen ASELSAN'ı kendilerine model aldıklarını belirten Paz, Bolivya için teknoloji transferi, uzman yetiştirme ve katma değer yaratacak somut iş birlikleri hedeflediklerinin altını çizdi.