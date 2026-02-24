Menü Kapat
Editor
 Safa Keser

CANiK ve grup şirketleri, Avrupa’da vitrine çıktı

Samsun Yurt Savunma (SYS Grup), bünyesindeki CANiK, AEI Systems ve UNIROBOTICS ile Avrupa’nın değişen güvenlik mimarisine cevap veren çözümleri Almanya’da sektör profesyonelleriyle buluşturdu.

CANiK ve grup şirketleri, Avrupa’da vitrine çıktı
Bülten
24.02.2026
24.02.2026
Avrupa’nın önde gelen savunma ve güvenlik sektörü buluşmalarından ENFORCE TAC 2026, bu yıl Avrupa’da güvenlik kaygı ve arayışlarının arttığı bir atmosferde kapılarını açtı.

Almanya'nın Nürnberg kentinde düzenlenen, dünyanın en prestijli iç güvenlik, kolluk kuvvetleri ve taktik ekipman fuarlarından biri olan etkinlik, kolluk kuvvetleri odaklı bir organizasyon olarak başlayıp zamanla askeri birimler ve özel operasyon güçlerinin yoğun ilgi gösterdiği stratejik bir platforma dönüştü.

Ukrayna-Rusya savaşı sonrasında Avrupa ana karasında giderek artan güvenlik tehditleri ve savunma harcamalarındaki yükseliş, fuarın önemini de artırdı.
Türk savunma sanayisini uluslararası pazarlarda başarıyla temsil eden , etkinlikte bağlı olduğu SYS Grup’un diğer şirketleri UNIROBOTICS ve AEI Systems ile birlikte, kıtanın değişen güvenlik mimarisine yanıt veren entegre çözümlerini sergiledi.

Dünyanın en büyük 12,7×99 mm ağır makineli tüfek üreticisi olan CANiK, bu alandaki üstün mühendislik gücünü ve geniş ürün gamını Avrupa sahnesine taşıyarak küresel liderliğini bir kez daha ortaya koydu.

CANiK ve grup şirketleri, Avrupa’da vitrine çıktı



Dünyanın 12,7×99 mm ağır makineli tüfek alanındaki en geniş ürün ailesini oluşturan CANiK; M2 QCB modeliyle dakikada 650 atım hızında operasyonel güvenilirlik, M2F modeliyle dakikada 950 atım hızında yüksek ateş gücü ve M3 modeliyle dakikada 1.200 atım hızında hava platformları ile hava savunma görevleri için optimize edilmiş üstün performans sunuyor.

Son dönemde katılım sağlanan tüm fuarlarda büyük ilgi gören TRAKON 30 Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (UKSS) ve 30×113 mm orta kalibre top VENOM LR entegrasyonu, ENFORCE TAC’te de en merak edilen çözümler arasında yer aldı. Çok maksatlı (multi role) olarak en çok talep gören orta kalibre top olan VENOM LR, fuarın en inovatif silahı olarak otoritelerden tam not aldı.

UNIROBOTICS ve AEI Systems iş birliğiyle ortaya çıkan bu silah sistemi, düşük geri tepmeli yapısı ve entegre radar sistemiyle, özellikle asimetrik İHA (drone) tehditlerine karşı en yüksek performanslı ve maliyet etkin çözüm olarak konumlanıyor.

SYS Grup-CANiK CEO’su Cahit Utku Aral, fuar değerlendirmesinde, güvenlik ve istikrara katkı sağlayan, güvenlik güçlerinin yanı başında olan çözümlerinin, dünyanın farklı coğrafyalarında da ilgi gördüğünü söyledi.

CANiK ve grup şirketleri, Avrupa’da vitrine çıktı



Bu kapsamda, Avrupa’da özellikle son dönemde ortaya çıkan güvenlik ihtiyaçlarının ürünlerine kıtada olan ilgiyi daha üst seviyeye çıkardığını aktaran Aral, bunu da dikkate alarak fuara geniş bir ürün çeşitliliği ile katıldıklarını belirtti. Aral, şunları kaydetti:

"Fuarda gördüğümüz ilgiden çok memnunuz. Bugüne kadar Avrupa’da aldığımız sorumluluklarla müşterilerimize ne kadar güvenilir bir çözüm ortağı olduğumuzu gösterdik. Fuarda ise yeni ürünlerimizle hem var olan ilişkilerimizi güçlendirdik hem de yeni iş birliklerinin temellerini attık.

Kıtanın bütünü ama özellikle NATO’nun doğu sınırında yer alan ülkelerden ciddi talepler alıyoruz. Bunları en iyi şekilde karşılayabileceğimizi kendilerine anlattık ve gösterdik. Sahada kendini ispatlayan ürünlerimize karşı beğenilerini ifade ettiler. Tüm bu gelişmeler ışığında, SYS Grup olarak bugüne kadar olduğu gibi Avrupa kıtasında da Türk savunma sanayisini en iyi şekilde temsil edip, kullanıcılarımızın savunmasına yüksek standartlarda katkı sağlamayı sürdüreceğiz.”

#canik
#savunma sanayii
#Güvenlik Teknolojileri
#İç Güvenlik
#Enforce Tac
#Savunma Teknolojileri
