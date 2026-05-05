Türk savunma sanayinin kalbi İstanbul'da atıyor... Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA 2026, İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı.

HABERİN ÖZETİ CANiK Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral’dan SAHA EXPO 2026'da TGRT Haber'e özel açıklamalar: Dünya pazarında Türkiye ön planda SAHA 2026 Fuarı'nda, CANİK M3 FALCON ağır makineli tüfeği ilk kez sergilendi ve savaş konseptlerinin değiştiği vurgulandı. SAHA 2026, İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı ve Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi olarak tanıtıldı. CANİK M3 FALCON ağır makineli tüfeği, hava platformlarının sert operasyonel ihtiyaçları gözetilerek geliştirildi ve ilk kez sergilendi. CANİK Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral, M3 FALCON'un dakikada 1200 mermi atabildiğini ve helikopterlerin iniş yapacağı bölgelerin temizlenmesi veya kurtarma operasyonlarında kullanılmasının olmazsa olmaz olduğunu belirtti. Aral, son savaşların savaş konseptini değiştirdiğini ve dünyanın insansız araçlara odaklandığını ifade etti. Aral, yeni vizyonla üretim yapan şirketlerin ve bu yeni konsepti yakalayan Türkiye'nin dünya pazarında öne çıktığını söyledi.

CANiK M3 FALCON İLK KEZ SERGİLENİYOR

SAHA 2026'da CANiK M3 FALCON ağır makineli tüfeğini ilk kez sergiliyor. Hava platformlarının sert operasyonel ihtiyaçları gözetilerek geliştirilen yeni nesil ağır makineli tüfek, modern muharebe sahasının değişken koşullarına uyum sağlayan esnek yapısıyla dikkati çekiyor.

"SAHA TEMİZLİĞİ İÇİN OLMAZSA OLMAZ"

Canik Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral, SAHA 2026'da TGRT Haber'e çok özel açıklamalarda bulundu.

CANİK M3 Falcon hakkında bilgiler veren Aral, "Artık helikopterler tamamen silahlanıyor. Yani çünkü konsept değişti, savaş konseptleri değişti. Silahlandırılan helikopterlerin kapılarından çok rahat kullanılabilen ve yüksek atım gücü olacak. Yani dakikada 1200 mermi atabilen bir silahtır M3. Helikopterlerin inecekleri bölgelerin temizlenmesi veya kurtarma operasyonunda bölgenin etrafının temizlenmesi, yaralıların tahliyesi veya askeri birliklerin yine indirilmesinde saha temizliği için olmazsa olmaz silahlar bunlar. Dolayısıyla artık sistem olarak helikopteri bize teslim ettikleri anda biz helikopterin içini bu iki kapıyı veya istedikleri kapıları fark etmez silahlandırıp rahatlıkla efektif hale getiriyoruz" dedi.

"SAVAŞ KONSEPTİ DEĞİŞTİ"

Zafer Aral açıklamasına şu ifadelerle devam etti:

Şimdi son savaşlar; Ukrayna savaşı, Libya savaşı, Azerbaycan savaşı, İran savaşı konsepti değiştirdi. Savaş konsepti değişti. Dünya artık insansız araçlar, insansız platformlar nedir? Kara araçları, deniz araçları, hava araçları, dronlar. Bunları saldırı içinde kullanabiliyorsunuz, savunma içinde kullanabiliyorsunuz. Ve artık bu silahlarla donatılmış ordular gerekiyor. İşte konsept burada değişiyor.

"DÜNYANIN YENİ KONSEPTİNE EN YAKIN ÜLKE TÜRKİYE"

Biz yepyeni şirketleriz. Yani son 25, 30, 35 senelik, 40 senelik şirketleriz. Ve tamamen yepyeni teknolojilerle donatılmış. Yepyeni teknolojilerle donatılmış altyapıya sahip, makine parklarına sahip şirketleriz artık Türkiye'de. Ve yeni vizyonla biz üretimler yapıyoruz. Dünyanın yeni konseptine en yakın dünyadaki ülke kim derseniz şu anda Türkiye. Yani dünya pazarını da görüyorsunuz tabii ki. Savunma sanayi şirketlerini görüyorsunuz.

"YENİ TEKNOLOJİ İÇİN TÜRKİYE'NİN KAPISINI ÇALIYORLAR"

Dünya pazarında şu anda Türkiye ön planda, çünkü bu yeni konsepti ulaşabilecek, üretici olan ülkeler içinde en önde gelen Türkiye... Dolayısıyla yeni konsept arayışında olan bütün ülkeler ilk defa Türkiye'nin kapısını çalıyor. Arzu ettiklerini Türkiye'de tedarik edebiliyorlarsa zaten Türkiye'den tedarik ediyorlar ve Türkiye şu anda yeni konsept savunma veyahut da saldırı sistemine en yakın üretim yapan ülke konumunda. İster savunma olsun ister saldırı olsun..."