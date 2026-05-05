 | Ömer Faruk Dogan

SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Kapılarını açtı

Türkiye'nin savunma ve uzay sanayisindeki teknolojik vizyonunu yansıtan SAHA 2026 fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyaretçilere açıldı. Toplam 400 bin metrekarelik alanda düzenlenen organizasyona 120'den fazla ülkeden 1.700 civarında firma katılım gösteriyor.

SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Kapılarını açtı
Türkiye'nin yerli ve milli teknolojilerini küresel sahneye taşıyan SAHA 2026 Uluslararası Savunma ve Havacılık Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı. Yerli ve milli ürünlerin vitrine çıktığı etkinlik, Türkiye'nin savunma, havacılık ve uzay sanayiindeki üretim kapasitesini gözler önüne seriyor.

Türkiye'nin yerli ve milli savunma, havacılık ve uzay teknolojilerini küresel sahneye taşıyan SAHA 2026 Uluslararası Savunma ve Havacılık Fuarı İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı.
Fuar, Türkiye'nin savunma, havacılık ve uzay sanayiindeki üretim kapasitesini ve teknoloji vizyonunu sergiliyor.
SAHA 2026, 5-9 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlıyor.
Etkinlik, 120'nin üzerinde ülkeden katılım, 1.700'ün üzerinde firma (263'ü uluslararası) ve 200 binin üzerinde ziyaretçi bekliyor.
Yerli ve milli ürünler ile yeni nesil teknolojiler fuarda sergileniyor.
Fuarın programına göre 9 Mayıs Cumartesi günü 'Halk Günü' olarak ayrılmıştır.
SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı. Yerli ve milli ürünler vitrine çıktı.

SAHA EXPO 2026 KAPILARINI AÇTI

Türkiye'nin savunma, havacılık ve uzay sanayiindeki üretim kapasitesini ve teknoloji vizyonunu küresel ölçekte görünür kılan SAHA 2026 Uluslararası Savunma ve Havacılık Fuarı bugün kapılarını ziyaretçilere açtı. Bu yıl 5'inci kez sektör paydaşlarını bir araya getiren etkinlik 5-9 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak.

SAHA 2026; kapalı ve açık toplam 400.000 metrekarelik alanda düzenlenecek. Fuara 120'nin üzerinde ülkeden katılım, 263'ü uluslararası olmak üzere 1.700'ün üzerinde firma, 200 bin den fazla ziyaretçi ve 30 binin üzerinde sektör profesyoneli bekleniyor. Yerli ve milli ürünler stantlarda yerini aldı. Yeni nesil teknolojiler de sergilenmek üzere vitrine çıktı

SAHA EXPO 2026 SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

TarihSaatEtkinlik
05 Mayıs Salı10:00 - 18:00Açılış Günü
06 Mayıs Çarşamba10:00 - 18:00Profesyonel
07 Mayıs Perşembe10:00 - 18:00Profesyonel
08 Mayıs Cuma10:00 - 18:00Profesyonel
09 Mayıs Cumartesi10:00 - 17:00Halk Günü
