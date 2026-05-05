SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Kapılarını açtı

Türkiye'nin yerli ve milli teknolojilerini küresel sahneye taşıyan SAHA 2026 Uluslararası Savunma ve Havacılık Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı. Yerli ve milli ürünlerin vitrine çıktığı etkinlik, Türkiye'nin savunma, havacılık ve uzay sanayiindeki üretim kapasitesini gözler önüne seriyor.
Türkiye'nin savunma, havacılık ve uzay sanayiindeki üretim kapasitesini ve teknoloji vizyonunu küresel ölçekte görünür kılan SAHA 2026 Uluslararası Savunma ve Havacılık Fuarı bugün kapılarını ziyaretçilere açtı. Bu yıl 5'inci kez sektör paydaşlarını bir araya getiren etkinlik 5-9 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak.
SAHA 2026; kapalı ve açık toplam 400.000 metrekarelik alanda düzenlenecek. Fuara 120'nin üzerinde ülkeden katılım, 263'ü uluslararası olmak üzere 1.700'ün üzerinde firma, 200 bin den fazla ziyaretçi ve 30 binin üzerinde sektör profesyoneli bekleniyor. Yerli ve milli ürünler stantlarda yerini aldı. Yeni nesil teknolojiler de sergilenmek üzere vitrine çıktı
|Tarih
|Saat
|Etkinlik
|05 Mayıs Salı
|10:00 - 18:00
|Açılış Günü
|06 Mayıs Çarşamba
|10:00 - 18:00
|Profesyonel
|07 Mayıs Perşembe
|10:00 - 18:00
|Profesyonel
|08 Mayıs Cuma
|10:00 - 18:00
|Profesyonel
|09 Mayıs Cumartesi
|10:00 - 17:00
|Halk Günü