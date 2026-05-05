 Banu İriç

MKE'den SAHA 2026 çıkarması: URAN, ATİLLA ve ALPAY-2 sahneye çıkıyor

MKE Avrupa'nın en büyük savunma ve havacılık fuarında yeni nesil sistemlerini ilk kez sergilenecek. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen URAN, ATTİLA ve ALPAY-2 ilk kez görücüye çıkacak.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.05.2026
saat ikonu 00:34
|
GÜNCELLEME:
05.05.2026
saat ikonu 00:37

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (), Avrupa'nın en büyük savunma ve havacılık fuarı SAHA 2026'da yerli ve milli olarak kendi geliştirdiği sistemlerle yer alacak.

MKE, SAHA 2026 fuarında yerli ve milli olarak geliştirdiği URAN 105 milimetre Araç Üstü Obüs'ü ilk kez sergileyecek.
URAN silah sistemi, dakikada 12 atış yapabiliyor ve 18 kilometreye kadar hedefleri vurabiliyor.
ATTİLA 155 milimetre Araç Üstü Obüs, modern muharebe sahasının ihtiyaçlarına cevap veren yeni nesil bir topçu olarak tanıtılacak.
ATTİLA, 52 kalibre 155 milimetre namluyla dakikada 6 atım hızına sahip ve 38 mühimmat taşıyabiliyor.
ALPAY-2 Mayın Arazilerde Geçit Açma Sistemi, mayınlı arazilerde güvenli intikal için geliştirildi.
ALPAY-2, 18 ton ağırlığa sahip, insansız da komuta edilebiliyor ve mayınlı arazilerde güvenli bir koridor oluşturuyor.
Bu kapsamda, ilk kez sergilenecek 105 milimetre URAN Araç Üstü Obüs, ateş gücünü 4x4 mobil platformla birleştirerek zorlu arazi ve hava şartlarında topçu birliklerine sürat, esneklik ve yüksek ateş desteği sunmayı hedefliyor.

MKE tarafından geliştirilen Atış Kontrol Sistemine entegre edilen URAN silah sistemi, dakikada 12 atış yapabiliyor ve 18 kilometreye kadar hedefleri başarıyla vurabiliyor.

YÜKSEK HAREKET KABİLİYETİ

MKE'nin geliştirdiği bir başka ürün olan ATTİLA 155 milimetre Araç Üstü Obüs ise modern muharebe sahasının yüksek hareket kabiliyeti, hızlı konuşlanma ve etkin ateş desteği ihtiyaçlarına cevap veren yeni nesil bir topçu olarak öne çıkacak.

ATTİLA, 52 kalibre 155 milimetre namluyla dakikada 6 atım hızı ile yüksek ateş gücü sunarken, 38 mühimmat ve 3 aydınlatma ile sis mermisi taşıma kapasitesine sahip.

Ayrıca 6x6 taktik tekerlekli araç üzerine entegre edilen ATTİLA, saatte 85 kilometre azami hız ve 850 kilometre operasyon menzili ile yüksek stratejik ve taktik hareket serbestisi sunuyor.

ZORLU ARAZİLERDE MAYIN ARAMA

Mayınlı araziler için MKE tarafından geliştirilen ALPAY-2 Mayın Arazilerde Geçit Açma Sistemi, mayınlı arazilerde motorize birlikler ve yaya unsurların hedeflenen bölgeye güvenli şekilde intikal edebilmesi için yerli ve milli imkanlarla geliştirildi.

Yüzde 100 elektrikli motora sahip olan ve zırhlı bir araç üzerinde yer alan sistem, anti-tank ile anti-personel mayınlarının tamamına karşı etkin bir şekilde görev yapabiliyor.

İnsansız olarak da uzaktan komuta edilebilen MKE ALPAY-2, 18 ton ağırlığa sahip ve jeneratör desteğiyle 750 kilometre harekat menziline çıkabiliyor.

Zorlu iklim şartlarında görev yapabilme kabiliyetine sahip olan araç, dik eğimleri tırmanabiliyor, hendeklerden geçerek istenilen bölgeye güvenle intikal edebiliyor.

ALPAY-2 taşıdığı 2 mühimmat kaseti sayesinde çoklu atım kabiliyetine de sahip. Her bir kasetin içinde bulunan yüklü miktardaki patlayıcı, tespit edilen mayınlı arazilere roket yardımıyla fırlatılarak uzaktan patlatılıyor ve bölgenin tehditlerden temizlenmesini sağlıyor.

3 kilometre mesafeye kadar uzaktan komuta edilebilen sistem, mayınlı arazilerde 10 metre genişlikte ve 100 metre uzunluktaki alanda, yerin 1 metre altında bulunan mayınları başarıyla etkisiz hale getirerek güvenli bir koridor oluşturuyor.

MKE, benzer sistemler gibi çok sayıda farklı ürünü de SAHA 2026 kapsamında tanıtacak.

