Türkiye'nin ilk yerli ve milli 'doğuştan zırhlısı' TULGA 4x4 göreve başladı

BMC tarafından geliştirilen ve zorlu testleri başarıyla geçen yerli zırhlı SUV TULGA 4x4, üstün koruma yetenekleriyle göreve başladı. Araç, Balistik Korumalı Devriye Müdahale Aracı Projesi kapsamında tasarlandı.
Türkiye'nin ilk yerli ve milli doğuştan zırhlı SUV aracı TULGA 4x4'ün teslimatları başladı. BMC'den yapılan açıklamaya göre, Balistik Korumalı Devriye Müdahale Aracı Projesi kapsamında geliştirilen TULGA 4x4, muayene faaliyetleri ve taktik kabiliyet testlerini tamamlayarak sahadaki görevine odaklandı.
İç güvenlik personelinin operasyonel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirilen TULGA 4x4, doğuştan zırhlı yapısı, balistik koruma seviyesi ve teknolojik donanımlarıyla güvenlik, dayanıklılık ve konfor özellikleri sunuyor.
Yaklaşık 8 ton ağırlığa sahip TULGA 4x4, 5 personel taşıma kapasitesiyle görev yapıyor. Araç, bağımsız çift salıncaklı ön ve arka süspansiyon sistemiyle disk fren donanımı sayesinde hem arazi koşullarında hem de şehir içi görevlerde manevra kabiliyeti sunuyor.
Zırh yapısı ve balistik tehditlere karşı dayanıklı tasarımıyla öne çıkan TULGA 4x4'ün koruma seviyesi ve performans özellikleriyle güvenlik güçlerinin sahadaki faaliyetlerine katkı sağlaması hedefleniyor.
4 silindirli dizel motora sahip yapısıyla dikkati çeken ve 250 beygir motor gücü sunan TULGA 4x4 aracının teknik özellikleri şu şekilde:
|Özellik
|Açıklama
|Araç Modeli
|TULGA 4x4
|Motor Tipi
|4 silindirli dizel
|Motor Gücü
|250 beygir
|Azami Hız
|130 km/saat
|Tırmanma Kabiliyeti
|%60
|Personel Kapasitesi
|5 personel
|Ön Süspansiyon
|Bağımsız çift salıncaklı
|Arka Süspansiyon
|Bağımsız çift salıncaklı
|Fren Sistemi
|Disk frenler
|Geliştirme Statüsü
|Türkiye'nin ilk yerli ve milli doğuştan zırhlı SUV aracı
|Zırh Özellikleri
|Gelişmiş balistik koruma, özel tasarlanmış taban koruması (balistik tehditlere karşı yüksek dayanım)
|Kullanım Alanları
|Zorlu arazi ve şehir içi koşullar
|Performans
|Farklı operasyonel ihtiyaçlara yönelik