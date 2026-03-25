SON DAKİKA!
Türkiye'nin ilk yerli ve milli 'doğuştan zırhlısı' TULGA 4x4 göreve başladı

Türkiye'nin ilk yerli ve milli doğuştan zırhlı SUV aracı TULGA 4x4, testleri geçerek teslimat aşamasına ulaştı. BMC tarafından üretilen araç, 250 beygir gücü ve özel balistik korumasıyla üstün güvenlik sunuyor.

GİRİŞ:
25.03.2026
saat ikonu 11:11
GÜNCELLEME:
25.03.2026
saat ikonu 11:38

BMC tarafından geliştirilen ve zorlu testleri başarıyla geçen yerli zırhlı SUV TULGA 4x4, üstün koruma yetenekleriyle göreve başladı. Araç, Balistik Korumalı Devriye Müdahale Aracı Projesi kapsamında tasarlandı.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli 'doğuştan zırhlısı' TULGA 4x4 göreve başladı

Türkiye'nin ilk yerli ve milli doğuştan zırhlı SUV aracı TULGA 4x4'ün teslimatları başladı. BMC'den yapılan açıklamaya göre, Balistik Korumalı Devriye Müdahale Aracı Projesi kapsamında geliştirilen TULGA 4x4, muayene faaliyetleri ve taktik kabiliyet testlerini tamamlayarak sahadaki görevine odaklandı.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli 'doğuştan zırhlısı' TULGA 4x4 göreve başladı

DOĞUŞTAN ZIRHLI YAPIYA SAHİP

İç güvenlik personelinin operasyonel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirilen TULGA 4x4, doğuştan zırhlı yapısı, balistik koruma seviyesi ve teknolojik donanımlarıyla güvenlik, dayanıklılık ve konfor özellikleri sunuyor.

Yaklaşık 8 ton ağırlığa sahip TULGA 4x4, 5 personel taşıma kapasitesiyle görev yapıyor. Araç, bağımsız çift salıncaklı ön ve arka süspansiyon sistemiyle disk fren donanımı sayesinde hem arazi koşullarında hem de şehir içi görevlerde manevra kabiliyeti sunuyor.

Zırh yapısı ve balistik tehditlere karşı dayanıklı tasarımıyla öne çıkan TULGA 4x4'ün koruma seviyesi ve performans özellikleriyle güvenlik güçlerinin sahadaki faaliyetlerine katkı sağlaması hedefleniyor.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli 'doğuştan zırhlısı' TULGA 4x4 göreve başladı

TULGA 4X4 ZIRHLI ARACIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

4 silindirli dizel motora sahip yapısıyla dikkati çeken ve 250 beygir motor gücü sunan TULGA 4x4 aracının teknik özellikleri şu şekilde:

ÖzellikAçıklama
Araç ModeliTULGA 4x4
Motor Tipi4 silindirli dizel
Motor Gücü250 beygir
Azami Hız130 km/saat
Tırmanma Kabiliyeti%60
Personel Kapasitesi5 personel
Ön SüspansiyonBağımsız çift salıncaklı
Arka SüspansiyonBağımsız çift salıncaklı
Fren SistemiDisk frenler
Geliştirme StatüsüTürkiye'nin ilk yerli ve milli doğuştan zırhlı SUV aracı
Zırh ÖzellikleriGelişmiş balistik koruma, özel tasarlanmış taban koruması (balistik tehditlere karşı yüksek dayanım)
Kullanım AlanlarıZorlu arazi ve şehir içi koşullar
PerformansFarklı operasyonel ihtiyaçlara yönelik
