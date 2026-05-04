Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı'nın ortaklaşa hayata geçirdiği TEKNOFEST Mavi Vatan duyuruldu. Etkinlik, 27-30 Ağustos 2026 tarihlerinde Kocaeli Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda kapılarını ziyaretçilere açacak.

Özetle

HABERİN ÖZETİ TEKNOFEST Mavi Vatan 2026'nın tarihi ve adresi duyuruldu Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı'nın ortaklaşa hayata geçirdiği TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliği 27-30 Ağustos 2026 tarihlerinde Kocaeli Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek. Etkinlik, 27-30 Ağustos 2026 tarihlerinde Kocaeli Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenecek. TEKNOFEST Mavi Vatan, teknoloji, savunma ve denizcilik ekosistemini buluşturacak. Geçen yılki etkinlik İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda 28-31 Ağustos tarihlerinde yapılmıştı. Etkinlikte İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Su Altı Roket Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması gibi yarışmalar düzenlenmişti. Geçen yıl TCG Anadolu ve TCG İstanbul gibi Türk donanmasının öne çıkan gemileri sergilenmişti.

TEKNOFEST MAVİ VATAN NEREDE, NE ZAMAN?

T3 Vakfı'nın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "TEKNOFEST Mavi Vatan bu sene 27-30 Ağustos 2026'da Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda. Teknoloji, savunma ve denizcilik ekosistemini aynı rotada buluşturuyoruz. Herkesi bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması olan etkinlik, geçen yıl İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda 28-31 Ağustos'ta düzenlenmişti.

Denizcilik ve su altı teknolojilerine odaklanılan etkinlikte, İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Su Altı Roket Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması yapılmış, TCG Anadolu ve TCG İstanbul gibi Türk donanmasının öne çıkan gemileri sergilenmişti.