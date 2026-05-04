TEKNOFEST Mavi Vatan 2026'nın tarihi ve adresi duyuruldu

Teknoloji, savunma ve denizcilik ekosistemini bir araya getiren TEKNOFEST Mavi Vatan, 27-30 Ağustos tarihlerinde Kocaeli Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek.

TEKNOFEST Mavi Vatan 2026'nın tarihi ve adresi duyuruldu
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı'nın ortaklaşa hayata geçirdiği TEKNOFEST Mavi Vatan duyuruldu. Etkinlik, 27-30 Ağustos 2026 tarihlerinde Kocaeli Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda kapılarını ziyaretçilere açacak.

TEKNOFEST MAVİ VATAN NEREDE, NE ZAMAN?

T3 Vakfı'nın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "TEKNOFEST Mavi Vatan bu sene 27-30 Ağustos 2026'da Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda. Teknoloji, savunma ve denizcilik ekosistemini aynı rotada buluşturuyoruz. Herkesi bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

vizyonunun denizlerdeki yansıması olan etkinlik, geçen yıl İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda 28-31 Ağustos'ta düzenlenmişti.

Denizcilik ve su altı teknolojilerine odaklanılan etkinlikte, İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Su Altı Roket Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması yapılmış, TCG Anadolu ve TCG İstanbul gibi Türk donanmasının öne çıkan gemileri sergilenmişti.

Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
