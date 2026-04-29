EFES-2026 tatbikatı tüm hızıyla sürüyor: 16 ülke İzmir'de toplandı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en kapsamlı birleşik müşterek harekat tatbikatlarından EFES-2026, uluslararası askeri iş birliğini ve bölgesel güvenlik vizyonunu sahaya taşıyor. EFES-2026 Tatbikatı'na çok sayıda ülke katılım sağlıyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en kapsamlı tatbikatlarından EFES-2026 Birleşik Müşterek Harekât Tatbikatı, diğer ülkelerin de katılımıyla İzmir'de devam ediyor. Ege Ordusu Komutanlığı koordinesinde icra edilen tatbikat, TSK’nın planlama, koordinasyon ve müşterek harekât kabiliyetlerini üst düzeyde ortaya koyuyor.
Tatbikatın 11-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen bilgisayar destekli komuta yeri safhası kapsamında düzenlenen Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri, İstanbul ve İzmir’de icra edildi. Tatbikatın fiili safhasının ise 20 Nisan-21 Mayıs tarihleri arasında İzmir’de sürdüğü bildirildi.
Tatbikat kapsamında havan ve topçu atışı, keskin nişancı atışı, serbest paraşüt atlayışı, zırhlı amfibi hücum araçları, anti-dron, bot, karma birlik geçit açma ile mayın ve EYP eğitimleri gerçekleştirildi. Söz konusu eğitimlerin ABD, Arnavutluk, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna-Hersek, Gürcistan, İtalya, Kamerun, Libya, Moğolistan, Nijer, Pakistan, Romanya, Somali, Suriye ve Suudi Arabistan personelinin katılımıyla Narlıdere, Kartal/Menteş, Alankırı, Bahadır Adası ve Paşaçiftliği ordugâh bölgelerinde icra edildiği kaydedildi.
Tatbikatta Libya’nın doğu ve batı unsurlarının ilk kez aynı faaliyet kapsamında yer alması dikkati çekti. Libya'nın doğusundan 331, batısından 177 personelin yanı sıra Shafak hücum botunun katılımı, iki tarafın sahada birlikte hareket etme iradesinin göstergesi olarak değerlendirildi.
EFES-2026 Tatbikatı’nın yalnızca askeri bir eğitim faaliyeti olmanın ötesinde Türkiye’nin barış, istikrar ve uluslararası iş birliğini önceleyen güvenlik yaklaşımının sahaya yansıması olduğu ifade edildi. Tatbikatın TSK’nın modern harp ortamına uyum kabiliyeti ile ileri teknoloji kullanımındaki etkinliğini de ortaya koyduğu belirtildi.