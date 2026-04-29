Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en kapsamlı birleşik müşterek harekat tatbikatlarından EFES-2026, uluslararası askeri iş birliğini ve bölgesel güvenlik vizyonunu sahaya taşıyor. EFES-2026 Tatbikatı'na çok sayıda ülke katılım sağlıyor.

HABERİN ÖZETİ EFES-2026 tatbikatı tüm hızıyla sürüyor: 16 ülke İzmir'de toplandı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en kapsamlı birleşik müşterek harekat tatbikatlarından EFES-2026, uluslararası askeri iş birliği ve bölgesel güvenlik vizyonunu sergilemek amacıyla İzmir'de devam ediyor. Tatbikata 16 ülke katılım sağlamaktadır: ABD, Arnavutluk, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna-Hersek, Gürcistan, İtalya, Kamerun, Libya, Moğolistan, Nijer, Pakistan, Romanya, Somali, Suriye ve Suudi Arabistan. Tatbikatın bilgisayar destekli komuta yeri safhası 11-17 Nisan tarihleri arasında tamamlanmış olup, fiili safhası 20 Nisan-21 Mayıs tarihleri arasında İzmir'de sürmektedir. Tatbikat kapsamında havan ve topçu atışı, keskin nişancı atışı, serbest paraşüt atlayışı, zırhlı amfibi hücum araçları, anti-dron, bot, karma birlik geçit açma ile mayın ve EYP eğitimleri gerçekleştirilmiştir. Bu tatbikatta ilk kez Libya'nın doğu ve batı unsurları aynı faaliyet kapsamında yer almıştır. EFES-2026 Tatbikatı, Türkiye'nin barış, istikrar ve uluslararası iş birliğini önceleyen güvenlik yaklaşımını ve TSK'nın modern harp ortamına uyum kabiliyetini ortaya koymaktadır.

Tatbikat, Türkiye’nin uluslararası askeri iş birliği kapasitesini ve bölgesel güvenlik vizyonunu sahaya yansıtıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en kapsamlı tatbikatlarından EFES-2026 Birleşik Müşterek Harekât Tatbikatı, diğer ülkelerin de katılımıyla İzmir'de devam ediyor. Ege Ordusu Komutanlığı koordinesinde icra edilen tatbikat, TSK’nın planlama, koordinasyon ve müşterek harekât kabiliyetlerini üst düzeyde ortaya koyuyor.

BİLGİSAYAR DESTEKLİ SAFHA TAMAMLANDI, FİİLİ ATIŞLAR SÜRÜYOR

Tatbikatın 11-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen bilgisayar destekli komuta yeri safhası kapsamında düzenlenen Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri, İstanbul ve İzmir’de icra edildi. Tatbikatın fiili safhasının ise 20 Nisan-21 Mayıs tarihleri arasında İzmir’de sürdüğü bildirildi.

Tatbikat kapsamında havan ve topçu atışı, keskin nişancı atışı, serbest paraşüt atlayışı, zırhlı amfibi hücum araçları, anti-dron, bot, karma birlik geçit açma ile mayın ve EYP eğitimleri gerçekleştirildi. Söz konusu eğitimlerin ABD, Arnavutluk, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna-Hersek, Gürcistan, İtalya, Kamerun, Libya, Moğolistan, Nijer, Pakistan, Romanya, Somali, Suriye ve Suudi Arabistan personelinin katılımıyla Narlıdere, Kartal/Menteş, Alankırı, Bahadır Adası ve Paşaçiftliği ordugâh bölgelerinde icra edildiği kaydedildi.

Tatbikatta Libya’nın doğu ve batı unsurlarının ilk kez aynı faaliyet kapsamında yer alması dikkati çekti. Libya'nın doğusundan 331, batısından 177 personelin yanı sıra Shafak hücum botunun katılımı, iki tarafın sahada birlikte hareket etme iradesinin göstergesi olarak değerlendirildi.

EFES-2026 Tatbikatı’nın yalnızca askeri bir eğitim faaliyeti olmanın ötesinde Türkiye’nin barış, istikrar ve uluslararası iş birliğini önceleyen güvenlik yaklaşımının sahaya yansıması olduğu ifade edildi. Tatbikatın TSK’nın modern harp ortamına uyum kabiliyeti ile ileri teknoloji kullanımındaki etkinliğini de ortaya koyduğu belirtildi.