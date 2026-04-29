Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Düşman İHA'larının korkulu rüyası: ALKA-KAPLAN hibrit sistemi gücüne güç kattı!

Türk savunma sanayisinin güçlü markaları FNSS ve ROKETSAN, yeni nesil askeri kara araçlarını SAHA 2026 fuarında sergileyecek. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından organize edilen fuar, 5-9 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açacak.

Türk savunma sanayisinin küresel markaları, en yeni zırhlı muharebe araçlarını ve yönlendirilmiş enerji silah sistemlerini 5-9 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek SAHA 2026'da sergilemeye hazırlanıyor.

Türk savunma sanayisinin önde gelen firmaları, 5-9 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek SAHA 2026 fuarında en yeni zırhlı muharebe araçlarını ve yönlendirilmiş enerji silah sistemlerini sergileyecek.
FNSS ve ROKETSAN işbirliğiyle geliştirilen ve sabit/döner kanatlı mini/mikro İHA'ları ve dolanan mühimmatları tespit ve imha edebilen ALKA-KAPLAN HİBRİT Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi (YESS) Platformu fuarda sergilenecek.
FNSS standında, TEBER-II 30/40 Uzaktan Komutalı Kule (UKK) entegre edilmiş PARS ALPHA 8x8 Yeni Nesil Tekerlekli Zırhlı Muharebe Aracı yer alacak.
Deniz Kuvvetleri envanterinde görev alan Zırhlı Amfibi Hücum Aracı ZAHA da fuarda tanıtılacak.
Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar Projesi kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri teslimatlarında sona gelinen İZCİ 6x6 Komuta Kontrol Aracı da sergilenecek.
Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, 5-9 Mayıs'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Askeri kara araçları konusunda Türk savunma sanayisinin global markalarından FNSS, fuara son dönemde güvenlik güçlerinin envanterine kattığı araçları ve bunların yeni yeteneklerini sergileyecek.

ALKA-KAPLAN HİBRİT SİSTEMİ GÜCÜNE GÜÇ KATTI

ve FNSS işbirliğiyle ortaya çıkan ve ilk kez geçen yıl IDEF 2025 fuarında lanse edilen ALKA-KAPLAN HİBRİT Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi (YESS) Platformu, geçen sürede kazandırılan ilave kabiliyetlerle SAHA 2026'ya gelecek.

ROKETSAN'ın ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi ve FNSS'nin KAPLAN Hibrit Taşıyıcı Platformu'nun bir araya gelmesiyle ortaya çıkan platform, sabit ve döner kanatlı mini/mikro insansız hava araçları (İHA) ile dolanan mühimmatları tespit ve imha kabiliyetine sahip ALKA bulunuyor.

Elektrikli sürüş sistemi için gerekli elektrik enerjisini sağlayan dizel jeneratör ünitesi FNSS tarafından tasarlanarak araca entegre edildi. Dizel jeneratör ünitesi, ihtiyaç duyulan elektriği, en verimli olduğu hız-tork bölgelerinde çalışarak üretiyor. Yüksek kilovatlarda güç üreten ünite ile aracın mobilite gereksinimleri karşılanırken aynı zamanda ALKA gibi yeni nesil silahların ihtiyaç duyduğu yüksek voltaj seviyelerindeki elektriksel gücün sağlanmasını ilave bir enerji ünitesi taşınmadan mümkün hale geliyor. ALKA YESS asimetrik tehditlere karşı en maliyet etkin savunma sistemlerinden biri olarak öne çıkıyor. ROKETSAN tarafından platform ve platforma yönelik yeni ve ilerici alt teknolojilerin geliştirilmesi çalışmaları da devam ediyor.

YENİ NESİL ZIRHLI PARS ALPHA 8X8 VİTRİNE ÇIKIYOR

FNSS standında, TEBER-II 30/40 Uzaktan Komutalı Kule (UKK) entegre edilmiş PARS ALPHA 8x8 Yeni Nesil Tekerlekli Zırhlı Muharebe Aracı yer alacak.

PARS ALPHA 8x8, yeni nesil zırhlı muharebe araçları alanında yenilikçi çözümlere öncülük ederek üstün hareket ve beka kabiliyeti, dayanıklılık, durumsal farkındalık ve yaşam destek sistemlerini barındıran teknolojileri tek platformda bir araya getiriyor.

Araca FNSS tasarımı TEBER-II 30/40 Uzaktan Komutalı Kule entegre edildi. Kule, 30 mm çift beslemeli otomatik top ile donatıldı. Top üzerinde temel aksamlar ve kundak kısmı olduğu gibi muhafaza edilmek suretiyle mevcut 30 mm top namlusu 40 mm namlu ile değiştirilebiliyor. Bu uyarlanabilir silah sistemi tercihi, kullanıcıların ateş gücünü kolayca, ihtiyaç duyulan zamanda ve yerde artırmasına olanak tanıyor. Ayrıca 7,62 mm’lik eş eksenli bir makineli tüfek ana silahın yanında yer alıyor.

DENİZDE ZAHA, KARADA İZCİ GÖREV BAŞINDA

Deniz Kuvvetleri envanterinde görev alan Zırhlı Amfibi Hücum Aracı ZAHA da fuarda tanıtılacak. ZAHA, bir amfibi çıkarma operasyonu esnasında gemi ile sahil arasındaki mesafeyi en hızlı şekilde geçebilme kabiliyetine sahip bulunuyor. Harekatın çıkarma safhasında, çıkarma gemilerinden denize inebilmekte ve aradaki mesafeyi yüksek süratle katederek, birliklerin koruma altında ve ateş desteği ile kısa zamanda karaya çıkmasını sağlıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sahip olduğu en hızlı amfibi araç özelliğine sahip ZAHA, kara ve deniz gereksinimleri dengelenerek, görev tanımı gereği hem bir askeri kara aracının hem de bir askeri deniz aracının sahip olması gereken tüm özellik ve kabiliyetleri üzerinde barındırıyor.

Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar Projesi kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri teslimatlarında sona gelinen İZCİ 6x6 Komuta Kontrol Aracı da fuarda sergilenecek. Önemli bir kuvvet çarpanı oluşturan araçlar, keşif görevinin hızlı, kaliteli ve merkezinde bulunan komuta kontrol sistemi sayesinde anlık yapılmasını sağlıyor.

PARS İZCİ araçları, keşif ve iç güvenlik harekatları için özel olarak tasarlandı. Yüksek durumsal farkındalık özelliği ile kullanıcısına taktik avantajlar sunan araçlar, her türlü arazi koşulunda yüksek hareket kabiliyetine sahip bulunuyor. Araçlar, üstün balistik ve mayın koruma kabiliyetiyle görev yapıyor.

PARS İZCİ koruma seviyesi ile hem personel taşıma amacıyla üretilen mayın korumalı araçların koruma seviyesine ulaşıyor hem de modern bir zırhlı muharebe aracında beklenen kabiliyetleri bünyesinde bulundurabiliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yerli HÜRJET projesinde sevindiren gelişme! İmzalar Madrid'te atıldı
ASELSAN imzalı DERİNGÖZ, tam otonom mayın tespitini başarıyla tamamladı
