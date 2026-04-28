ASELSAN imzalı DERİNGÖZ, tam otonom mayın tespitini başarıyla tamamladı

ASELSAN mühendisleri tarafından geliştirilen DERİNGÖZ Otonom Sualtı Aracı, gerçekleştirilen saha testlerinde önemli bir aşamayı geride bıraktı. Farklı derinliklerde yer alan dip ve demirli deniz mayınları, cihazın tam otonom yetenekleri sayesinde başarıyla tespit edildi.
ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, DERİNGÖZ ile kazanılan bu kabiliyet sayesinde gerçek sahadaki mayın karşı tedbir faaliyetlerinin daha hızlı ve etkin şekilde yürütülmesi hedefleniyor.
Modüler sistem mimarisine sahip olan DERİNGÖZ Otonom Sualtı Aracı, mayın tespitinin yanı sıra keşif ve gözetleme, liman koruma, sualtı kritik altyapılarının korunması ile boru hattı inceleme gibi askeri ve sivil görevlerde kullanılabiliyor.
ASELSAN, konuya ilişkin sosyal medya paylaşımında, "DERİNGÖZ, deniz mayınlarına göz açtırmıyor. ASELSAN DERİNGÖZ ile tam otonom olarak gerçekleştirilen saha testlerinde farklı derinliklerdeki dip ve demirli deniz mayınları başarıyla tespit edildi." ifadelerine yer verdi.