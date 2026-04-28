TÜMÜTümü
ASELSAN imzalı DERİNGÖZ, tam otonom mayın tespitini başarıyla tamamladı

ASELSAN tarafından üretilen DERİNGÖZ Otonom Sualtı Aracı, dip ve demirli deniz mayınlarını tam otonom şekilde tespit etmeyi başardı. Modüler yapıdaki cihaz, askeri ve sivil alanlarda keşiften altyapı güvenliğine kadar pek çok kritik görevi üstlenebiliyor.

ASELSAN imzalı DERİNGÖZ, tam otonom mayın tespitini başarıyla tamamladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.04.2026
saat ikonu 11:23
|
GÜNCELLEME:
28.04.2026
saat ikonu 11:23

mühendisleri tarafından geliştirilen DERİNGÖZ Otonom Sualtı Aracı, gerçekleştirilen saha testlerinde önemli bir aşamayı geride bıraktı. Farklı derinliklerde yer alan dip ve demirli deniz mayınları, cihazın tam otonom yetenekleri sayesinde başarıyla tespit edildi.

ASELSAN imzalı DERİNGÖZ, tam otonom mayın tespitini başarıyla tamamladı

HABERİN ÖZETİ

ASELSAN imzalı DERİNGÖZ, tam otonom mayın tespitini başarıyla tamamladı

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
ASELSAN mühendisleri tarafından geliştirilen DERİNGÖZ Otonom Sualtı Aracı, saha testlerinde farklı derinliklerdeki dip ve demirli deniz mayınlarını başarıyla tespit etti.
DERİNGÖZ, tam otonom yetenekleri sayesinde mayın tespitini gerçekleştirdi.
Bu kabiliyetle gerçek sahadaki mayın karşı tedbir faaliyetlerinin daha hızlı ve etkin yürütülmesi hedefleniyor.
Modüler sistem mimarisine sahip olan DERİNGÖZ, mayın tespitinin yanı sıra keşif ve gözetleme, liman koruma, sualtı kritik altyapılarının korunması ve boru hattı inceleme gibi askeri ve sivil görevlerde kullanılabiliyor.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

SİVİL VE ASKERİ GÖREVLER İÇİN MODÜLER YAPISI VAR

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, DERİNGÖZ ile kazanılan bu kabiliyet sayesinde gerçek sahadaki mayın karşı tedbir faaliyetlerinin daha hızlı ve etkin şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

ASELSAN imzalı DERİNGÖZ, tam otonom mayın tespitini başarıyla tamamladı

Modüler sistem mimarisine sahip olan DERİNGÖZ Otonom Sualtı Aracı, mayın tespitinin yanı sıra keşif ve gözetleme, liman koruma, sualtı kritik altyapılarının korunması ile boru hattı inceleme gibi askeri ve sivil görevlerde kullanılabiliyor.

ASELSAN, konuya ilişkin sosyal medya paylaşımında, "DERİNGÖZ, deniz mayınlarına göz açtırmıyor. ASELSAN DERİNGÖZ ile tam otonom olarak gerçekleştirilen saha testlerinde farklı derinliklerdeki dip ve demirli deniz mayınları başarıyla tespit edildi." ifadelerine yer verdi.

