ASELSAN mühendisleri tarafından geliştirilen DERİNGÖZ Otonom Sualtı Aracı, gerçekleştirilen saha testlerinde önemli bir aşamayı geride bıraktı. Farklı derinliklerde yer alan dip ve demirli deniz mayınları, cihazın tam otonom yetenekleri sayesinde başarıyla tespit edildi.

ASELSAN imzalı DERİNGÖZ, tam otonom mayın tespitini başarıyla tamamladı

HABERİN ÖZETİ ASELSAN imzalı DERİNGÖZ, tam otonom mayın tespitini başarıyla tamamladı ASELSAN mühendisleri tarafından geliştirilen DERİNGÖZ Otonom Sualtı Aracı, saha testlerinde farklı derinliklerdeki dip ve demirli deniz mayınlarını başarıyla tespit etti. DERİNGÖZ, tam otonom yetenekleri sayesinde mayın tespitini gerçekleştirdi. Bu kabiliyetle gerçek sahadaki mayın karşı tedbir faaliyetlerinin daha hızlı ve etkin yürütülmesi hedefleniyor. Modüler sistem mimarisine sahip olan DERİNGÖZ, mayın tespitinin yanı sıra keşif ve gözetleme, liman koruma, sualtı kritik altyapılarının korunması ve boru hattı inceleme gibi askeri ve sivil görevlerde kullanılabiliyor.

SİVİL VE ASKERİ GÖREVLER İÇİN MODÜLER YAPISI VAR

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, DERİNGÖZ ile kazanılan bu kabiliyet sayesinde gerçek sahadaki mayın karşı tedbir faaliyetlerinin daha hızlı ve etkin şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

Modüler sistem mimarisine sahip olan DERİNGÖZ Otonom Sualtı Aracı, mayın tespitinin yanı sıra keşif ve gözetleme, liman koruma, sualtı kritik altyapılarının korunması ile boru hattı inceleme gibi askeri ve sivil görevlerde kullanılabiliyor.

ASELSAN, konuya ilişkin sosyal medya paylaşımında, "DERİNGÖZ, deniz mayınlarına göz açtırmıyor. ASELSAN DERİNGÖZ ile tam otonom olarak gerçekleştirilen saha testlerinde farklı derinliklerdeki dip ve demirli deniz mayınları başarıyla tespit edildi." ifadelerine yer verdi.