Savunma Teknolojileri
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

30 metrekarelik bir atölyede kuruldu, şimdi milli hava araçlarına parça üretiyor

Karaköy'de fason kaynak işleriyle yola çıkan Yıldız Welding; Bayraktar AKINCI, Bayraktar TB2 ve HÜRJET gibi platformların üretim süreçlerinde rol alıyor. Şirket, savunma sanayisinde stratejik bir üretim ortağı olmayı amaçlıyor.

30 metrekarelik bir atölyede kuruldu, şimdi milli hava araçlarına parça üretiyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.04.2026
saat ikonu 17:41
|
GÜNCELLEME:
26.04.2026
saat ikonu 17:41

Karaköy'de 30 metrekarelik küçük bir atölyede temelleri atılan Yıldız Welding, milli hava platformları için ürettiği yüzlerce stratejik parçayla Türkiye'nin havacılık serüvenine güç katıyor. Yalnızca parça üreticisi olmanın ötesine geçen firmanın savunma sanayisinde stratejik bir üretim ortağı haline gelmeyi hedeflediği bildirildi.

30 metrekarelik bir atölyede kuruldu, şimdi milli hava araçlarına parça üretiyor

HABERİN ÖZETİ

30 metrekarelik bir atölyede kuruldu, şimdi milli hava araçlarına parça üretiyor

Karaköy'de küçük bir atölyede temelleri atılan Yıldız Welding, milli hava platformları için ürettiği stratejik parçalarla Türkiye'nin havacılık serüvenine güç katarken, savunma sanayisinde stratejik bir üretim ortağı haline gelmeyi hedefliyor. Firma, 2027 yılı sonuna kadar 1000 farklı stratejik komponenti yerli üretim hattına dahil etmeyi amaçlıyor.
Yıldız Welding, 1978 yılında Kadir Yıldız tarafından Karaköy'de 30 metrekarelik bir atölyede kuruldu.
Firma, ilk yıllarında fason kaynak işleriyle faaliyet gösterirken, zamanla uçak sınıfı alüminyum, magnezyum gibi ileri malzemelerle çalışarak teknik kabiliyetlerini geliştirdi.
2019'dan bu yana savunma ve havacılık alanında faaliyet gösteren firma, portföyündeki milli imkanlarla üretilen stratejik parça sayısını 300'ün üzerine çıkardı.
Yıldız Welding, Bayraktar AKINCI, Bayraktar TB2 ve HÜRJET gibi platformların üretim süreçlerinde aktif rol üstleniyor.
Firma, Ankara Kahramankazan'da 2000 metrekarelik tam entegre metal imalat tesisi yatırımlarını sürdürüyor ve uçtan uca üretim kabiliyetine ulaşmayı planlıyor.
Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, 5-9 Mayıs'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Kadir Yıldız tarafından 1978 yılında Karaköy Perşembe Pazarı'nda 30 metrekarelik bir atölyede kurulan Yıldız Welding, ilk yıllarında fason kaynak işleriyle faaliyet göstermeye başladı.

HEDEF 1000 FARKLI STRATEJİK BİLEŞEN ÜRETMEK

Bayrampaşa'ya taşınmasının ardından firma, sanayi şirketlerine özel kaynak hizmetleri vermeye yöneldi, bu süreçte özellikle uçak sınıfı alüminyum, magnezyum ve benzeri ileri malzemelerle çalışarak teknik kabiliyetlerini geliştirdi. Ayrıca 2020 yılında Kovid-19 salgını sürecinde, geliştirdiği pedallı dezenfektan standının patentini alarak seri üretime başladı ve farklı sektör ihtiyaçlarına hızlı adaptasyon kabiliyetini ortaya koydu.

Kuşaklar arası bir devamlılıkla yoluna devam eden firma, Kurucu Kadir Yıldız’ın ardından ikinci kuşak Mahmut Yıldız ve üçüncü kuşak Furkan Yıldız yönetimde yeni sorumluluklar üstlendi. Halen İstanbul’da 400 metrekare üretim alanında faaliyet gösteren firma, Ankara Kahramankazan'da 2000 metrekarelik tam entegre metal imalat tesisi yatırımlarını sürdürüyor.

Türkiye'de uzun yıllar boyunca "kaynak işi" düşük katma değerli bir alan olarak görülürken Yıldız Welding, üç kuşak bu alana yoğunlaşarak uzmanlaştı ve havacılık standartlarında üretim kabiliyeti geliştirdi.

Firmanın savunma ve havacılık yolculuğu, 2019 yılında üretilen tek bir kritik parça ile atılan stratejik bir adımla başladı. Aradan geçen kısa sürede teknolojik yetkinliğini ve üretim disiplinini kanıtlayan firma, bugün portföyündeki milli imkanlarla üretilen stratejik parça sayısını 300’ün üzerine çıkardı.

Firma, bu ivmeyi bir üst seviyeye taşıyarak 2027 yılı sonuna kadar 1000 farklı stratejik komponenti yerli üretim hattına dahil etmeyi hedefliyor.

Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında üretim ağını genişleten Yıldız Welding, savunma sanayisinin en çok ihtiyaç duyduğu yüksek mukavemetli malzemeler üzerinde uzmanlaştı. Firma, inconel, titanyum ve paslanmaz çelik gibi işlenmesi ve kaynağı yüksek teknik beceri gerektiren materyallerden egzoz sistemleri, motor askıları ve yakıt manifoldları gibi 20'den fazla stratejik parçanın imalatını kendi tesislerinde gerçekleştiriyor.

Yurt dışından tedarik edilen veya üretimi yüksek teknik zorluk içeren kritik komponentleri yerlileştiren Yıldız Welding, Bayraktar AKINCI, Bayraktar TB2 ve HÜRJET gibi Türkiye'nin gökyüzündeki gurur kaynağı olan platformların üretim süreçlerinde aktif rol üstleniyor. Hava platformlarının operasyonel başarısı için önem taşıyan stratejik alt sistem bileşenlerini milli imkanlarla üreten firma, kalite altyapısını uluslararası havacılık standartlarına taşıyor.

Ankara Kahramankazan’da hayata geçirilecek yeni üretim yatırımlarıyla birlikte şirket, talaşlı imalat, kaynaklı imalat, hassas boru büküm, kesim ve ısıl işlem gibi tüm kritik süreçleri kendi bünyesine entegre ederek Türkiye’de nadir bulunan uçtan uca üretim kabiliyetine ulaşmayı planlıyor. Bu yapı, firmanın firmalarıyla daha derin ve stratejik işbirlikleri kurma vizyonunu destekleyecek.

