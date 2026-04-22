Hava araçlarının zorlu görev gereksinimleri için özel olarak tasarlanan ağır makineli tüfek CANiK M3 FALCON, SAHA 2026 kapsamında ilk kez karşımıza çıkacak. Türk savunma sanayisinin önemli temsilcilerinden SYS Grup, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında yeni nesil ürünlerini sergileyecek.

Dinle Özetle

Yeni nesil CANiK silahı ilk kez sergilenecek: Hava araçlarının özel gücü

HABERİN ÖZETİ Yeni nesil CANiK silahı ilk kez sergilenecek: Hava araçlarının özel gücü SYS Grup, SAHA 2026 Fuarı'nda hava araçları için özel olarak tasarlanan yeni nesil ağır makineli tüfeği CANiK M3 FALCON'u ve Dağınık Mobil Katmanlı Hava Savunma Mimarisi'ni sergileyecek. CANiK M3 FALCON, zorlu görev gereksinimleri için açık mekanizma tasarımıyla dikkat çeken, yeni nesil 12.7x99mm ağır makineli tüfektir. SYS Grup, SAHA 2026'da UNIROBOTICS imzalı Dağınık Mobil Katmanlı Hava Savunma Mimarisi'ni de tanıtacak. CANiK, yıllık 6 bin adedin üzerindeki üretim kapasitesiyle 12.7x99 mm NATO ağır makineli tüfeklerinde dünyanın en büyük üreticisi konumundadır. SYS Grup-CANiK Üst Yöneticisi (CEO) Cahit Utku Aral, fuarda Türkiye'nin mühendislik gücünü dost ve müttefik ülkelerin envanterine taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Türk savunma sanayisi bünyesinde özellikle hava platformlarının sert operasyonel ihtiyaçları gözetilerek geliştirilen yeni nesil 12.7x99mm ağır makineli tüfeği, SAHA 2026'da ilk kez sergilenecek.

AÇIK MEKANİZMA TASARIMIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, 5-9 Mayıs'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Türk savunma sanayisinin küresel oyuncusu SYS Grup, fuar kapsamında hem yeni ürün lansmanları yapacak hem de "entegre savunma ekosistemi" vizyonuyla uluslararası işbirliklerini derinleştirecek.

SYS Grup'un SAHA 2026'daki en yeni ürün tanıtımı ise yüksek mühendislik çözümü CANiK M3 FALCON olacak.

Özellikle hava platformlarının sert operasyonel ihtiyaçları gözetilerek geliştirilen yeni nesil 12.7x99mm ağır makineli tüfek, fuarda ilk kez sergilenecek.

Open-bolt (açık mekanizma) yapısıyla aşırı ısınmanın önüne geçen sistem, yüksek atış hızı, sarsılmaz güvenilirliği ve modern muharebe sahasının değişken koşullarına uyum sağlayan esnek yapısıyla dikkati çekiyor.

SYS Grup, CANiK M3 FALCON ile mevcut ağır makineli tüfek ailesini daha da genişletti. Grup şirketlerinden CANiK, yıllık 6 bin adedin üzerindeki üretim kapasitesi ile 12.7×99 mm NATO ağır makineli tüfeklerinde dünyanın en büyük üreticisi konumunda bulunuyor. CANiK, M2 QCB, M2F, M3 ve özellikle hava platformları için geliştirilen açık sürgü mekanizmalı M3 FALCON olmak üzere 4 ana varyantı üretebilen tek üretici olarak öne çıkıyor.

Konu Detay Etkinlik Adı SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Organizasyon SAHA İstanbul Tarih 5-9 Mayıs Yer İstanbul Fuar Merkezi Katılımcı Firma SYS Grup SYS Grup Vizyonu Entegre savunma ekosistemi ile uluslararası işbirliklerini derinleştirmek SYS Grup Yeni Ürün Lansmanı CANiK M3 FALCON CANiK M3 FALCON Özellikleri Yüksek mühendislik çözümü, yeni nesil 12.7x99mm ağır makineli tüfek, hava platformlarının sert operasyonel ihtiyaçlarına yönelik geliştirildi, açık mekanizma yapısı (aşırı ısınmayı önler), yüksek atış hızı, sarsılmaz güvenilirlik, modern muharebe sahasına uyum sağlayan esnek yapı CANiK Üretim Kapasitesi Yıllık 6 bin adedin üzerinde (12.7×99 mm NATO ağır makineli tüfekleri için) CANiK Mevcut Varyantlar M2 QCB, M2F, M3, M3 FALCON (açık sürgü mekanizmalı, hava platformları için özel) CANiK Konumu 12.7×99 mm NATO ağır makineli tüfeklerinde dünyanın en büyük üreticisi, 4 ana varyantı üretebilen tek üretici

DRON TEHDİTLERİNE KARŞI GELİŞTİRİLEN BİR MİMARİ

Mart ayında lansmanı yapılan ve büyük yankı uyandıran UNIROBOTICS imzalı "Dağınık Mobil Katmanlı Hava Savunma Mimarisi", SAHA 2026'da da öne çıkacak ürünler arasında yer alıyor.

Modern dron (C-UAS) tehditlerine karşı geliştirilen bu akıllı mimari, TRAKON RCWS (Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri), CANiK ağır makineli tüfek ailesi ve VENOM LR orta kalibre top sistemi bileşenlerini tek bir entegre ağda buluşturuyor.

Farklı menzil katmanlarında tam hakimiyet kuran bu konseptin, özellikle düşük maliyetli ve sürdürülebilir olması dolayısıyla uluslararası delegasyonlar tarafından ilgiyle karşılanması bekleniyor. SYS Grup-CANiK Üst Yöneticisi (CEO) Cahit Utku Aral, grup olarak 2026 yılına güçlü bir başlangıç yaptıklarını, ABD ve Avrupa başta olmak üzere önemli pazarlarda yeni ürün lansmanları yaptıklarını belirtti.

SAHA 2026'da bu kez Türkiye'de bu ürünlerini vitrine çıkaracaklarını dile getiren Aral, şu değerlendirmede bulundu:

"SAHA 2026, somut projelerin filizlendiği, B2B, B2G ve G2G görüşmelerle küresel iş hacminin doğrudan büyüdüğü stratejik bir ekosistemdir. Fuarın bu niteliğini çok önemsiyoruz.

Bunun yanında SYS Grup olarak savunma sanayisindeki oyun değiştirici rolümüzü, bu yıl ilk kez sergileyeceğimiz CANiK M3 FALCON ve ihracat potansiyeli yüksek Yeni Nesil Mobil Katmanlı Savunma Mimarimiz ile perçinliyoruz. Hedefimiz, bu ve diğer ürünlerimizle, bugüne kadar olduğu gibi Türkiye'nin mühendislik gücünü dost ve müttefik ülkelerin envanterine 'hızlı teslimat ve sorunsuz entegrasyon' avantajıyla taşımak, küresel pazardaki payımızı yeni stratejik ortaklıklarla büyütmektir.

SAHA 2026, sahip olduğu niteliklerle buna fazlasıyla katkı sağlayacak bir organizasyon. Bu olanaktan en iyi şekilde yararlanabilmek için de SYS Grup olarak ekosistemimizdeki CANiK, AEI Systems ve UNIROBOTICS ile fuara güçlü bir katılım sağlayacağız."