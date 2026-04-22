Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Savunma Teknolojileri
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Yeni nesil CANiK silahı ilk kez sergilenecek: Hava araçlarının özel gücü

SYS Grup, SAHA 2026 fuarında hava araçlarına özel geliştirilen açık mekanizmalı CANiK M3 FALCON ağır makineli tüfeğini tanıtacak. Etkinlikte ayrıca dron tehditlerine karşı maliyet etkin bir çözüm sunan Dağınık Mobil Katmanlı Hava Savunma Mimarisi sergilenecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.04.2026
saat ikonu 16:44
|
GÜNCELLEME:
22.04.2026
saat ikonu 16:48

Hava araçlarının zorlu görev gereksinimleri için özel olarak tasarlanan ağır makineli tüfek CANiK M3 FALCON, SAHA 2026 kapsamında ilk kez karşımıza çıkacak. Türk savunma sanayisinin önemli temsilcilerinden SYS Grup, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında yeni nesil ürünlerini sergileyecek.

0:00 268
HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
SYS Grup, SAHA 2026 Fuarı'nda hava araçları için özel olarak tasarlanan yeni nesil ağır makineli tüfeği CANiK M3 FALCON'u ve Dağınık Mobil Katmanlı Hava Savunma Mimarisi'ni sergileyecek.
CANiK M3 FALCON, zorlu görev gereksinimleri için açık mekanizma tasarımıyla dikkat çeken, yeni nesil 12.7x99mm ağır makineli tüfektir.
SYS Grup, SAHA 2026'da UNIROBOTICS imzalı Dağınık Mobil Katmanlı Hava Savunma Mimarisi'ni de tanıtacak.
CANiK, yıllık 6 bin adedin üzerindeki üretim kapasitesiyle 12.7x99 mm NATO ağır makineli tüfeklerinde dünyanın en büyük üreticisi konumundadır.
SYS Grup-CANiK Üst Yöneticisi (CEO) Cahit Utku Aral, fuarda Türkiye'nin mühendislik gücünü dost ve müttefik ülkelerin envanterine taşımayı hedeflediklerini belirtti.
Türk savunma sanayisi bünyesinde özellikle hava platformlarının sert operasyonel ihtiyaçları gözetilerek geliştirilen yeni nesil 12.7x99mm ağır makineli tüfeği, SAHA 2026'da ilk kez sergilenecek.

AÇIK MEKANİZMA TASARIMIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, 5-9 Mayıs'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Türk savunma sanayisinin küresel oyuncusu SYS Grup, fuar kapsamında hem yeni ürün lansmanları yapacak hem de "entegre savunma ekosistemi" vizyonuyla uluslararası işbirliklerini derinleştirecek.

SYS Grup'un SAHA 2026'daki en yeni ürün tanıtımı ise yüksek mühendislik çözümü CANiK M3 FALCON olacak.

Özellikle hava platformlarının sert operasyonel ihtiyaçları gözetilerek geliştirilen yeni nesil 12.7x99mm ağır makineli tüfek, fuarda ilk kez sergilenecek.

Open-bolt (açık mekanizma) yapısıyla aşırı ısınmanın önüne geçen sistem, yüksek atış hızı, sarsılmaz güvenilirliği ve modern muharebe sahasının değişken koşullarına uyum sağlayan esnek yapısıyla dikkati çekiyor.

SYS Grup, CANiK M3 FALCON ile mevcut ağır makineli tüfek ailesini daha da genişletti. Grup şirketlerinden CANiK, yıllık 6 bin adedin üzerindeki üretim kapasitesi ile 12.7×99 mm NATO ağır makineli tüfeklerinde dünyanın en büyük üreticisi konumunda bulunuyor. CANiK, M2 QCB, M2F, M3 ve özellikle hava platformları için geliştirilen açık sürgü mekanizmalı M3 FALCON olmak üzere 4 ana varyantı üretebilen tek üretici olarak öne çıkıyor.

KonuDetay
Etkinlik AdıSAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı
OrganizasyonSAHA İstanbul
Tarih5-9 Mayıs
Yerİstanbul Fuar Merkezi
Katılımcı FirmaSYS Grup
SYS Grup VizyonuEntegre savunma ekosistemi ile uluslararası işbirliklerini derinleştirmek
SYS Grup Yeni Ürün LansmanıCANiK M3 FALCON
CANiK M3 FALCON ÖzellikleriYüksek mühendislik çözümü, yeni nesil 12.7x99mm ağır makineli tüfek, hava platformlarının sert operasyonel ihtiyaçlarına yönelik geliştirildi, açık mekanizma yapısı (aşırı ısınmayı önler), yüksek atış hızı, sarsılmaz güvenilirlik, modern muharebe sahasına uyum sağlayan esnek yapı
CANiK Üretim KapasitesiYıllık 6 bin adedin üzerinde (12.7×99 mm NATO ağır makineli tüfekleri için)
CANiK Mevcut VaryantlarM2 QCB, M2F, M3, M3 FALCON (açık sürgü mekanizmalı, hava platformları için özel)
CANiK Konumu12.7×99 mm NATO ağır makineli tüfeklerinde dünyanın en büyük üreticisi, 4 ana varyantı üretebilen tek üretici

DRON TEHDİTLERİNE KARŞI GELİŞTİRİLEN BİR MİMARİ

Mart ayında lansmanı yapılan ve büyük yankı uyandıran UNIROBOTICS imzalı "Dağınık Mobil Katmanlı Hava Savunma Mimarisi", SAHA 2026'da da öne çıkacak ürünler arasında yer alıyor.

Modern dron (C-UAS) tehditlerine karşı geliştirilen bu akıllı mimari, TRAKON RCWS (Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri), CANiK ağır makineli tüfek ailesi ve VENOM LR orta kalibre top sistemi bileşenlerini tek bir entegre ağda buluşturuyor.

Farklı menzil katmanlarında tam hakimiyet kuran bu konseptin, özellikle düşük maliyetli ve sürdürülebilir olması dolayısıyla uluslararası delegasyonlar tarafından ilgiyle karşılanması bekleniyor. SYS Grup-CANiK Üst Yöneticisi (CEO) Cahit Utku Aral, grup olarak 2026 yılına güçlü bir başlangıç yaptıklarını, ABD ve Avrupa başta olmak üzere önemli pazarlarda yeni ürün lansmanları yaptıklarını belirtti.

SAHA 2026'da bu kez Türkiye'de bu ürünlerini vitrine çıkaracaklarını dile getiren Aral, şu değerlendirmede bulundu:

"SAHA 2026, somut projelerin filizlendiği, B2B, B2G ve G2G görüşmelerle küresel iş hacminin doğrudan büyüdüğü stratejik bir ekosistemdir. Fuarın bu niteliğini çok önemsiyoruz.

Bunun yanında SYS Grup olarak savunma sanayisindeki oyun değiştirici rolümüzü, bu yıl ilk kez sergileyeceğimiz CANiK M3 FALCON ve ihracat potansiyeli yüksek Yeni Nesil Mobil Katmanlı Savunma Mimarimiz ile perçinliyoruz. Hedefimiz, bu ve diğer ürünlerimizle, bugüne kadar olduğu gibi Türkiye'nin mühendislik gücünü dost ve müttefik ülkelerin envanterine 'hızlı teslimat ve sorunsuz entegrasyon' avantajıyla taşımak, küresel pazardaki payımızı yeni stratejik ortaklıklarla büyütmektir.

SAHA 2026, sahip olduğu niteliklerle buna fazlasıyla katkı sağlayacak bir organizasyon. Bu olanaktan en iyi şekilde yararlanabilmek için de SYS Grup olarak ekosistemimizdeki CANiK, AEI Systems ve UNIROBOTICS ile fuara güçlü bir katılım sağlayacağız."

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.