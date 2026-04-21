Türk havacılık sanayisinin jet eğitim uçağı HÜRJET, sınırları aşarak küresel pazarda adından söz ettiriyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) imzası taşıyan uçağa, HAVELSAN tarafından geliştirilen Görev Planlama Sistemi (FSGP) eşlik edecek. İspanya ile imzalanan anlaşma kapsamında söz konusu yazılımın ihracatı da resmileşti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Milli yazılım HÜRJET ile İspanya'ya açılıyor! KAAN'a da güç verecek Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen jet eğitim uçağı HÜRJET, HAVELSAN'ın Görev Planlama Sistemi (FSGP) ile birlikte küresel pazarda yerini alırken, İspanya ile yapılan anlaşma ile FSGP yazılımının ihracatı da resmileşmiştir. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) imzalı HÜRJET jet eğitim uçağı, küresel pazarda adından söz ettiriyor. HAVELSAN tarafından geliştirilen Görev Planlama Sistemi (FSGP), HÜRJET'e eşlik edecek ve İspanya'ya ihraç edilecek. FSGP, Türk Hava Kuvvetleri'nin kritik operasyonel ihtiyaçlarına yönelik milli ve güvenilir bir çözüm sunuyor ve aktif kullanım tecrübesi bulunuyor. FSGP, uçak platformları ve mühimmatlar için entegre bir çözüm olup, görev planlama, görev değerlendirme ve görev sonrası değerlendirme süreçlerinde zengin kabiliyetler sağlıyor. HÜRJET'in 2027'de Türkiye'de, 2028'de İspanya'da göreve başlaması planlanıyor. HAVELSAN, HÜRJET için tam görev ve uçuş eğitim simülatörünü de teslimatlara hazır hale getiriyor ve bu simülatör de HÜRJET ile birlikte İspanya'ya ihraç edilecek.

HAVELSAN tarafından geliştirilen Görev Planlama Sistemi (FSGP), 2003 yılından bu yana sürdürülen geliştirme faaliyetleri ve 2007 yılından itibaren aktif kullanım tecrübesiyle, Türk Hava Kuvvetleri'nin kritik operasyonel ihtiyaçlarına yönelik milli ve güvenilir bir çözüm sunuyor.

UÇAK PLATFORMLARI VE MÜHİMMATLAR İÇİN ENTEGRE BİR ÇÖZÜM

FSGP, görev planlama, görev değerlendirme ve görev sonrası değerlendirme süreçlerinde sağladığı zengin kabiliyetlerle kendini sahada kanıtladı, Türk Hava Kuvvetleri envanterindeki uçak platformları ve mühimmatlar için entegre bir çözüm haline geldi.

FSGP, halihazırda Türk Hava Kuvvetleri için ana görev planlama platformu olarak kullanılıyor, farklı platform ve görev ihtiyaçlarını tek bir çatı altında karşılayabilme yeteneğiyle öne çıkıyor.

Yeni nesil platformlara entegrasyon çalışmaları kapsamında HÜRJET için FSGP sisteminin yakın zamanda devreye alınması planlanıyor. Milli Muharip Uçak KAAN için ise entegrasyon faaliyetleri başarıyla sürdürülüyor. FSGP'nin gelecek dönemde bu platformların tamamını yerli ve milli imkanlarla desteklemesi hedefleniyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ve testleri süren HÜRJET'in Türk Hava Kuvvetlerine yapılacak teslimatları için seri üretim faaliyetleri devam ediyor. HÜRJET, bu gelişmeler sürerken ilk ihracat başarısını da İspanya ile imzalanan sözleşmeyle yakaladı. HÜRJET'in 2027'de Türkiye'de, 2028'de İspanya'da göreve başlaması planlanıyor.

HAVELSAN, sahip olduğu kabiliyetlerle HÜRJET'in etkin şekilde göreve başlaması ve kullanılması için çalışmalar yürütüyor. Şirket, HÜRJET için geliştirdiği tam görev ve uçuş eğitim simülatörünü teslimatlara hazır hale getirmek için yoğun çalışma yürütüyor. Bu yıl Türk Hava Kuvvetleri için hazır hale getirilecek simülatör, HÜRJET ile beraber İspanya'ya ihraç edilecek.

HÜRJET'e entegre edilecek Görev Planlama Sistemi de TUSAŞ'ın imzaladığı sözleşme doğrultusunda İspanya'ya ihraç edilecek.

FSGP, uçak görev planlama ve görev sonrası değerlendirme süreçleriyle entegre çalışan Akıllı Silah Görev Planlama kabiliyeti sunarken, aynı zamanda insansız hava aracı görev planlama ve kontrol istasyonu kabiliyetlerini kapsıyor.

Özellik Açıklama Ana Kabiliyet Akıllı Silah Görev Planlama Entegre Çalışma Alanları Uçak görev planlama, görev sonrası değerlendirme Kapsam Dahilindekiler İnsansız hava aracı görev planlama, kontrol istasyonu Standart Uyumu Uluslararası standartlara uyumlu Yetenekler (Yeni Nesil Platformlar) Görev planlama, veri yönetimi gereksinimlerinin önemli bir bölümünü karşılama Desteklenen Yeni Nesil İhtiyaçlar Düşük görünürlük, elektronik manyetik emisyon planlama, kızıl ötesi arama ve takip, yeni nesil veri bağı, ağa bağlı mühimmat görev planlama Yapay Zeka Desteği İnsanlı-insansız hava araçlarının çoklu görev planlaması için etkin ve güvenilir çözümler

Uluslararası standartlara uyumlu yapısıyla FSGP, yeni nesil platformlar için görev planlama ve veri yönetimi gereksinimlerinin önemli bir bölümünü karşılayan yeteneklere sahip bulunuyor. Bu kapsamda sistem, düşük görünürlük, elektronik manyetik emisyon planlama, kızıl ötesi arama ve takip, yeni nesil veri bağı, ağa bağlı mühimmat görev planlama gibi yeni nesil platformların ihtiyaçlarını karşılamakla birlikte yapay zeka desteğiyle de insanlı-insansız hava araçlarının çoklu görev planlama yapabilmesine yönelik etkin ve güvenilir çözümler sunuyor.