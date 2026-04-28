Avatar
Editor
 | Murat Makas

Yerli HÜRJET projesinde sevindiren gelişme! İmzalar Madrid'te atıldı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen yerli jet eğitim uçağı HÜRJET'in İspanya'ya ihracatı resmen Madrid'teki imza töreniyle onaylandı.

28.04.2026
saat ikonu 13:42
28.04.2026
saat ikonu 13:48

TUSAŞ tarafından üretilen milli jet eğitim uçağı 'in 'ya ihracatına ilişkin, Madrid’teki Airbus tesislerinde imza töreni düzenlendi.

TUSAŞ tarafından üretilen milli jet eğitim uçağı HÜRJET'in İspanya'ya ihracatına ilişkin Madrid'deki Airbus tesislerinde imza töreni düzenlendi.
tarafından geliştirilen Görev Planlama Sistemi, HÜRJET ile birlikte yurt dışına açılıyor. Milli yazılım, yeni nesil platformlara entegrasyon çalışmaları kapsamında HÜRJET için devreye alınacak. Görev planlama, görev analizi ve görev sonrası değerlendirme süreçlerini tek çatı altında toplayan sistem, uçağın operasyonel kabiliyetini üst seviyeye taşıyacak.

İSPANYA’YA İHRACAT

TUSAŞ ile imzalanan anlaşma doğrultusunda HÜRJET’in ilk ihracat adresi İspanya olurken, bu kapsamda Görev Planlama Sistemi de uçakla birlikte ihraç edilecek. HÜRJET’in 2027’de Türkiye’de, 2028’de ise İspanya’da aktif göreve başlaması planlanıyor.

HÜRJET Teknik Özellikler ve Kapasite
ÖzellikDeğer / Açıklama
Maksimum Hız1.4 Mach (Süpersonik)
Servis İrtifası45.000 Feet
Faydalı Yük~3.000 kg (Mühimmat ve sensörler için)
G Limitleri+8g / -3g
MotorGeneral Electric F404 (İlerleyen aşamalarda yerli motor planlanıyor)
