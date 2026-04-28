Yerli HÜRJET projesinde sevindiren gelişme! İmzalar Madrid'te atıldı

TUSAŞ tarafından üretilen milli jet eğitim uçağı HÜRJET'in İspanya'ya ihracatına ilişkin, Madrid’teki Airbus tesislerinde imza töreni düzenlendi.
HAVELSAN tarafından geliştirilen Görev Planlama Sistemi, HÜRJET ile birlikte yurt dışına açılıyor. Milli yazılım, yeni nesil platformlara entegrasyon çalışmaları kapsamında HÜRJET için devreye alınacak. Görev planlama, görev analizi ve görev sonrası değerlendirme süreçlerini tek çatı altında toplayan sistem, uçağın operasyonel kabiliyetini üst seviyeye taşıyacak.
TUSAŞ ile imzalanan anlaşma doğrultusunda HÜRJET’in ilk ihracat adresi İspanya olurken, bu kapsamda Görev Planlama Sistemi de uçakla birlikte ihraç edilecek. HÜRJET’in 2027’de Türkiye’de, 2028’de ise İspanya’da aktif göreve başlaması planlanıyor.
|HÜRJET Teknik Özellikler ve Kapasite
|Özellik
|Değer / Açıklama
|Maksimum Hız
|1.4 Mach (Süpersonik)
|Servis İrtifası
|45.000 Feet
|Faydalı Yük
|~3.000 kg (Mühimmat ve sensörler için)
|G Limitleri
|+8g / -3g
|Motor
|General Electric F404 (İlerleyen aşamalarda yerli motor planlanıyor)