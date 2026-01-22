CANiK’ten Las Vegas’ta görkemli tanıtım

Türk savunma sanayisinin öncü temsilcilerinden CANiK, dünyanın en büyük atıcılık ve avcılık fuarı SHOT Show 2026’da gövde gösterisi yaptı. CANiK, etkinlikte PRIME RADIAN modelini görkemli bir lansmanla tanıttı, yeni optik ve bastırıcı (susturucu) aileleriyle küresel pazardaki gücünü ve iddiasını ortaya koydu.



CANiK, tanıttığı yeni ürünlerle güvenilir bir üretici kimliğinin yanında teknoloji ve trend belirleyici olduğunu tüm dünyaya ilan etti.



Geçen yıl METE MC9 PRIME ile “Yılın En İyi Gizli Taşıma Tabancası” ödülünü alan CANiK, bu yıl çıtayı daha da yukarı çekecek bir hamle yaptı. CANiK’in “Endüstriyel Tasarım Ortaklığı” vizyonunun en yeni ürünü PRIME RADIAN, Las Vegas’ta binlerce profesyonelin katıldığı bir törenle tanıtıldı.

ABD merkezli sektörün tasarım otoritesi RADIAN firması ile ortaklaşa geliştirilen PRIME RADIAN, yüksek performanslı tasarım ve yapısıyla fuarın en çok konuşulan ürünü oldu.





Sektör otoriteleri, bu iş birliğini "mühendislik gücü ile tasarım dehasının mükemmel uyumu" olarak nitelendirdi. CANiK, ürün ekosistemini genişletme stratejisi kapsamında SHOT Show 2026’da önemli bir adım daha attı. Kendi markası altında 10 yeni modelden oluşan optik ailesini tanıtan şirket, optikler alanında da küresel bir oyuncu olduğunu ortaya koydu. CANiK, bu hamle ile sektöründe en kapsamlı optik programına sahip markalardan biri haline geldi. Yüksek katma değerli ve ileri teknoloji ile üretilen yeni CANiK bastırıcı ailesi de ilk kez bu fuarda görücüye çıktı. Koleksiyoncuların her yıl merakla beklediği Signature Serisi ise bu yıl “DRIP” ve “DRIP MIDNIGHT” modelleriyle genişledi. Her birinden sadece 2.500 adet üretilecek olan bu özel seriler, yoğun talep gördü ve fuarın ilk saatlerinde tamamı satıldı.





CANiK’in de bünyesinde yer aldığı SYS Grup CEO’su Cahit Utku Aral, CANiK olarak yalnızca ürün geliştiren değil, trend belirleyen bir marka olma vizyonuyla hareket ettiklerini söyledi. Aral, daha önce Taran Butler ile gerçekleştirilen iş birliği kapsamında geliştirilen ve bugün hâlâ en çok tercih edilen modelleri arasında yer alan TTI Combat gibi, SHOT Show 2026’da tanıtılan PRIME RADIAN’ın da endüstriyel iş birliği vizyonunun en güncel ve güçlü örneklerinden biri olduğunu vurguladı. Aral, bu kapsamda şu değerlendirmede bulundu: ”RADIAN, özellikle ABD pazarında yüksek performanslı ve estetik bileşenleriyle uzun yıllardır otorite kabul edilen ve birlikte çalışmayı özellikle arzu ettiğimiz bir firmaydı. Bu proje ile RADIAN’ın en meşhur olduğu tasarımını, CANiK’in ABD’deki tesislerinde üretilen Prime modeline entegre ettik ve bu ürünü bu fuar ile dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerle buluşturduk.





ABD, sektörümüzün en önemli pazarı ve referans noktası. Bu pazardaki iddiamızı ve hedeflerimizi daha da yukarıya çıkarmak için yatırıma, tasarıma, üretime, iş birliklerine devam ediyoruz. ABD pazarındaki stratejimiz doğrultusunda ülkedeki üretim altyapımızı güçlendiriyoruz. 2024 yılı sonunda üretime başlayan West Palm Beach Florida’da yer alan CANiK USA tesisimizin 2026 yılında kapasitesini 65 bin adetten 100 bin adede çıkararak, CANiK’in bu pazardaki üretim varlığını da perçinleyeceğiz. 2026’da ABD pazarında beklenen yüzde 15’lik daralmaya karşın, 2025 yılında Prime ve TTI Combat modellerimizde yaptığımız gibi 2026 yılında da PRIME RADIAN gibi fark oluşturan modellerimizle pazar payımızı arttırarak istikrarlı büyümemizi sürdüreceğiz.

2025 yılında Türkiye ve ABD’deki tesislerimizde gerçekleştirdiğimiz 450.000 adetlik hafif silah üretimini, 2026 yılında 500.000 adet olarak hedeflemekteyiz.



Küresel pazarda yön veren ve takip edilen konumumuzu korumak hem büyük bir keyif hem de yoğun emek isteyen zorlu bir süreç. CANiK olarak bu yolda, kararlılıkla ve uzun vadeli bir vizyonla ilerlemeye devam edeceğiz.”