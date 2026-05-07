SAHA EXPO 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’na OLGA Yakın Hava Savunma Sistemi, yeni mühimmatı ENFAL-17 damga vurdu. Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) tarafından geliştirilen 6 yeni yerli ve milli ürünün sergilendiği fuarda konuşan MKE Genel Müdürü İlhami Keleş füzenin özelliklerini anlattı. Keleş, ENFAL-17'nin bu 30 bin fitin altındaki bu tür tehditlere karşı, sadece şeylere değil drone'lara değil, aynı zamanda işte diğer insansız hava araçlarına karşı da etkili bir sitem olduğunu belirtti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ 'Dronların Çelik Kubbesi'ne yeni zırh! ENFAL-17 tanıtıldı: 'Çok etkili bir sistem' SAHA EXPO 2026'da tanıtılan Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) tarafından geliştirilen OLGA Yakın Hava Savunma Sistemi ve yeni mühimmatı ENFAL-17, özellikle drone ve insansız hava araçlarına karşı etkili çözümler sunuyor. OLGA Yakın Hava Savunma Sistemi'ne entegre edilen ENFAL-17 mühimmatı, 30 bin fitin altındaki tehditlere (drone, insansız hava araçları, atak helikopterleri, mühimmatlar, seyir füzeleri) karşı kullanılabilecek etkili ve uygun maliyetli bir sistemdir. Sisteme eklenen lazer sistemi de insansız hava araçları ve drone'lara karşı kullanılacak olup, lineer motor ve çoklu ışın kaynağını odaklayabilen gimbal teknolojisi gibi yeni teknolojiler içermektedir. OLGA sistemi için Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığı tarafından karar alınmış ve bütçesi çıkmış olup, tedarik süreçleri Savunma Sanayii Başkanlığı ile devam etmektedir. OLGA sisteminin ihracat süreçleri de Mısır, Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkelerle yürütülmektedir.

"ÇOK ETKİLİ BİR SİSTEM"

Keleş, "Biz buraya 52 değişik ürünle geldik. Tabii bunların hepsinin teker teker lansmanını yapma imkanı olmadığı için dün 6 tane ürünün lansmanını yaptık. Bu ürünlerden bir tanesinin önündeyiz şu anda, "ENFAL-17'nin önündeyiz. Malum TOLGA bir yakın hava savunma sistemi. Özellikle işte drone'lara, insansız hava araçlarına karşı geliştirilmiş yakın hava savunma sistemi. Ona yeni ilaveler var. Bu ilavelerden birisi de ENFAL-17 bu 30 bin fitin altındaki bu tür tehditlere karşı, sadece şeylere değil drone'lara değil, aynı zamanda işte diğer insansız hava araçlarına, atak helikopterlerine, mühimmatlara veya seyir füzelerine karşı kullanılabilecek çok etkili bir sistem. Ve aynı zamanda çok ucuz bir sistem. Yani ucuz tehdide ucuz bir çözüm olarak çok kıymetli. Yani bu sistemi o anlamda çok kıymetli kılıyor. 30 bin fit irtifanın altındaki her türlü hava tehdidine cevap verebilecek bir roket sistemi. Sadece bu değil, şimdi bu sisteme ilave ettiğimiz bir de lazer sistemi var" diye konuştu.

"ŞAHİT TÜRÜ DRONE'LARA KARŞI KULLANILACAK"

Lazer sisteminin insansız hava araçları ver dronlara karşı kullanılacağını ifade eden Keleş, "Lazer sisteminde de yeni bir teknoloji kullandık. Orada lineer motor teknolojisi kullandık. İkincisi, birden fazla ışın kaynağını, lazer kaynağını hedefe eş zaman fokuslayabilecek bir gimbal teknolojisi ile yönetiyoruz orayı. Şu anda 4 tane lazer kaynağını bu şekilde entegre etmiş durumdayız ama daha fazla güç ihtiyaçlarını karşılamak üzere daha fazla kaynağı aynı şekilde fokuslayabilme kabiliyetine sahibiz. Aynı zamanda o lineer motor sayesinde çok hassas bir şekilde lazeri hedefte tutabilme imkanını kazanmış olduk. Onun için bu sistemi emsallerinden ayıran bu teknolojisi olacak. İnsansız hava araçlarına, drone'lara karşı kullanılacak. Yani bunlar aslında bütüncül bir sistem" şeklinde konuştu.

Dronların Çelik Kubbesi olarak adlandırılan TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi'nin gelişerek devam ettiğini belirten İlhami Keleş, "Yani takımı kurduk, futbol takımı hazır 11'li. bizim Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri ihtiyaçları Milli Savunma Bakanlığımızca toparlandı. Savunma Sanayii Başkanlığımızca SSİK'e (Savunma Sanayii İcra Komitesi) önerildi. Kararı çıktı, bütçesi çıktı ve şimdi Savunma Sanayii Başkanlığı ile bu tedarik süreçleri devam ediyor. Aynı zamanda tabii sadece Türkiye ile de kalmadı; bunun Mısır'ı var, Suudi Arabistan'ı var ve Katar'ı var. Dolayısıyla ihracatı da tedarik süreçleriyle paralel yürüyor" şeklinde konuştu.