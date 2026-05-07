Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Savunma Teknolojileri
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

'Dronların Çelik Kubbesi'ne yeni zırh! ENFAL-17 tanıtıldı: 'Çok etkili bir sistem'

"Dronların Çelik Kubbesi" olarak nitelendirilen TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi, yeni mühimmatı "ENFAL-17" tanıtıldı. MKE Genel Müdürü İlhami Keleş adını Kur'an-ı Kerim'den alan füze için "ENFAL-17 bu 30 bin fitin altındaki bu tür tehditlere karşı, sadece şeylere değil drone'lara değil, aynı zamanda diğer insansız hava araçlarına, atak helikopterlerine, mühimmatlara ve seyir füzelerine karşı kullanılabilecek çok etkili bir sistem" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.05.2026
saat ikonu 10:14
|
GÜNCELLEME:
07.05.2026
saat ikonu 10:14

SAHA EXPO 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’na OLGA Yakın Hava Savunma Sistemi, yeni mühimmatı ENFAL-17 damga vurdu. Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ () tarafından geliştirilen 6 yeni yerli ve milli ürünün sergilendiği fuarda konuşan MKE Genel Müdürü İlhami Keleş füzenin özelliklerini anlattı. Keleş, ENFAL-17'nin bu 30 bin fitin altındaki bu tür tehditlere karşı, sadece şeylere değil drone'lara değil, aynı zamanda işte diğer insansız hava araçlarına karşı da etkili bir sitem olduğunu belirtti.

HABERİN ÖZETİ

'Dronların Çelik Kubbesi'ne yeni zırh! ENFAL-17 tanıtıldı: 'Çok etkili bir sistem'

Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.
SAHA EXPO 2026'da tanıtılan Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) tarafından geliştirilen OLGA Yakın Hava Savunma Sistemi ve yeni mühimmatı ENFAL-17, özellikle drone ve insansız hava araçlarına karşı etkili çözümler sunuyor.
OLGA Yakın Hava Savunma Sistemi'ne entegre edilen ENFAL-17 mühimmatı, 30 bin fitin altındaki tehditlere (drone, insansız hava araçları, atak helikopterleri, mühimmatlar, seyir füzeleri) karşı kullanılabilecek etkili ve uygun maliyetli bir sistemdir.
Sisteme eklenen lazer sistemi de insansız hava araçları ve drone'lara karşı kullanılacak olup, lineer motor ve çoklu ışın kaynağını odaklayabilen gimbal teknolojisi gibi yeni teknolojiler içermektedir.
OLGA sistemi için Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığı tarafından karar alınmış ve bütçesi çıkmış olup, tedarik süreçleri Savunma Sanayii Başkanlığı ile devam etmektedir.
OLGA sisteminin ihracat süreçleri de Mısır, Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkelerle yürütülmektedir.
Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.
'Dronların Çelik Kubbesi'ne yeni zırh! ENFAL-17 tanıtıldı: 'Çok etkili bir sistem'

"ÇOK ETKİLİ BİR SİSTEM"

Keleş, "Biz buraya 52 değişik ürünle geldik. Tabii bunların hepsinin teker teker lansmanını yapma imkanı olmadığı için dün 6 tane ürünün lansmanını yaptık. Bu ürünlerden bir tanesinin önündeyiz şu anda, "ENFAL-17'nin önündeyiz. Malum TOLGA bir yakın hava savunma sistemi. Özellikle işte drone'lara, insansız hava araçlarına karşı geliştirilmiş yakın hava savunma sistemi. Ona yeni ilaveler var. Bu ilavelerden birisi de ENFAL-17 bu 30 bin fitin altındaki bu tür tehditlere karşı, sadece şeylere değil drone'lara değil, aynı zamanda işte diğer insansız hava araçlarına, atak helikopterlerine, mühimmatlara veya seyir füzelerine karşı kullanılabilecek çok etkili bir sistem. Ve aynı zamanda çok ucuz bir sistem. Yani ucuz tehdide ucuz bir çözüm olarak çok kıymetli. Yani bu sistemi o anlamda çok kıymetli kılıyor. 30 bin fit irtifanın altındaki her türlü hava tehdidine cevap verebilecek bir roket sistemi. Sadece bu değil, şimdi bu sisteme ilave ettiğimiz bir de lazer sistemi var" diye konuştu.

'Dronların Çelik Kubbesi'ne yeni zırh! ENFAL-17 tanıtıldı: 'Çok etkili bir sistem'

"ŞAHİT TÜRÜ DRONE'LARA KARŞI KULLANILACAK"

Lazer sisteminin insansız hava araçları ver dronlara karşı kullanılacağını ifade eden Keleş, "Lazer sisteminde de yeni bir teknoloji kullandık. Orada lineer motor teknolojisi kullandık. İkincisi, birden fazla ışın kaynağını, lazer kaynağını hedefe eş zaman fokuslayabilecek bir gimbal teknolojisi ile yönetiyoruz orayı. Şu anda 4 tane lazer kaynağını bu şekilde entegre etmiş durumdayız ama daha fazla güç ihtiyaçlarını karşılamak üzere daha fazla kaynağı aynı şekilde fokuslayabilme kabiliyetine sahibiz. Aynı zamanda o lineer motor sayesinde çok hassas bir şekilde lazeri hedefte tutabilme imkanını kazanmış olduk. Onun için bu sistemi emsallerinden ayıran bu teknolojisi olacak. İnsansız hava araçlarına, drone'lara karşı kullanılacak. Yani bunlar aslında bütüncül bir sistem" şeklinde konuştu.

Dronların Çelik Kubbesi olarak adlandırılan TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi'nin gelişerek devam ettiğini belirten İlhami Keleş, "Yani takımı kurduk, futbol takımı hazır 11'li. bizim Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri ihtiyaçları Milli Savunma Bakanlığımızca toparlandı. Savunma Sanayii Başkanlığımızca SSİK'e (Savunma Sanayii İcra Komitesi) önerildi. Kararı çıktı, bütçesi çıktı ve şimdi Savunma Sanayii Başkanlığı ile bu tedarik süreçleri devam ediyor. Aynı zamanda tabii sadece Türkiye ile de kalmadı; bunun Mısır'ı var, Suudi Arabistan'ı var ve Katar'ı var. Dolayısıyla ihracatı da tedarik süreçleriyle paralel yürüyor" şeklinde konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çinli dev Avrupa’ya üretim üssü kuruyor: Ford’un fabrikasını satın alıyor
Diyanet çeyiz yardımı sonuçları 2026! Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) çeyiz desteği sonuçları isim listesi açıklandı mı?
ETİKETLER
#mke
#Yakın Hava Savunma
#Olga Lyubimova
#Saha Expo 2026
#Enfal-17
#Savunma Teknolojileri
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.