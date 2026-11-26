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İstanbul
Savaş gündemi ve bölgesel gerilimler ülkelerin savunma sanayi alanında birçok projeye yatırım yapmasına sebep oluyor. Yapay zeka ve askeri teknoloji kapsamında özellikle hava sahasında insansız üretimler dikkat çekiyor. İHA/SİHA üreten ülkeler 4 ve 5. Nesil savaş uçaklarını geliştiriyor, 6. Nesil projelerin anlaşmasını yapıyor.
ABD, Rusya ve Çin gibi süper güç ülkelerin gizlilik özelliği olan savaş uçakları hava gücü sıralamasında önemli rol oynuyor. Ancak Türkiye’nin yerli savunma hamleleri doğrultusunda insansız savaş uçağı KIZILELMA’yı envantere alması ve KAAN savaş uçağı çalışmaları gündemi altüst etti.
Türkiye Bayraktar KIZILELMA hamlesiyle gücüne güç katarken dünyanın en iyi hava gücüne sahip ülkeleri listesi dikkat çekti.
Dünya Modern Askeri Uçaklar Rehberi'nin (WDMMA) 2026 Küresel Hava Güçleri Sıralamasına göre 15 ülke öne çıktı.
ABD F-35 ve F-22 gibi gizli savaş uçaklarıyla zirvede olsa da dünyanın en büyük ve en modern filosuna sahip olmasına rağmen, ironik bir şekilde son çatışmalarda günlük uçak kayıplarında en yüksek oranı yaşadı.
İşte küresel hava gücü sıralaması:
15 - BİRLEŞİK KRALLIK
14 – İTALYA
13 – TAYVAN
12 - KUZEY KORE
11 - SUUDİ ARABİSTAN
10 – FRANSA
9 – MISIR
8 – TÜRKİYE
7- PAKİSTAN
6 – JAPONYA
5 - GÜNEY KORE
4 – HİNDİSTAN
3 – ÇİN
2 – RUSYA
1 - ABD