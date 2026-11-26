Savaş gündemi ve bölgesel gerilimler ülkelerin savunma sanayi alanında birçok projeye yatırım yapmasına sebep oluyor. Yapay zeka ve askeri teknoloji kapsamında özellikle hava sahasında insansız üretimler dikkat çekiyor. İHA/SİHA üreten ülkeler 4 ve 5. Nesil savaş uçaklarını geliştiriyor, 6. Nesil projelerin anlaşmasını yapıyor.

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HABERİN ÖZETİ En güçlü hava kuvvetleri belli oldu: KIZILELMA ile Türkiye listeye damga vurdu Küresel gerilimler ve savunma sanayii yatırımları doğrultusunda, yapay zeka ve askeri teknoloji alanında insansız hava araçları öne çıkarken, Türkiye'nin insansız savaş uçağı KIZILELMA ve KAAN savaş uçağı çalışmalarıyla hava gücü sıralamasında dikkat çekmesi. Savaş gündemi ve bölgesel gerilimler, ülkeleri savunma sanayi projelerine yatırım yapmaya itiyor. Yapay zeka ve askeri teknoloji kapsamında, özellikle hava sahasında insansız üretimler dikkat çekiyor. Türkiye, insansız savaş uçağı KIZILELMA'yı envantere alması ve KAAN savaş uçağı çalışmalarıyla gündeme geldi. Dünya Modern Askeri Uçaklar Rehberi'nin (WDMGA) 2026 Küresel Hava Güçleri Sıralaması'na göre 15 ülke öne çıktı. Sıralamada ABD birinci sırada yer alırken, Rusya ikinci, Çin üçüncü ve Türkiye sekizinci sırada bulunmaktadır.

TÜRKİYE, KIZILELMA İLE DAMGA VURDU

ABD, Rusya ve Çin gibi süper güç ülkelerin gizlilik özelliği olan savaş uçakları hava gücü sıralamasında önemli rol oynuyor. Ancak Türkiye’nin yerli savunma hamleleri doğrultusunda insansız savaş uçağı KIZILELMA’yı envantere alması ve KAAN savaş uçağı çalışmaları gündemi altüst etti.

Türkiye Bayraktar KIZILELMA hamlesiyle gücüne güç katarken dünyanın en iyi hava gücüne sahip ülkeleri listesi dikkat çekti.

ABD EN YÜKSEK ORANA SAHİP

Dünya Modern Askeri Uçaklar Rehberi'nin (WDMMA) 2026 Küresel Hava Güçleri Sıralamasına göre 15 ülke öne çıktı.

ABD F-35 ve F-22 gibi gizli savaş uçaklarıyla zirvede olsa da dünyanın en büyük ve en modern filosuna sahip olmasına rağmen, ironik bir şekilde son çatışmalarda günlük uçak kayıplarında en yüksek oranı yaşadı.

İşte küresel hava gücü sıralaması:

15 - BİRLEŞİK KRALLIK

14 – İTALYA

13 – TAYVAN

12 - KUZEY KORE

11 - SUUDİ ARABİSTAN

10 – FRANSA

9 – MISIR

8 – TÜRKİYE

7- PAKİSTAN

6 – JAPONYA

5 - GÜNEY KORE

4 – HİNDİSTAN

3 – ÇİN

2 – RUSYA

1 - ABD