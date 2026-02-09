Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Güney Koreli zırhlı araç ASELSAN'ın teknolojisi ile tehditleri bulacak

ASELSAN tarafından geliştirilen SEDA 100 Akustik Atış Yeri Tespit Sistemi, Güney Koreli zırhlı araç üreticisi Hanwha Aerospace'in yeni nesil 8x8 Tigon zırhlı aracı üzerine entegre edildi. Sistem ilk kez World Defense Show'da sergilendi.

AA
AA
|
GİRİŞ:
09.02.2026
saat ikonu 10:20
|
09.02.2026
09.02.2026
saat ikonu 10:20

, SEDA 100 Akustik Atış Yeri Tespit Sistemi'ni Güney Koreli Hanwha Aerospace'in Tigon 8x8 zırhlı aracına entegre ederek World Defense Show'da sergiledi. Sistem, kalibrasyon gerektirmeyen yapısı ve her türlü çevresel koşulda çalışabilme özelliğiyle karşımıza çıkıyor.

ASELSAN, fuara geniş bir ürün çeşitliliği ile katılıp yeteneklerini tanıttı.

Güney Koreli zırhlı araç ASELSAN'ın teknolojisi ile tehditleri bulacak

BAŞARILI BİR ULUSLARARASI ENTEGRASYON ÖRNEĞİ

Fuarda, şirketin uluslararası iş birliklerinden örnekler de ortaya konuldu. Güney Koreli zırhlı araç üreticisi Hanwha Aerospace’in statik alanda tanıtılan yeni nesil 8x8 Tigon zırhlı aracı üzerinde ASELSAN'ın SEDA 100 Akustik Atış Yeri Tespit Sistemi yer aldı. Böylece başarılı bir uluslararası entegrasyon örneği ilk kez sergilenmiş oldu.

ASELSAN ve Hanwha geçen yıl SEDA sisteminin Hanwha araçlarına entegrasyonuna ilişkin Mutabakat Zaptı imzalayarak hem yurt içi hem de uluslararası pazarlarda birlikte çalışma niyetini ortaya koymuştu.

SEDA 100 Akustik Atış Yeri Tespit Sistemi, yurt içi ve uluslararası pazarlarda sahada kanıtlanmış, gelişmiş akustik teknolojiyi kullanarak süpersonik mermileri tespit etmek ve atıcının konumunu hassas şekilde belirlemek üzere tasarlandı. Sistem, tüm çevresel koşullarda etkin şekilde çalışıyor, Coğrafi Bilgi Sistemi tabanlı uyarılar sağlıyor ve kalibrasyona ihtiyaç duymadan sorunsuz entegrasyon imkanı sunuyor.

Sistem, merminin namludan çıkış sesi ve havada ses hızını aşarken oluşturduğu şok dalgasını mikrofon dizinleri aracılığıyla algılıyor. Algoritma, sesin sensörlere ulaşma zamanı arasındaki milisaniyelik farkları analiz ediyor. Atışın yapıldığı koordinat, mesafe, geliş açısı ve yükseltisi operatöre anlık olarak bir ekran üzerinden bildiriliyor.

TUSAŞ'tan Milli Muharip Uçak KAAN için yeni nesil tanıtım
KIZILELMA göreve başlıyor: Selçuk Bayraktar, anahtar kelime "üretim" diyerek duyurdu
ETİKETLER
#aselsan
#Seda 100
#Hanwha Aerospace
#Tigon Zırhlı Araç
#Atış Yeri Tespit Sistemi
#Savunma Teknolojileri
