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Savunma Teknolojileri
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Editor
 | Emir Yücel

IDEF'te stratejik bir iş birliği daha! TAAC ve CALIDUS imzaları attı

Altınay Savunma Teknolojileri ve TUSAŞ’ın iştiraki TAAC Havacılık Teknolojileri, CALIDUS firması ile B250 platformu için iniş takımları ve alt sistemleri özelinde stratejik iş birliğine gidiyor. IDEF 2025’te imzalanan sözleşme, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında savunma sanayinde derinleşen iş birliklerinin yeni ve kritik bir adımı oldu.

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IDEF'te stratejik bir iş birliği daha! TAAC ve CALIDUS imzaları attı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 16:49
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 16:49

Altınay Savunma Teknolojileri ve TUSAŞ’ın iştiraki olarak faaliyet gösteren TAAC Havacılık Teknolojileri ile Birleşik Arap Emirlikleri merkezli CALIDUS şirketi, IDEF 2025 Fuarı kapsamında önemli bir sözleşmeye imza attı. İki şirket arasında imzalanan sözleşme kapsamında TAAC ve CALIDUS, B250 platformu iniş takımları ve alt sistemleri için birlikte çalışarak ürün mükemmeliyetine doğru giden yolculukta güçlerini birleştirecek.

IDEF'te stratejik bir iş birliği daha! TAAC ve CALIDUS imzaları attı

Söz konusu sözleşme ve iş birliği, ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında savunma sanayinde son yıllarda gelişen devlet düzeyindeki ilişkilerin, şirketler arası somut iş birliklerine dönüşmesinin güçlü bir örneği olarak değerlendiriliyor. Anlaşma, iki şirketin havacılık teknolojileri alanındaki yetkinliklerini birleştirerek ilerleyen dönemde daha büyük ve çok yönlü projelerin önünü açmayı hedefliyor.

IDEF'te stratejik bir iş birliği daha! TAAC ve CALIDUS imzaları attı

TAAC Genel Müdürü Enis Ata, “CALIDUS ile imzaladığımız bu sözleşme ile yetkinliklerimizi ortak amaç doğrultusunda birlikte pekiştirirken uluslararası projelerdeki etkinliği artırma yönünde de önemli bir adım atıyoruz. Gerek ürün gamı gerekse geniş bir alana yayılan kabiliyetleriyle global ölçekte söz sahibi olan TAAC ve CALIDUS, küresel anlamda etki alanını büyütecek ve inanıyoruz ki birlikte daha birçok projeye imza atacak” dedi.

IDEF'te stratejik bir iş birliği daha! TAAC ve CALIDUS imzaları attı

CALIDUS CEO’su Dr. Khalifa Alblooshi ise, “TAAC ile imzaladığımız bu anlaşmanın iki ülke arasındaki ticari ve dostluk bağını da kuvvetlendireceğine inanıyoruz. İki ülkenin TAAC ve CALIDUS özelinde sahip olduğu derin mühendislik gücü ve rekabetçi ürün gamı, bu anlaşma ile daha da güçlenecek ve küresel ölçekte parmakla gösterilecek bir iş birliği modelinin de temellerini atacak. Bu ortaklığın birlikte hayata geçireceğimiz birçok yenilikçi projeye güçlü bir temel oluşturmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
#Teknoloji
#türkiye
#savunma sanayi
#Taac
#Calidus
#B250
#Idef 2025
#Havacılık Teknolojileri
#Savunma Teknolojileri
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