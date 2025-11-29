Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 Serhat Yıldız

İtalyan devinden yeni hava savunma sistemi: 'Michelangelo Dome' sahneye çıktı!

Leonardo, Avrupa’nın savunma mimarisini güçlendirmeyi hedefleyen yapay zekâ destekli “Michelangelo Dome” sistemini tanıttı. Sistem, 2030’da tam kapasiteye ulaşacak.

İtalyan devinden yeni hava savunma sistemi: ‘Michelangelo Dome’ sahneye çıktı!
Serhat Yıldız
29.11.2025
29.11.2025
İtalyan şirketi Leonardo, uzun süredir beklenen yapay zekâ destekli “Michelangelo Dome” sistemini sonunda görücüye çıkardı. Avrupa’nın kendi savunma altyapısını güçlendirme arayışının tam ortasında duyurulan bu yeni mimari, adını ülkenin dünyaca ünlü Rönesans ustası Michelangelo Buonarroti’den alıyor.

İtalyan devinden yeni hava savunma sistemi: ‘Michelangelo Dome’ sahneye çıktı!

Türkiye’nin Çelik Kubbe’si, İsrail’in Demir Kubbe’si ve ABD’nin Altın Kubbe’si gibi çok katmanlı sistemler arasına artık bir “Michelangelo Kubbe” daha ekleniyor.

GENİŞ TEHDİT YELPAZESİ İÇİN YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ YAPI

Leonardo’nun açıkladığı modele göre Michelangelo Dome, şehirleri ve kritik altyapıları denizden havaya uzanan geniş bir tehdit spektrumuna karşı korumayı hedefliyor. Şirket, sistemi “bütünleşik, yapay zekâ destekli bir savunma kalkanı” olarak tanımlıyor. Bu yeni mimarinin en dikkat çeken yanı ise açık mimari yapısı. Yani farklı sınıflardaki savunma unsurları tek bir yönetim katmanında toplanıyor ve gerektiğinde diğer ülkelerin platformlarıyla aynı ağ üzerinden ortak operasyon yürütülebiliyor.

İtalyan devinden yeni hava savunma sistemi: ‘Michelangelo Dome’ sahneye çıktı!

“SAVUNMADA YENİLENME KAÇINILMAZ”

Leonardo CEO’su Roberto Cingolani, tanıtım sırasında artan güvenlik risklerine dikkat çekerek savunma teknolojilerinde dönüşümün şart olduğunu anlattı. Ona göre artık maliyet etkin, çok katmanlı ve esnek çözümler geliştirmek bir tercih değil; zorunluluk. Şirketin hedefi net: Michelangelo Dome’un 2030’a kadar tam operasyonel hale gelmesi.

SAVUNMA HİSSELERİ YÜKSELİŞTE

Avrupa genelinde savunma harcamalarının arttığı bir dönemde Leonardo’nun bu hamlesi, sektördeki ivmeyi daha da görünür kılıyor. Yıl başından bu yana BAE Systems’ın hisseleri yüzde 42,7, Rheinmetall’in yüzde 148,9, Thales’in ise yüzde 63,8 değerlendi. Leonardo da bu yükselişten payını alarak yaklaşık yüzde 77 artış gösterdi.

AVRUPA DAHA BAĞIMSIZ BİR SAVUNMA İSTİYOR

Kıtada savunma mimarisinin güçlendirilmesinin bir diğer nedeni de ABD’nin bölgedeki uzun vadeli desteğine yönelik belirsizlikler. Bu nedenle Avrupa Birliği, mayıs ayında 150 milyar euroluk uzun vadeli bir savunma finansman programını açıklamıştı.

İtalyan devinden yeni hava savunma sistemi: ‘Michelangelo Dome’ sahneye çıktı!
