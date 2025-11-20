KIZILELMA, GÖKDOĞAN füzesiyle F-16'yı yakaladı! İnsansız hava muharebesinde yeni eşik

Bayraktar KIZILELMA, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16'larla gerçekleştirdiği test uçuşunda milli MURAD AESA radar ile hedefe 30 milden kilitlendi ve GÖKDOĞAN hava-hava füzesi üzerinden yapılan simüle atışta tam isabet sağlayarak insansız hava muharebesi için kritik bir aşamayı başarıyla geçti.

Baykar’ın tamamen öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar KIZILELMA, muharebe sahasındaki etkinliğini kanıtlayacak kritik virajlardan birini daha başarıyla döndü. Tekirdağ Çorlu’daki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden havalanan milli insansız savaş uçağı, ortalama 15 bin feet irtifada 1 saat 45 dakika süren uçuşunda hem F-16’larla kol uçuşu icra etti hem de milli radar ve mühimmat entegrasyonunu doğruladı. Bu uçuşla Bayraktar KIZILELMA’nın testlerde gerçekleştirdiği toplam uçuş süresi 55 saati geçti.

30 MİLDEN KİLİT, SANAL VURUŞTA TAM İSABET!

Gerçekleştirilen ‘Bayraktar KIZILELMA - GÖKDOĞAN Mühimmatı Bağlı Uçuş ve Murad AESA Radar Performans Testi’ne Türk Hava Kuvvetleri’ne ait iki adet F-16 savaş uçağı da katıldı. F-16’lardan biri Bayraktar KIZILELMA ile yakın kol uçuşu gerçekleştirerek platformun insanlı savaş uçaklarıyla uyumunu sergilerken, diğer F-16 ise senaryo gereği ‘hedef uçak’ görevini üstlendi. Test kapsamında Bayraktar KIZILELMA, ASELSAN tarafından geliştirilen MURAD AESA Radarı ile 30 mil mesafedeki hedef F-16’yı tespit etti ve radarı ile hedefe kilitlendi. Ardından kanat altında taşıdığı TÜBİTAK SAGE üretimi GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Hava-Hava Füzesi üzerinden elektronik ortamda simüle atış gerçekleştirdi. Yapılan simülasyonda Bayraktar KIZILELMA, yüksek manevra kabiliyetine sahip F-16 hedefini sanal ortamda tam isabetle etkisiz hale getirerek hava-hava muharebesi için önemli bir adım attı.

VERİ BAĞI DOĞRULANDI

Testin en kritik aşamalarından biri de uçak, radar ve füze arasındaki haberleşme altyapısının denenmesi oldu. Bayraktar KIZILELMA, hedef F-16’ya kilitlendikten sonra MURAD AESA radardan aldığı anlık hedef, konum ve hız bilgilerini kanadında taşıdığı GÖKDOĞAN füzesine kesintisiz bir şekilde iletti. Bayraktar KIZILELMA ile mühimmat arasındaki bu veri bağının (Data Link) başarıyla doğrulanması, insansız savaş uçağının görüş ötesi hedefleri (BVR) etkisiz hale getirme kabiliyetinde önemli bir kilometre taşı oldu.

ÜÇ ÖNEMLİ TEST TEK UÇUŞTA

Tekirdağ semalarındaki bu tarihi uçuşta üç farklı ve zorlu test senaryosu eş zamanlı olarak başarıyla icra edildi. İnsanlı savaş uçaklarıyla ortak operasyon yeteneğinin sergilendiği F-16 kol uçuşuyla geleceğin hava muharebe konseptine ışık tutulurken, kanat altında taşınan GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Hava-Hava Füzesi ile platformun aerodinamik ve aviyonik uyumu doğrulandı. Aynı uçuşta devreye alınan milli MURAD AESA radarının tespit, takip, kilitlenme ve veri aktarım yetenekleri de zorlu koşullarda kanıtlanmış oldu.

İHRACAT ŞAMPİYONU

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin %83’ünü ihracattan elde etti. 2023’te 1.8 milyar dolarlık ihracat yapan Baykar, ülkemizdeki tüm sektörlerde en çok ihracat gerçekleştiren ilk 10 firma arasında yer aldı. Dünya insansız hava aracı ihracat pazarının en büyük firması olan Baykar, 2024 yılında da küresel ölçekteki başarısını sürdürdü ve gelirlerinin yüzde 90’ını ihracattan elde ederek 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK İHA ŞİRKETİ BAYKAR

2023 ve 2024 yıllarında Türkiye’deki tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girerek İhracatın Şampiyonları Ödülü alan Baykar, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2023’te sektör ihracatının üçte birini tek başına yapan Baykar, 2024 yılında da savunma ve havacılık sektörü toplam ihracatının dörtte birini tek başına gerçekleştirerek Türkiye’yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı. Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 36 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 16 ülke ile olmak üzere toplam 37 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.