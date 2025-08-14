Savunma Sanayii alanında robot personel dönemi!

INTECRO Robotik, otomotiv ve yan sanayi, savunma sanayisi, havacılık, gemi inşa, iş makineleri, ağır vasıta, araç üstü ekipman, vagon ve raylı sistem endüstrisinin aralarında bulunduğu birçok sektör için endüstriyel robot temelli üretim ve proses çözümleri geliştirip tesis ediyor. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şen yaptığı açıklamada; ‘Neredeyse robotik teknolojinin yer almadığı hiçbir endüstrinin kalmadığını’ ifade etti.

SAVUNMA SANAYİİ'DE ROBOT PERSONEL DÖNEMİ!

Savunma ve havacılık endüstrilerinin de dünyadaki bu gelişmelerden nasibini aldığını dile getiren Şen, şöyle konuştu:

"Dünyada mühimmat veya roket üretiminde faaliyet gösteren gelişmiş ülkelerdeki çok sayıda firma, yeni nesil üretim teknolojilerini yıllardır süregelen bir devamlılıkla entegre edip, yaygınlaştırmaya başladı. Böyle olunca kalite, seri üretim, hız ve performans odaklı üretim artmaya başladı. Bizlerde INTECRO olarak 2013 yılından itibaren savunma endüstrisinde robotik ve otomasyona dayalı üretim sistemleri kurmaya başladık. MKE ve Roketsan başta olmak üzere çok sayıda firmamıza üretim sistemi geliştirdik ve tesis ettik.

Onların seri üretim ihtiyaçları diğer savunma endüstrisi sektörlerine göre daha yoğun. Sonrasında havacılık endüstrisinde TUSAŞ ve benzer şekilde ASELSAN'ın bir takım test ve prototip ihtiyaçlarında projeler gerçekleştirdik. Halihazırda ASELSAN'a seri üretim odaklı yeni yatırımlarında çözüm ortağı olarak görev yapmaya devam ederken, içerisinde robotik sistemlerin de yer aldığı yeni nesil üretim teknolojileri sağlıyoruz.

YENİ ROBOTLAR GÖREVE HAZIR!

Üretim ve teslimatını yaptıkları robotik sistem hakkında da bilgiler veren Şen, şunları kaydetti:

"Yüksek mukavemette zırh çeliklerinin birleştirilmesi için gerekli olan kaynaklı üretim süreçlerinde kullanılacak. Robotik sistemler üretimi yapılacak iş parçalarını yüksek hassasiyette konumlayabiliyor. Kaynağın doğruluğu, mukavemetini istenen standartlarda karşıladığı gibi oluşabilecek hataları tespit ederek üretim prosesini o hatalardan arındırılacak şekilde yönlendiriyor.

Bu robotik sistemlerin sezgisel ve adaptif bir yönün olduğu anlamına gelir. Yani iş parçalarında ufak tefek hatalar olsa bile onları görüp tolere edebiliyor. Kaynak öncesi ön hazırlık aşamasında oluşabilecek birtakım imalat hatalarını, tolerans kayıplarını görüp, analiz edip, kaynağı ona göre yapabilme kabiliyetine sahip. Bu yönüyle kaliteli üretimin sürdürülebilirliği açısından çok şey vadediyor.

Ağır imalat endüstrisi için kullanılan milimetrenin yüzde 5 hassasiyetinde kaynaklı imalat yapabilen, yüksek hassasiyetli, her biri onlarca eksenden oluşan çok sayıda robotik sistem göreve hazır diyebiliriz. Bize verilen görevi elimizden gelenin fazlasını yaparak, gece gündüz çalışarak gerçekleştirmeye çalıştık. Yaptığımız iş çerçevesinde içimiz rahat ve robotlarımız üretime hazır noktada."